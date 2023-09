σπιράλ: 18 υποψήφιοι στο πλευρό του Πέτρου Ψωμά

«Live for nothing or die for something»

«Λαμβάνω μέρος σε αυτές τις εκλογές θέλοντας να βοηθήσω την πόλη στην οποία γεννήθηκα. Είμαι έτοιμος να συνδράμω στην προσπάθεια για κάτι καλύτερο, μαζί με το σπιράλ.»

Ο Γεράσιμος Κουργιαλής γεννήθηκε στην Πάτρα το 2002. Μεγάλωσε σε ένα όμορφο περιβάλλον και μένει στο Άνω Κάστριτσι. Αποφοίτησε από το 4ο ΕΠΑΛ Πατρών το 2021. Πλέον ακολουθεί το καλλιτεχνικό του πνεύμα και ασχολείται με τη μουσική και τη σκηνοθεσία. Στον ελεύθερο χρόνο του, παρακολουθεί ταινίες και προσπαθεί να ανοίξει τους ορίζοντες του πάνω στον κινηματογράφο. Είναι ένα καλλιτεχνικό μυαλό με φαντασία και αθωότητα. Του αρέσει να εξερευνά τη φύση μέσα στην οποία έχει μεγαλώσει κάνοντας γεωργικές καλλιέργειες.

7. Λυκουργιώτης Άγγελος του Αλεξίου

Φιλόλογος

#πολιτισμός