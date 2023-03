Το βραβευμένο πλέον με 7 Όσκαρ "Τα Πάντα Όλα" παίχθηκε πριν λίγο καιρό για 2 εβδομάδες στην Πάτρα

Πέρασαν και τα 95α βραβεία Όσκαρ στην ιστορία και όπως όλα τα προγνωστικά έδειχναν, η αρκετά πρωτότυπη, αλλόκοτη αλλά και συγκινητική ταινία «Τα Πάντα Όλα - Everything Everywhere All at Once σε σενάριο και σκηνοθεσία των Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σέινερτ έφυγε από την λαμπερή τελετή τα ξημερώματα της Δευτέρας 13/3/2023 (ώρα Ελλάδος) με 7 βραβεία από τα 11 για τα οποία είχε προταθεί.

Να θυμίσουμε πως κατέκτησε το Όσκαρ της Καλύτερης Ταινίας καθώς και τα Όσκαρ καλύτερης Σκηνοθεσίας, Πρωτότυπου Σεναρίου, Μοντάζ, Α' Γυναικείου (η Μαλαισιανής καταγωγής Μισέλ Γέο), Β' Γυναικείου (η Τζέιμι Λι Κέρτις που συγκινημένη αφιέρωσε το Όσκαρ στους θρύλους γονείς της, τους αείμνηστους Τζάνετ Λι και Τόνι Κέρτις) και καλύτερου Β' Ανδρικού ρόλου (Κε Χουί Καν) που ως παιδί ηθοποιός είχε παίξει τη δεκαετία του ’80 σε ταινίες όπως «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο ναός του χαμένου θησαυρού» και «Γκούνις».

Η βράβευση της 64χρονης Τζέιμι Λι Κέρτις, η οποία προτάθηκε μόλις φέτος για 1η φορά στα Όσκαρ (να θυμίσουμε πως ήταν θαυμάσια στο «Ένα ψάρι που το έλεγαν Γουάντα» το 1989 αλλά δεν είχε προταθεί) ήταν αναμφίβολα από τα πιο δίκαια φετινά Όσκαρ και ας έλπιζαν άλλοι πως το βραβείο του β’ γυναικείου θα πήγαινε στην Άντζελα Μπάσετ ενώ και η επικράτηση του 54χρονου Μπρένταν Φρέιζερ για την καθηλωτική ερμηνεία του ως παχύσαρκος, παραιτημένος από τη ζωή άνδρας ήταν αναμενόμενη. Ο Φρέιζερ που είχε περάσει σχεδόν στα «αζήτητα» του Χόλιγουντ, έκανε το απόλυτο come back και ο ίδιος παίρνοντας το Όσκαρ έκανε λόγο για «σανίδα καλλιτεχνικής σωτηρίας» που του χάρισε ο σκηνοθέτης του φιλμ Ντάρεν Αρονόφσκι.