Σελίν Ντίον: 5 πράγματα που αποκαλύφθηκαν από το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ

«Η φωνή μου ήταν ο μαέστρος της ζωής μου», λέει η Σελίν Ντιόν στο νέο της ντοκιμαντέρ, «I Am: Celine Dion».

Για περισσότερα από τριάντα χρόνια, η Καναδή τραγουδίστρια μαγεύει το κοινό σε όλο τον κόσμο, εκπληρώνοντας ένα όνειρο που είχε από την παιδική της ηλικία.

Το 2023, η Ντιόν αναγκάστηκε να βάλει αυτά τα όνειρα στην αναμονή, ακυρώνοντας όλες τις ημερομηνίες της περιοδείας της, αφού αποκάλυψε στους θαυμαστές της ότι είχε διαγνωστεί με το Σύνδρομο του Δυσκίνητου Ανθρώπου. Επί 17 χρόνια, παρουσίαζε σπασμούς που προβλημάτιζαν πολλούς γιατρούς. Αυτοί οι σπασμοί επηρέαζαν τη φωνή της, προκαλώντας αλλαγές στο τονικό ύψος και απώλεια του ελέγχου των φωνητικών χορδών της. «Τώρα ξέρουμε ότι αυτό είναι που προκαλούσε όλους τους σπασμούς», δήλωσε η σταρ σε ένα βίντεο 2022 και πρόσθεσε: «Δυστυχώς, αυτοί οι σπασμοί επηρεάζουν κάθε πτυχή της καθημερινής μου ζωής».

Το «I Am: Celine Dion» προσφέρει μια ματιά στην προσωπική μάχη της Ντιόν με την ασθένεια, παρουσιάζοντας την καθημερινότητά της τον τελευταίο χρόνο, καθώς εργάζεται για την επιστροφή της στη σκηνή. Το ντοκιμαντέρ συνδυάζει το χαρακτηριστικό της χιούμορ με στιγμές ευαλωτότητας, όπως μια ξενάγηση στην αποθήκη με τα διάσημα ρούχα της και μια ειλικρινή προσέγγιση στις νέες ρουτίνες της. Καταγράφει ακόμη και ένα σοβαρό επεισόδιο των σπασμών της, παρέχοντας μια αφιλτράριστη ματιά στις προκλήσεις της.

Ακολουθούν πέντε πράγματα που μάθαμε για τη σπουδαία ερμηνεύτρια από το «I Am: Celine Dion», το οποίο είναι διαθέσιμο για streaming στο Amazon Prime.

1. Η Σελίν Ντιόν ήταν συντετριμμένη που έπρεπε να ακυρώσει συναυλίες

Η Ντιόν ήταν συγκινημένη καθώς εξομολογήθηκε ότι μαζί με την ομάδα της είχαν παραπλανήσει τους θαυμαστές της σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ακύρωσε συναυλίες, ενώ αντιμετώπιζε κρυφά το Σύνδρομο του Δυσκίνητου Ανθρώπου. Είχαν ισχυριστεί ότι είχε ιγμορίτιδα ή ωτίτιδα, γεγονός που δυσκόλευε τη σταρ να είναι ειλικρινής με τους υποστηρικτές της, σχετικά με την αδυναμία της να εμφανιστεί. Η Ντιόν εξέφρασε στο ντοκιμαντέρ την άποψη ότι το βάρος αυτών των ψεμάτων την είχε συντρίψει. Κατά τη διάρκεια των εμφανίσεων της, αποκάλυψε δε, ότι όπου δυσκολευόταν με τα φωνητικά της, συχνά έδειχνε το μικρόφωνο στο κοινό, ενθαρρύνοντάς το να τραγουδήσει στη θέση της.

