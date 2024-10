Ο Νίκος Παπαγγελής επιστρέφει με το Wheels Of Will για 3η συνεχόμενη χρονιά: 230 χιλιόμετρα για την "Φλόγα"

Το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2024, ο Νίκος θα κάνει ένα ακόμα ταξίδι προσφοράς, διανύοντας με το ποδήλατό του 230 χιλιόμετρα σε μια μόνο ημέρα.

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου:

Μετά από την περσινή επιτυχημένη διαδρομή από την Αθήνα στην Πάτρα, ο

Παραολυμπιονίκης ποδηλασίας Νίκος Παπαγγελής ετοιμάζεται για μια νέα, συναρπαστική

πρόκληση.

Το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2024, ο Νίκος θα κάνει ένα ακόμα ταξίδι προσφοράς,

διανύοντας με το ποδήλατό του 230 χιλιόμετρα σε μια μόνο ημέρα.

Η εκκίνηση θα δοθεί από την Πλατεία Βασ. Γεωργίου στην Πάτρα, γενέτειρα του Νίκου, και

ο τερματισμός θα λάβει χώρα στην Λίμνη των Ιωαννίνων, στην Πλατεία Μαβίλη.

Στόχος του Wheels Of Will 2024 είναι η συγκέντρωση χρημάτων για την ενίσχυση του

Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια "Φλόγα", στον αγώνα κατά του

καρκίνου στα παιδιά.

Φέτος, ο Νίκος δεν θα είναι μόνος του!

50 ποδηλάτες θα τον ακολουθήσουν σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι, στέλνοντας ένα

ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και αλληλεγγύης.

Στήριξη στον Νίκο και τη "Φλόγα": Μπορείτε να βοηθήσετε!

Όσοι επιθυμούν να στηρίξουν τον Νίκο και την προσπάθεια του, μπορούν να κάνουν δωρεά

απευθείας στον Σύλλογο Φλόγα και να πάρουν αναμνηστικά δώρα, από την μπουτίκ που θα

στηθεί στην έναρξη της δράσης και στον τερματισμό.

Δωρεά στο Σύλλογο Φλόγα με αιτιολογία «Wheels Of Will»:

https://www.floga.org.gr/thelw-na-boh8hsw/kanw-dwrea/

Το Wheels Of Will δε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την στήριξη των μεγάλων

χορηγών VISA, ΟΠΑΠ, ΑΥΡΑ, καθώς και την βοήθεια της Περιφέρειας Ιωαννίνων. Ας

σταθούμε στο πλευρό του Νίκου Παπαγγελή και ας κάνουμε το Wheels Of Will 2024 μια

αξέχαστη εμπειρία αλληλεγγύης και ελπίδας. Κάθε χιλιόμετρο που θα διανύσει ο Νίκος,

κάθε ευρώ που θα συγκεντρωθεί, φέρνει πιο κοντά τη νίκη ενάντια στον καρκίνο στα

παιδιά.

Ας ενώσουμε τις φωνές μας, ας μοιραστούμε την αισιοδοξία μας, ας στηρίξουμε την

"Φλόγα".

Γιατί όλοι μαζί, μπορούμε να νικήσουμε ακόμα και τον καρκίνο. Σας περιμένουμε το

Σάββατο 12 Οκτωβρίου στις 9:15 π.μ. στην Πλατεία Βασ. Γεωργίου, ώστε να δώσουμε

δύναμη στο Νίκο για το ταξίδι του και στις 18:30 μ.μ. στην Λίμνη Ιωαννίνων στην πλατεία

Μαβίλη, για να τον υποδεχθούμε στον τερματισμό.

Στο πλευρό του Νικόλα βρίσκεται ο Δήμος Πατρέων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το

Αθλητικό Σωματείο «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» που στηρίζουν τη διοργάνωση.