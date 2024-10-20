Το διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου Παμπαίδων Β'- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κόσμος στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο
Αγωνιστική δραστηριότητα είχαμε το απόγευμα του Σαββάτου 19/10 με την διοργάνωση από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου του Διασυλλογικού πρωταθλήματος ατομικών αγωνισμάτων Παμπαίδων Β (Κ14) και ημερίδας μίνι (Κ12) στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
Στη συνάντηση που έκλεισε την χρονιά για το στίβο της περιοχής μας αγωνίστηκαν αθλητές και αθλήτριες από την Αχαΐα, την Αιτωλοακαρνανία και τη Κεφαλλονιά.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΑΓΟΡΙΑ Κ-14
60 ΜΕΤΡΑ
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 65 ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΜΑΡΙΟΣ 2011 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 8.03
2 231 ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 8.11
3 569 ΤΖΑΝΝΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 8.12
4 581 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2011 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8.17
5 566 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣΟΡΦΕΑΣ 2012 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8.48
6 222 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2012 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8.57
7 228 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2012 ΓΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 8.75
8 568 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2011 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8.79
9 218 ΒΕΡΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2011 ΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 8.89
10 229 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2011 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 8.95
11 217 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2012 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 9.23
12 567 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2011 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 9.34
13 216 ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2011 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 9.60
14 574 ΤΣΟΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2012 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 9.72
15 608 ΜΕΝΤΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2012 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9.87
15 66 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2012 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 9.87
150 ΜΕΤΡΑ
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 221 ΘΩΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 19.30
2 570 ΤΡΑΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 20.23
3 583 ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 24.03
4 564 ΠΛΕΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2012 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 25.94
5 563 ΜΠΑΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2012 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 26.75
800 ΜΕΤΡΑ
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 226 ΤΣΑΚΑΡΔΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2:28.64
2 220 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2011 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2:30.68
3 225 ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΕΡΜΗΣ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2:31.02
4 565 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΚΙ 2012 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 2:33.05
5 584 ΒΕΡΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2011 ΑE ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 2:34.82
6 585 ΣΠΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2011 ΑE ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 2:37.57
7 577 ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 2:42.92
8 69 ΠΑΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 2:51.44
9 227 ΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 2012 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3:11.40
10 233 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2012 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3:22.81
2000 ΜΕΤΡΑ ΒΑΔΗΝ
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 589 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2011 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 12:48.76
2 580 ΝΤΑΛΑΓΕΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 2011 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12:53.63
60 ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΔΙΑ
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 232 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 10.08
2 67 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2012 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 10.38
3 573 ΓΙΑΝΝΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2012 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 10.86
4 224 ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2012 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11.30
5 68 ΤΡΙΨΑΣ ΗΛΙΑΣ 2012 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 11.49
ΜΗΚΟΣ
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 579 ΡΟΔΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2012 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5.25
2 223 ΜΑΛΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2012 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3.60
3 219 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2012 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 3.55
4 562 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2012 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 2.80
VORTEX
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 571 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 51.80
2 578 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2011 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 51.00
3 230 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 47.20
4 587 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2011 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 38.60
5 588 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2011 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 30.60
6 559 ΤΡΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 30.00
7 582 ΜΑΚΡΥΠΟΔΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 26.00
8 70 ΓΙΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2012 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 25.00
9 561 ΚΟΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 18.40
10 586 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 2011 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 17.40
11 215 ΚΛΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2011 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 16.40
ΣΦΑΙΡΑ
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 575 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2011 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9.35
2 234 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2012 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 5.96
3 71 ΒΟΝΤΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ/ΧΡΗΣΤΟΣ 2012 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 5.57
ΥΨΟΣ
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 591 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2011 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 1.25
ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ-14
60 ΜΕΤΡΑ
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 433 ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ 2012 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8.69
2 873 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΙΚΑΕΛΑ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 9.10
3 683 ΝΤΡΟΥΚΑ ΑΓΑΘΗ 2011 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 9.16