2. Προσπαθούσε να «ξεγελάσει» το πρόβλημα με ισχυρά ηρεμιστικά

Η Σελίν Ντιόν προσπάθησε να διαχειριστεί την ασθένειά της παίρνοντας υψηλές δόσεις Valium, αλλά διαπίστωσε ότι η επίδρασή του μειωνόταν μεταξύ της λήψης του στα παρασκήνια και της εμφάνισής της στη σκηνή. Ομολόγησε ότι βασιζόταν σε ισχυρά ηρεμιστικά για να λειτουργήσει, αυξάνοντας τελικά την πρόσληψή τους σε υπερβολικό επίπεδο. Η Ντιόν αναγνώρισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, σημειώνοντας ότι μια τόσο υψηλή δόση θα μπορούσε να είναι μοιραία, δηλώνοντας: «Δεν θέλω να ακουστώ δραματική, αλλά θα μπορούσα να είχα πεθάνει».



3. Φοράει ένα κολιέ της Μαρίας Κάλλας για δύναμη

Σε μια συγκινητική σκηνή του ντοκιμαντέρ, η Ντιόν παρουσίασε ένα κολιέ με γούρια που ήταν δώρο από τον εκλιπόντα σύζυγό της, Ρενέ Ανζελίλ. Ενώ η ταινία σπάνια καταγράφει την Ντιόν να μιλάει για τον Ανζελίλ χωρίς να συγκινείται, έλαμψε ολόκληρη όταν μοιράστηκε ότι η σημασία του κολιέ προερχόταν από την προηγούμενη ιδιοκτήτριά του, τη θρυλική τραγουδίστρια της όπερας Μαρία Κάλλας. Η Σελίν ανέφερε ότι φοράει το συγκεκριμένο κολιέ για δύναμη. Ο θαυμασμός της για την Κάλλας είναι γνωστός, όπως αντικατοπτρίζεται στο άλμπουμ της D'elles του 2007, το οποίο περιλαμβάνει το «La diva», έναν φόρο τιμής στην κορυφαία Ελληνίδα υψίφωνο του 20ού αιώνα.



4. Ζηλεύει τους ροκ τραγουδιστές

Όπως αναφέρει στο ντοκιμαντέρ, ενώ ετοιμαζόταν να γυρίσει μια συνέντευξη για το «John Farnham: Finding the Voice», η Σελίν Ντιόν παρακολούθησε μια παλιά παράσταση του Τζον Φάρναμ σε έναν φορητό υπολογιστή. Σχολίασε τη φωνή του, εκφράζοντας τη ζήλια της προς τους ροκ τραγουδιστές ("σούπερ κουλ άνθρωποι", όπως τους περιγράφει) που μπορούν να διασκεδάζουν μέχρι αργά, να πίνουν, να καπνίζουν και να ξυπνούν με τέλεια βραχνή φωνή. «Εγώ πίνω νερό και κοιμάμαι 12 ώρες», αστειεύτηκε. Η Ντιόν έχει ονομάσει τον Φάρναμ ως έναν από τους αγαπημένους της τραγουδιστές όλων των εποχών και οι δυο τους ερμήνευσαν μαζί το διάσημο τραγούδι του «You're the Voice» στη σκηνή το 2018. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην αυστραλιανή εκπομπή Sunrise, η Ντιόν επισήμανε: «Είναι προφητικό το γεγονός ότι ερμήνευσα το "You're the Voice" μαζί του και μετά έχασα τη φωνή μου».

5. Εργάζεται σκληρά για να επιστρέψει στη σκηνή

Καθ' όλη τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ, η σπουδαία Ντιόν εμφανίζεται να ζεσταίνει τις φωνητικές της χορδές, προσπαθώντας να επιστρέψει στη σκηνή. Διανθισμένο με αποσπάσματα από προηγούμενες εμφανίσεις της, γίνεται φανερό ότι πρέπει να ξαναμάθει πώς να κινείται και να τραγουδάει, ωστόσο έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Οι κάμερες την κατέγραψαν σε ένα στούντιο να ηχογραφεί το «Love Again» από την ομώνυμη ρομαντική κωμωδία του 2023, στην οποία επίσης πρωταγωνιστεί. Μετά από μερικές απογοητευτικές λήψεις, εξέφρασε την επιθυμία της: «Θέλω να μπορώ να τραγουδάω με χαρά, χωρίς να σκέφτομαι».