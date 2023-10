Πάτρα: Εκδήλωση στο Πολύεδρο με θέμα «Εικονική πραγματικότητα στον Οδυσσέα του Τζέιμς Τζόις»

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα εκδηλώσεων στο Πολύεδρο του Κωστή Καπέλα και της Όλγας Νικολοπούλου στην οδό Κανακάρη 147, στην Πάτρα τη νέα εβδομάδα, 16 με 21 Οκτωβρίου 2023.

Την Τετάρτη 18/10/2023 στις 4 το απόγευμα θα γίνει η εκδήλωση «Εικονική πραγματικότητα στον Οδυσσέα του Τζέιμς Τζόις».

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Welcome to Up του Πανεπιστημίου, παρουσιάζεται στο Πολύεδρο ένα ψηφιακό προϊόν του Εργαστηρίου Αρχειακών Τεκμηρίων—Τύπου [ΕΑΤΤ] του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Θα μιλήσουν: ο κατεξοχήν μελετητής του «Οδυσσέα» του Ιρλανδού συγγραφέα Τζέιμς Τζόις, Άρης Μαραγκόπουλος, η Κατερίνα Κωστίου, καθηγήτρια στο τμήμα Φιλολογίας και ο Γιάννης Παπαθεοδώρου, αν. καθ. στο τμήμα Φιλολογίας.

Την ξενάγηση στο Δουβλίνο του Τζέμς Τζόις (1882-1941), μέσω εικονικής πραγματικότητας θα κάνει ο Θάνος Μακρής, πρώην φοιτητής του Τμήματος Φιλολογίας και τώρα δημιουργός ψηφιακών παιχνιδιών.