Οι κορυφαίοι Αχαιοί στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου εφήβων - νεανίδων (ΟΝΟΜΑΤΑ)

80 συμμετοχές στα Τρίκαλα
Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου Κ20 (εφήβων - νεανίδων) διεξάγεται το Σαββατοκύριακο (27-28/7) στα Τρίκαλα με μεγάλη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών της κατηγορίας.
Η διοργάνωση αποτελεί μία από τις τελευταίες ευκαιρίες για τους αθλητές της κατηγορίας να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχής τους στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της κατηγορίας, που θα γίνει τέλος Αυγούστου στο Περού.
Οι διοργανωτές έκαναν γνωστό, πως το Σάββατο (27/7) δε θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα των 110 μ. εμπ. και το επί κοντώ των Ανδρών και ο ακοντισμός των Γυναικών. Απευθείας τελικός θα γίνει την Κυριακή στα 400 μ. εμπ. και τον ακοντισμό Ανδρών, στο επί κοντώ, τη σφυροβολία και τη σφαιροβολία Γυναικών.
Οι διοργανωτές έκαναν γνωστές και τις συμμετοχές στους αγώνες. Ανάμεσά τους και οι κορυφαίοι Αχαιοί, 40 συνολικά!
Δείτε όλες τις συμμετοχές κατά σειρά επίδοσης:
Α/Α Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. Σύλλογος Pb sb Προπονητής
400 M Κ20 ΑΝΔΡΩΝ
18 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 51.05 51.05 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ - Α237 - 20/05/2029
800 M Κ20 ΑΝΔΡΩΝ
1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1:51.53 1:51.53 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Ι064 - 04/06/2029
6 ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1:55.80 1:55.80 ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ - 9772 - 27/11/2027
7 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1:56.22 1:56.22 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ - Α237 - 20/05/2029
9 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1:56.44 1:56.44 ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ - 9772 - 27/11/2027
38 ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2007 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 2:08.77 2:08.77 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ - Σ188 - 23/01/2027
1500 M Κ20 ΑΝΔΡΩΝ
1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3:49.73 3:49.73 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Ι064 - 04/06/2029
4 ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3:58.76 3:58.76 ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ - 9772 - 27/11/2027
5 ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3:59.35 3:59.35 ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ - 9772 - 27/11/2027
12 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4:03.38 4:03.38 ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ - 9772 - 27/11/2027
13 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4:03.49 4:03.49 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ - Ε787 - 25/07/2028
3000 M Κ20 ΑΝΔΡΩΝ
2 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 8:48.23 8:48.23 ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ - 9772 - 27/11/2027
5 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 8:56.42 8:56.42 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ - Ε787 - 25/07/2028
9 ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 9:04.34 9:04.34 ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ - 9772 - 27/11/2027
21 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ - Ε787 - 25/07/2028
5000 M Κ20 ΑΝΔΡΩΝ
2 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 15:13.80 15:13.80 ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ - 9772 - 27/11/2027
10000 ΒΑΔΗΝ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ
1 ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ 2006 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 45:36.07 45:36.07 ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΛΙ - Ι130 - 29/12/2028
6 ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 57:40.96 57:40.96 ΚΩΝ/ΝΑ ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΛΙ - Ι130 - 29/12/2028
ΣΚΥΤ.4Χ400Μ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ
34 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ - Ε787 - 25/07/2028
35 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ - Ε787 - 25/07/2028
36 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ - Ε787 - 25/07/2028
37 ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ - Ε787 - 25/07/2028
38 ΤΣΕΝΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ - Ε787 - 25/07/2028
39 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ - Ε787 - 25/07/2028
40 ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ - Ε787 - 25/07/2028
41 ΠΑΠΠΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ - Ε787 - 25/07/2028
ΣΚΥΤ.4Χ100Μ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ
45 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ - Ε787 - 25/07/2028
46 ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ - Ε787 - 25/07/2028
47 ΤΣΕΝΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ - Ε787 - 25/07/2028
48 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ - Ε787 - 25/07/2028
49 ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ - Ε787 - 25/07/2028
50 ΠΑΠΠΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ - Ε787 - 25/07/2028
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ
11 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 1.91 1.91 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ - Α810 - 17/11/2027
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ
7 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 7.05 7.05 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ - Γ422 - 01/06/2027
20 ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 6.65 6.65 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ - Α810 - 17/11/2027
ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ
15 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 13.70 13.70 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ - Γ422 - 01/06/2027
200 M Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
