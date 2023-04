Το συγκινητικό "Ταξίδι στα Κύθηρα" με Κατράκη, Παπαγιαννόπουλο και πάλι από 4/5 στις αίθουσες

Μία εξαιρετική και ιδιαίτερα συγκινητική ταινία, το «Ταξίδι στα Κύθηρα» του εκλιπόντος, πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Θόδωρου Αγγελόπουλου, που είχε πρωτοπαιχθεί στα σινεμά το 1984, ξαναβγαίνει από την Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 αποκλειστικά STUDIO new star art cinema, στην πλ. Αμερικής στην Αθήνα.

«Μας βάλανε και πολεμήσαμε, βγάλαμε τα μάτια μας. Εσύ από εδώ, εγώ απ’ την άλλη μεριά. Χάσαμε κι δυο, ο άνθρωπος με τον άνθρωπο, ο λύκος με το λύκο».

«Ο Έρωτας του Ιδανικού, ακριβώς επειδή θεωρείται απροσπέλαστος, κατοικεί στην καρδιά κάθε υψηλής δημιουργίας» - Θόδωρος Αγγελόπουλος

Η 6η κατά σειρά μεγάλου μήκους ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου (η πρώτη ήταν η «Αναπαράσταση» το 1970), επαναπροβάλλεται για τους σινεφίλ, από 04/5 σε επανέκδοση από τη NEW STAR, αποκλειστικά στο STUDIO new star art cinema και μέσα στο πλαίσιο του αφιερώματος «2023, Έτος Θ. Αγγελόπουλου» που διοργανώνει η εταιρεία διανομής NEW STAR σε συνεργασία με την οικογένεια του Θόδωρου Αγγελόπουλου.

Κάθε μήνα έχει σχεδιαστεί να προβάλλεται και μία ταινία του Δημιουργού, από τον Δεκέμβριο 2022 έως τον Δεκέμβριο 2023.

Η ταινία «Ταξίδι στα Κύθηρα» που ήταν και η τελευταία εμφάνιση του ηθοποιού με καταγωγή από το Διακοφτό Αχαΐας, Διονύση Παπαγιαννόπουλου, τιμήθηκε με το Βραβείο Σεναρίου και το Βραβείο FIPRESCI στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών 1984.

Επίσης έλαβε το Κρατικό Βραβείο Καλύτερης ταινίας, Σεναρίου, Α’ Ανδρικού Ρόλου (Μάνος Κατράκης), Α’ Γυναικείου Ρόλου (Ντόρα Βολανάκη), Σκηνογραφίας

και το Βραβείο Κριτικών στο Διεθνές Φεστιβάλ Ρίο ντε Τζανέιρο.