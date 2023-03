Οι ταινίες που προβάλλουν τα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από 16 έως και 22 Μαρτίου 2023

«SHAZAM! Η Οργή των Θεών – Shazam! Fury of the Gods»

Αίθουσα 4 στις 18.00 καθημερινά

"Everything everywhere all at once - Τα Πάντα Όλα"

Η ταινία των Ντάνιελ (Ντάνιελ Κουάν, Ντάνιελ Σάινερτ) “Τα Πάντα Όλα” ως γνωστόν θριάμβευσε στα φετινά βραβεία Όσκαρ κατακτώντας 7 χρυσά αγαλματίδια από τα 11 για τα οποία είχε συνολικά προταθεί.

Η ταινία αποκάλυψη του 2022 (διανομής από την Τanweer) επιστρέφει δικαιολογημένα στις αίθουσες για να την δουν όσοι δεν μπόρεσαν μέχρι στιγμής. Πρόκειται για ένα «τρελούτσικο» φιλμ με συνολικά 350 νίκες σε διεθνή βραβεία και φεστιβάλ, το οποίο φάνηκε πως θα επικρατούσε στα φετινά βραβεία Όσκαρ, καθώς είχε μεγάλη φόρα.

Η ταινία είναι του studio της Α24, μία ξεκαρδιστική περιπέτεια με μεγάλη καρδιά, πρωτότυπο σενάριο και πληθωρική σκηνοθεσία, που ταξιδεύει τον θεατή μέσα από το καταιγιστικό υπαρξιακό της χιούμορ σε ένα πολυσύμπαν με εναλλακτικές ζωές, αποτελώντας μία διασκεδαστική αλληγορία για τον πολύπλοκο σύγχρονο κόσμο.

H θαυμάσια Μαλαισιανής καταγωγής ηθοποιός Μισέλ Γεό (“Τίγρης και Δράκος”) και η Τζέιμι Λι Κέρτις που κέρδισαν Όσκαρ, υποδύονται απολαυστικά κόντρα ρόλους και υπηρετούν το τολμηρό και αντισυμβατικό όραμα δύο ευφυέστατων και μαξιμαλιστών δημιουργών, γνωστών ως Ντάνιελ. Το καστ της ταινία συμπληρώνουν οι Στέφανι Σου και ο Κε Χούι Κουάν, ο οποίος επίσης βραβεύτηκε με Όσκαρ.

Αναλυτικά τα 7 Όσκαρ που κέρδισε η ταινία στην 95η απονομή είναι τα εξής:

Καλύτερης Σκηνοθεσίας Ντάνιελ (Ντάνιελ Κουάν, Ντάνιελ Σάινερτ)

Καλύτερης Ταινίας Ντάνιελ (Ντάνιελ Κουάν, Ντάνιελ Σάινερτ), Τζόναθαν Γουάνγκ

Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου Ντάνιελ (Ντάνιελ Κουάν, Ντάνιελ Σάινερτ)

Α’ Γυναικείου Ρόλου (Μισέλ Γεό)

Β’ Γυναικείου Ρόλου (Τζέιμι Λι Κέρτις)

Β’ Ανδρικού Ρόλου (Κε Χούι Κουάν)

Καλύτερου Μοντάζ (Πολ Ρότζερς).