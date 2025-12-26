Στο νοσοκομείο ξανά ο γνωστός ηθοποιός Στηβ Ντούζος

Στο νοσοκομείο φαίνεται να περνά τις μέρες των Χριστουγέννων ο αγαπημένος ηθοποιός, Στηβ Ντούζος, καθώς δημοσίευσε μια σχετική ανάρτηση στα social media.

Στην ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο ο ίδιος αναφέρει: «Το καλύτερο φάρμακο. Ο μεγαλύτερος πλούτος είναι η οικογένεια. Familia I lov’ya lots!! Είσαστε το οξυγόνο μου».

Παράλληλα, δημοσίευσε μια φωτογραφία με έναν μετρητή οξυγόνου.