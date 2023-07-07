Οι κορυφαίοι Αχαιοί στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου (ΟΝΟΜΑΤΑ)

Μεγάλες προσδοκίες
Όλα είναι έτοιμα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βόλου εκεί όπου θα βρεθούν περίπου 900 αθλητές και αθλήτριες της κατηγορίας Ανδρών/Γυναικών, Ανδρών/Γυναικών Κ23 και Ανδρών/Γυναικών Κ18 των συνθέτων.
Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα θα μεταδοθεί ζωντανά και τις δύο ημέρες από την ΕΡΤ2 (19.00-21.00). Το πρωινό πρόγραμμα (ώρα έναρξης μετάδοσης 09.00) θα μεταδοθεί σε livestreaming μετάδοση στο κανάλι του ΣΕΓΑΣ, όπως και ο τελικός της σφυροβολίας Ανδρών και Γυναικών (ώρα έναρξης 16.00).
Ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Υψηλού Αθλητισμού, απευθείας στον τελικό των αγωνισμάτων τους θα συμμετάσχουν οι αθλητές και αθλήτριες που έχουν το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης. Πρόκειται για τους Μίλτο Τεντόγλου (μήκος), Εμμανουήλ Καραλή (επί κοντώ), Κατερίνα Στεφανίδη (επί κοντώ), Χρήστο Φραντζεσκάκη (σφυροβολία), Ελίνα Τζένγκο (ακοντισμός).
Τέλος, μέσα από το κανάλι του ΣΕΓΑΣ στο youtube θα μεταδοθεί το απογευματινό πρόγραμμα από τις 18.00 έως τις 19.00 και από τις 21.00 μέχρι το τέλος των αγώνων.
Ο αγώνες θα γίνει το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Ιουλίου με μεγάλο αγωνιστικό ενδιαφέρον.
Μετέχουν και οι καλύτεροι Αχαιοί αθλητές με πολλές ελπίδες διάκρισης και για μετάλλλια, όπως φαίνετα από τη θέση που έχουν στιθς λίστες εκκίνησης με βάση τις φετνές επιδόσεις (1η στήλη στον πίνακα ππυ ακολουθεί)
Δείτε τις συμμετοχές:
100 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
7 ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 11.84
25 ΜΠΑΙΡΑΜΗ ΕΥΘΥΜΙΑ-ΚΩΝ/ΝΑ 1998 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 12.70
33 ΜΠΑΦΑ ΕΙΡΗΝΗ 1998 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 12.99
200 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
5 ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 24.12
11 ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 24.80
22 ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 26.24
36 ΜΠΑΦΑ ΕΙΡΗΝΗ 1998 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 26.95
48 ΜΠΑΙΡΑΜΗ ΕΥΘΥΜΙΑ-ΚΩΝ/ΝΑ 1998 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ
400 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
7 ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 56.04
22 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1:00.60
30 ΚΑΡΑΝΑΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1998 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1:02.65
35 ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
800 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
24 ΚΑΤΣΑΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 2:23.17
1500 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
13 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2004 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4:50.62
22 ΣΠΑΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2003 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 5:08.78
5000 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ
10 ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΘΗ 2004 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 17:22.74
100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ 0.84Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
23 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ 2004 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 16.01
ΣΚΥΤ.4Χ400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
12 ΒΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΥ ΖΩΗ-ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
13 ΜΑΝΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
14 ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1996 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
15 ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
19 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1:07.51
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
9 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2004 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 1.65
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
10 ΑΣΠΡΟΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 43.37
19 ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ ΤΕΙΒΕΝ ΖΩΗ 2002 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 37.03
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
18 ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ-ΤΕΙΒΕΝ ΔΑΦΝΗ 1999 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 5.66
19 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙ 1997 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 5.65
ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
7 ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ-ΤΕΙΒΕΝ ΔΑΦΝΗ 1999 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 12.60
8 ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1991 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 12.32
100 M ΑΝΔΡΩΝ
41 ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 11.19
50 ΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 11.27
58 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 11.34
63 ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 11.52
200 M ΑΝΔΡΩΝ
19 ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 22.41
39 ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 22.72
45 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 22.79
47 ΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 22.84
400 M ΑΝΔΡΩΝ
9 ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 48.81
14 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 2003 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 49.77
20 ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 50.15
28 ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 50.52
33 ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 50.84
800 M ΑΝΔΡΩΝ
6 ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1:52.37
11 ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1:55.39
19 ΑΔΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1:57.02
23 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 2003 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 1:57.58
1500 M ΑΝΔΡΩΝ
3 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΙΑΜ 2004 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 3:49.00
23 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 2004 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 4:08.03
35 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 2002 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 04:17:09
5000 M ΑΝΔΡΩΝ
12 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 15:10.89
29 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1996 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 15:39.98
38 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 2004 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
41 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
17 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 15.86
ΣΚΥΤ.4Χ400Μ ΑΝΔΡΩΝ
12 ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
13 ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
14 ΑΔΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
15 ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
16 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΙΑΜ 2004 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
17 Ηλίας Αργύρης 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
27 ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2005 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
28 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
29 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2005 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
30 ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
31 ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
3000Μ ΦΕ ΑΝΔΡΩΝ
16 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ
400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
2 ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 51.95
ΣΚΥΤ.4Χ100Μ ΑΝΔΡΩΝ
12 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
13 ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
14 ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ 2003 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
15 ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
26 ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 38.79
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
3 ΒΑΡΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2.06
6 ΚΑΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2001 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 2.00
11 ΓΚΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2003 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.92
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
12 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 7.21
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
9 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1991 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 15.43
11 ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 15.14
15 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 13.96
16 ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 13.60
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
11 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 Ο.Φ.Η. 61.25
ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
13 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 14.44
ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ (7.2.7.4 Για τα αγωνίσματα των 5.000μ. & 3.000μ. Φ.Ε. Ανδρών και Γυναικών δεν θα ισχύσει η συμμετοχή χωρίς όριο): ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΟ ΠΕΛΟΨ
Ειδήσεις τώρα
Οι πιτσιρικάδες της θεάς μπάλας κι ο μοναδικός ...Βασιλομπίλαρος
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