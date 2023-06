Πάτρα: Στον απόηχο του City In Action

Τρείς μέρες δράσεων στο κέντρο της πόλης, με πρωταγωνιστές τα ποδήλατα, τα Rollers και τα skateboards!

Μία πρωτότυπη δράση την οποία αγκάλιασαν οι κάτοικοι της Πάτρας και όχι μόνο, από την πρώτη της διοργάνωση τον περασμένο Σεπτέμβρη.

Με επιτυχία και μεγάλη προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκαν όλες οι δράσεις του τριήμερου City In Action – Μάιος 2023, παρόλες τις δυσμενείς καιρικές προβλέψεις που ανησυχούσαν τους συμμετεχόντες.

Στο πλαίσιο του City in Action 2023 πραγματοποιήθηκαν το διάστημα από 26 έως 28.05.2023 τρείς μεγάλες δράσεις, δραστηριότητες στην πλατεία Γεωργίου και μία συναυλία μεγάλη δωρεάν συναυλία.

Ο «2ος Ανοικτός Ποδηλατικός Γύρος Πάτρας για όλους» που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27/05 το απόγευμα, με τη συνεργασία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και Ποδηλατικού Ομίλου Πάτρας συγκέντρωσε πάνω από 1800 συμμετέχοντες κάθε ηλικίας, οικογένειες, γονείς με μικρά παιδάκια, φίλους και αθλητές, όπου όλοι μαζί σχημάτισαν ένα μεγάλο κίτρινο ποτάμι στο κέντρο της πόλης, στις παραλιακές οδούς την ώρα του μαγευτικού πατραϊκού ηλιοβασιλέματός

Ο 2ος μαραθώνιος «Patras Roller Action 2023» που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28/05, σε συνεργασία με την Αθλητική Ένωση Πάτρας «Ακαδημία των Σπορ» – Inline Speed Skating, υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τροχοσανίδας (Ε.Ο.Τρ.) είχε ακόμα περισσότερους συμμετέχοντες αθλητές από την 1η διοργάνωση, οι οποίοι προσέφεραν στο κοινό της Πάτρας ένα θέαμα που δεν έχει συνηθίσει. Το μεγάλο χειροκρότημα το κέρδισαν οι μικρές ηλιακά κατηγόριες. Στους αγώνες έτρεξαν συνολικά 160 αθλητές-τριες, από ομάδες αθλητικών σωματείων ή με ελεύθερη συμμετοχή, στις αντίστοιχες δύο κατηγορίες και με διαχωρισμό ηλικίας. Τα αθλητικά σωματεία που έλαβαν μέρος ήταν ο Παναθλητικός Όμιλος Καλλιθέας Έσπερος (Αθήνα), η ΑΕΠ Ακαδημία των Σπορ Πάτρας και ΑΟ ΔΥΜΗΣ ΄07, ενώ στις ελεύθερες συμμετοχές πήραν μέρος μέλη του Πατραϊκού Όμιλου Τροχοπέδιλων και άλλοι λάτρεις του σπορ. Μετά το πέρας των αγώνων πραγματοποιήθηκαν οι απονομές στους νικητές από προέδρους σωματείων και συντελεστές της διοργάνωσης.

Η δράση έκπληξη που εντυπωσιάζει ακόμα και τους ανυποψίαστους περαστικούς είναι το πάρκο skateboarding που στήθηκε και πάλι στην πλατεία Γεωργίου για τρεις ολόκληρες μέρες. Ακούγοντας τις εντυπώσεις από την πρώτη διοργάνωση, οι skateboard lovers αυτή την φορά ήταν περισσότεροι σε αριθμό από την πρώτη κιόλας μέρα λειτουργίας του πάρκου, ενώ πολλοί ήταν και οι πρωτάρηδες που θέλησαν να παρακολουθήσουν τα δωρεάν μαθήματα γνωριμίας με το άθλημα. Την Κυριακή το απόγευμα πραγματοποιήθηκε το Patras Skateboard BEST TRICK Contest 2023, σε συνεργασία με το Fifty Fifty Boardshop και την ομάδα του, μία μικρότερη διοργάνωση από αυτή του περασμένου Σεπτέμβρη, όπου στόχος των συμμετεχόντων ήταν να δώσουν στους κριτές, το καλύτερο τους κόλπο. Η δράση ολοκληρώθηκε με μικρές παύσεις λόγω των σύντομων βροχοπτώσεων, που ωστόσο δεν απογοήτευσαν τους συμμετέχοντες που ήθελαν με ενθουσιασμό να ολοκληρώσουν την δράση.

Μεγάλοι νικητές του Patras Skateboard BEST TRICK Contest 2023 ήταν οι

- Χαράλαμπος Περδικομάτης, κάτω των 17 ετών και ο

- Βαγγέλης Μόσχος στην κατηγορία άνω των 17 ετών.

Συνολικά διαγωνίστηκαν 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο κοπέλες.

Κορυφαία στιγμή του τριήμερου υπήρξε η μεγάλη δωρεάν συναυλία του STAN Αντιπαριώτη, που πραγματοποιήθηκε στον τερματισμό του Ποδηλατικού Γύρου στο Νότιο Πάρκο, το Σάββατο το βράδυ, με πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση κοινού και που απήλαυσε ένα απόλυτα διασκεδαστικό πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια.

Κατά την διάρκεια του 3ημέρου στην Πλατεία Γεωργίου τοποθετήθηκε «Πρωτότυπη Πίστα Δεξιοτεχνίας Ποδηλάτη» αφιερωμένη στους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., για παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών, την οποία απολαυσαν οι μικροί ποδηλάτες αλλά και οι rollers που βρίσκονταν στην πλατεία. Την πίστα επιμελήθηκε η ομάδα συντονισμού του προγράμματος «HERO 2030 bike festivals» του οποίου οι δράσεις δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και γίνονται με την υποστήριξη του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών, της μεγαλύτερης ποδηλατικής κοινότητας «εν κινήσει» και την οργανωτική μέριμνα της «enzyme».

Παράλληλα, κάποιες ώρες του προγράμματος, οι εκπαιδευτές της Αθλητικής Ένωσης Πάτρας «Ακαδημία των Σπορ» – Inline Speed Skating, προσέφεραν στο κοινό δωρεάν μαθήματα γνωριμίας με το άθλημα των τροχοπέδιλων.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση του «Ποδηλατικού Ομίλου Πάτρας», της Αθλητικής Ένωσης Πάτρας «Ακαδημία των Σπορ» και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και της της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τροχοσανίδας.