25 ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 26.07 26.07 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ - Ε787 - 25/07/2028
400 M Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
28 ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1:03.47 1:03.47 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ - Ε787 - 25/07/2028
34 ΤΣΙΩΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ - Ε787 - 25/07/2028
800 M Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
11 ΤΑΝΤΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2:17.06 2:17.06 ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ - 9772 - 27/11/2027
12 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2008 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2:18.02 2:18.02 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ - Σ730 - 09/06/2027
13 ΒΑΡΒΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2007 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 2:18.20 2:18.20 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ - Ε787 - 25/07/2028
14 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 2:18.39 2:18.39 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ - Α237 - 20/05/2029
27 ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2:24.78 2:24.78 ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ - 9772 - 27/11/2027
1500 M Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
5 ΒΑΛΑΧΑ ΜΥΡΤΩ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4:32.07 4:32.07 ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ - 9772 - 27/11/2027
13 ΤΑΝΤΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4:42.75 4:42.75 ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ - 9772 - 27/11/2027
14 ΒΑΛΑΧΑ ΗΛΙΑΝΑ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4:43.06 4:43.06 ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ - 9772 - 27/11/2027
16 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 4:44.76 4:44.76 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ - Α237 - 20/05/2029
17 ΒΑΡΒΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2007 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4:46.76 4:46.76 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ - Ε787 - 25/07/2028
20 ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 4:50.61 4:50.61 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ - Α237 - 20/05/2029
28 ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4:57.46 4:57.46 ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ - 9772 - 27/11/2027
31 ΖΑΡΚΑΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 5:00.93 5:00.93 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ - Ρ565 - 30/08/2026
3000 M Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2 ΒΑΛΑΧΑ ΜΥΡΤΩ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 9:44.08 9:44.08 ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ - 9772 - 27/11/2027
9 ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 10:23.64 10:23.64 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ - Α237 - 20/05/2029
14 ΖΑΡΚΑΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 10:58.90 10:58.90 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ - Ρ565 - 30/08/2026
19 ΤΣΙΝΤΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2008 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 11:10.66 11:10.66 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ - Σ730 - 09/06/2027
23 ΛΕΚΑΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΘΑΛΙ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 11:24.63 11:24.63 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ - Α237 - 20/05/2029
27 ΝΑΣΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 2007 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 11:47.66 11:47.66 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΛΑΣ - Γ576 - 29/12/2028
31 ΒΑΛΑΧΑ ΗΛΙΑΝΑ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ - 9772 - 27/11/2027
5000 M Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
7 ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2007 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ - Ρ565 - 30/08/2026
100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
3 ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 14.47 14.47 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ - Ε787 - 25/07/2028
ΣΚΥΤ.4Χ400Μ Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
22 ΣΩΛΟΥ ΛΥΔΙΑ 2005 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ - Α810 - 17/11/2027
23 ΚΑΡΑMΠΕΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ - Α810 - 17/11/2027
24 ΣΚΑΡΤΣΙΛΑ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ-ΑΝΝΑ 2005 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ - Α810 - 17/11/2027
25 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ - Α810 - 17/11/2027
32 ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ - Ε787 - 25/07/2028
33 ΒΑΡΒΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2007 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ - Ε787 - 25/07/2028
34 ΤΣΙΩΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ - Ε787 - 25/07/2028
35 ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2008 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΦΥΛΑΣ - Ε787 - 25/07/2028
3000Μ ΦΕ Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
6 ΛΕΚΑΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΘΑΛΙ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 12:25.37 12:25.37 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ - Α237 - 20/05/2029
400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
17 ΣΚΑΡΤΣΙΛΑ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ-ΑΝΝΑ 2005 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 1:08.32 1:08.32 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ - Α810 - 17/11/2027
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
21 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 5.48 5.48 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ - Α810 - 17/11/2027
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