4 895 ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 2011 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 9.18
5 675 ΚΑΒΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2011 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9.22
6 876 ΜΠΑΖΙΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2012 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 9.23
7 870 ΚΑΧΡΙΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 9.47
8 412 ΣΑΜΠΑΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2011 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 9.54
9 432 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 2012 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9.54
10 414 ΤΑΡΑΤΣΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9.61
11 881 ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 9.63
12 389 ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ 2012 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 9.65
13 320 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2012 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 9.76
14 685 ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ 2012 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 9.80
15 418 ΚΟΥΤΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9.83
16 442 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9.89
17 440 ΛΑΥΡΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9.89
18 666 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2012 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 9.94
19 866 ΛΑΙΝΑ ΝΙΚΟΛΙΑ 2012 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 10.06
20 896 ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΛΓΑ 2012 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 10.12
21 688 ΤΣΙΜΙΚΛΗ ΕΛΛΗ 2012 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 10.19
22 865 ΚΑΤΣΑΡΔΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 10.21
23 396 ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2012 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 10.23
24 415 ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10.33
25 670 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2012 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 10.35
26 888 ΙΩΑΝΝΑΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 10.60
27 313 ΚΟΛΑ ΕΛΙΣΣΑ 2012 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 10.65
28 676 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ 2012 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 11.46
150 ΜΕΤΡΑ
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 677 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2011 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 20.34
2 448 ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 22.09
3 378 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 2011 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 22.30
4 446 ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 22.73
5 692 ΖΥΓΟΥΡΑ ΛΥΔΙΑ 2011 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 22.83
6 684 ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΗ ΑΛΚΗΣΤΗ 2012 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 22.99
7 886 ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 23.08
8 450 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΝΘΗ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 23.14
9 453 ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2012 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 23.18
10 874 ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2012 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 23.27
11 664 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 2012 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 23.85
12 689 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2011 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 24.08
13 445 ΤΣΩΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 25.40
800 ΜΕΤΡΑ
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 696 ΣΠΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 2011 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2:33.94
2 887 ΠΟΛΙΤΗ ΛΥΔΙΑ 2012 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2:35.36
3 894 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2011 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 2:37.33
4 665 ΚΟΛΟΝΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2012 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2:38.85
5 454 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2011 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2:52.97
6 693 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2012 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2:56.84
7 374 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2011 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 2:58.10
8 697 ΝΑΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2011 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2:58.64
9 669 ΚΑΛΙΝΝΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3:02.74
10 668 ΤΡΙΑΝΤΗ ΑΡΕΤΗ 2012 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3:12.46
11 671 ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3:14.23
12 867 ΤΡΙΓΚΑ ΘΕΩΝΗ 2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 3:28.79
13 667 ΓΟΥΡΓΟΛΙΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2012 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3:31.95
2000 ΜΕΤΡΑ ΒΑΔΗΝ
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 695 ΝΙΦΟΡΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 2012 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 13:20.23
2 698 ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑ 2011 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 14:00.46
3 699 ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 2011 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 14:01.98
60 ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΔΙΑ
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 871 ΜΕΤΑΞΑ ΕΛΕΝΗ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 10.75
2 682 ΞΗΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 2011 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 10.87
3 375 ΜΠΟΥΖΑΝΗ ΙΣΜΗΝΗ 2011 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 11.01
4 678 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 11.27
5 373 ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 2011 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 12.07
ΜΗΚΟΣ
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 885 ΜΑΝΤΕΛΗ ΤΑΤΙΑΝΑ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4.47
2 889 ΨΩΜΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2012 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 4.27
3 679 ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 4.25
4 399 ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2011 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 4.10
5 764 ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 3.94
6 452 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2012 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3.93
7 884 ΜΠΟΥΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2012 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 3.90
8 392 ΣΤΑΘΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2011 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 3.85
9 872 ΝΤΟΥΚΑΪ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 3.84
10 691 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 2012 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3.80
11 400 ΤΣΙΜΕΚΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 2012 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 3.70
12 878 ΜΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 2012 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 3.60
13 673 ΠΕΛΕΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2011 ΓΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 3.52
14 672 ΓΙΑΝΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2011 ΓΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 3.50
