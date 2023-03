Ο 75χρονος ηθοποιός Σαμ Νιλ αποκάλυψε πως δίνει μάχη με τον καρκίνο

Ο Σαμ Νιλ που βρίσκεται στον καλλιτεχνικό χώρο από το 1977, υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία, η οποία όμως δεν είχε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Ακολούθησε στη συνέχεια αγωγή, την οποία θα πρέπει να λαμβάνει μηνιαίως για το υπόλοιπο της ζωής του.

«Το θέμα είναι πως είμαι ένας απατεώνας. Πιθανόν να πεθαίνω», γράφει στο πρώτο κεφάλαιο της αυτοβιογραφίας του με τίτλο «Did I ever tell you this?» που θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα.

Ο Σαμ Νιλ ξεκίνησε την κινηματογραφική του καριέρα στη δεκαετία του 1970 και ο ρόλος που έμελλε να τον κάνει διάσημο παγκοσμίως ήταν αυτός του παλαιοντολόγου δρ. Άλαν Γκραντ στις ταινίες «Jurassic Park».