15 401 ΔΗΜΟΥΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 2012 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 2.82
16 890 ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2.20
VORTEX
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 377 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2012 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 40.80
2 402 ΤΣΙΜΕΚΑ ΜΑΡΙΑ 2011 ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ 29.80
3 385 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2011 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 27.60
4 690 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΓΗ 2012 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 25.60
5 674 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2011 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 17.60
6 384 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2012 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 14.60
7 868 ΝΤΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 10.80
ΣΦΑΙΡΑ
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 315 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2011 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9.26
2 321 ΓΙΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2011 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 8.53
3 875 ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 7.75
4 686 ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2012 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 7.31
5 869 ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ ΖΩΗ 2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 6.58
6 383 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2012 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 6.35
7 892 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 6.25
8 891 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2011 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 6.18
9 382 ΤΣΑΒΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 2011 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 6.04
10 314 ΣΙΜΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2011 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 5.23
11 687 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2012 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 5.16
12 893 ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΖΩΗ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 5.04
13 312 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2012 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 4.98
14 386 ΚΑΡΚΑΣΙΝΑ ΑΡΙΣΤΕΑ 2012 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 4.97
15 394 ΜΠΑΛΚΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2012 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 4.95
16 883 ΤΖΟΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2011 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 4.31
ΥΨΟΣ
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 879 ΒΕΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.35
2 680 ΣΑΜΑΛΕΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2012 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 1.25
3 877 ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2012 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.15
4 397 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2011 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 1.15
5 681 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2012 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 1.10
ΑΓΟΡΙΑ Κ-12
50 ΜΕΤΡΑ
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 7.64
2 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 2013 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 7.97
3 ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2013 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8.06
4 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2013 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8.35
5 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2013 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 8.47
6 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2013 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 8.59
7 ΚΑΟΥΡΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 2013 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 8.61
8 ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2013 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 8.63
9 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2014 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 8.63
10 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 2015 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 8.65
11 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 8.67
12 ΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2014 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8.68
13 ΒΕΡΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2015 ΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 8.73
14 ΓΚΑΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2014 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 8.76
15 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2013 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8.81
16 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2013 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 8.94
17 ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2014 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 8.96
18 ΚΑΪΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 9.07
19 ΡΕΒΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2013 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 9.17
20 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 9.18
21 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2015 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 9.22
22 ΡΕΒΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2015 ΓΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 9.25
23 ΜΠΙΤΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 2013 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 9.27
24 ΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2015 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 9.32
25 ΠΑΛΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2014 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 9.67
26 ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2014 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 9.85
27 ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2015 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 10.10
28 ΔΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2014 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 10.35
29 ΣΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2015 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 10.46
30 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2015 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 11.25
600 ΜΕΤΡΑ
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 539 ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2013 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 1:54.67
2 543 ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 2:01.51
3 553 ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2014 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 2:02.01
4 541 ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2014 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2:05.09
5 547 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΙΛΑΣ 2013 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 2:08.16
6 558 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 2:10.55
7 550 ΤΣΟΝΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2015 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 2:11.65
8 551 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2013 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 2:11.98
9 534 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2014 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 2:12.17
10 538 ΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2013 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 2:12.33
11 555 ΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2014 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 2:12.82
12 549 ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2014 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 2:13.61
13 590 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2013 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 2:16.18
14 552 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2014 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 2:16.81
15 546 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ 2015 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 2:20.68
16 540 ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2013 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2:22.38
17 542 ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2013 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 2:36.57
18 557 ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 3:25.93
ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ-12
50 ΜΕΤΡΑ
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΝΙΦΟΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2013 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 7.89
2 ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ 2013 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 8.03
3 ΤΣΙΚΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2013 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8.26
4 ΖΑΓΑΡΗ ΡΕΝΙΑ 2013 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 8.42
4 ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2014 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 8.42
6 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2014 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8.45
7 ΝΤΡΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΝΑ 2013 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 8.48
8 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΙΑ-ΑΙΜΙΛΙΑ 2014 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 8.48
9 ΣΕΡΜΠΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2013 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 8.48
10 ΒΑΓΕΝΑ ΜΑΡΙΑ 2013 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 8.51
11 ΑΛΙΑΙ ΝΑΤΑΛΙΑ 2013 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 8.52
12 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8.57
13 ΞΕΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2013 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 8.58
14 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΧΑΡΙΣ 2015 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 8.59
15 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2013 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8.60
16 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΝΝΑ 2013 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8.62
17 ΞΥΛΙΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ 2015 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 8.62
18 ΝΙΦΟΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2013 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 8.63
19 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2014 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8.67
20 ΠΕΠΑ ΜΑΡΙΣΙΑ 2013 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 8.68
21 ΦΛΩΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2014 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 8.70
22 ΞΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 2013 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 8.75
23 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2014 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 8.90
24 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΑΚΟΥ ΑΝΝΑ 2013 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8.97
25 ΦΑΤΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2013 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 8.97
26 ΤΣΙΝΟΥΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΕΝΗ 2015 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 9.02
27 ΚΑΣΠΙΡΗ ΝΙΚΟΛΙΑ 9.06
28 ΜΕΤΣΟΒΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2014 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 9.16
29 ΛΑΙΝΑ ΜΑΡΙΑ 2014 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 9.16
30 ΧΑΝΔΑΚΑΚΗ ΚΗΠΟΥΛΑ 2013 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 9.19
31 ΝΤΟΜΑ ΧΑΡΙΤΙΝΑ 2013 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 9.29
32 ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2015 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 9.31
33 ΠΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2013 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 9.35
34 ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΜΑΡΚΕΛΑ 2014 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 9.38
35 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΖΕΤΑ 2013 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 9.52
36 ΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ 2013 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9.59
37 ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 2015 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 9.76
38 ΜΟΣΧΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 2015 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 9.80
39 ΤΡΙΨΑ ΔΑΝΑΗ 2015 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 9.88
40 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2014 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 9.92
41 ΝΙΦΟΡΑ ΜΑΡΙΑ 2015 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 10.21
42 ΤΣΟΚΑ ΕΛΕΝΗ 2013 ΓΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 10.24
43 ΠΑΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ 2015 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 10.29
44 ΜΟΥΓΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 2015 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 10.45
45 ΚΑΡΑΛΗ ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2015 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 10.97
46 ΤΣΟΥΜΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2014 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 11.13
600 ΜΕΤΡΑ
α/α Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 863 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 1:56.21
2 845 ΚΑΤΣΑΜΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 2013 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2:05.31
3 852 ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 2013 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 2:05.97
4 858 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2014 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 2:06.68
5 853 ΒΕΡΡΑ ΗΛΙΑΝΑ 2015 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 2:08.69
6 846 ΤΣΟΥΒΑΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2013 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2:08.93
7 857 ΤΣΙΟΦΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2013 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 2:13.78
8 856 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2014 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2:15.34
9 848 ΤΡΙΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2013 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 2:16.10
10 843 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2013 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 2:20.36
11 847 ΧΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2013 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2:22.52
12 844 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2014 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 2:23.70
13 860 ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 2013 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 2:27.78
14 855 ΚΑΨΑΛΗ ΧΡΥΣΑ 2014 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2:38.70
15 850 ΤΟΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΛΥΔΙΑ 2014 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 2:39.35
16 861 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2014 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 3:02.98
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