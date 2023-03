Δείτε τις ταινίες που συμμετέχουν για τα Βραβεία Ίρις 2023 της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου

Οι ταινίες που συμμετέχουν στα φετινά Βραβεία Ίρις είναι οι εξής:

Μεγάλου Μήκους Μυθοπλασίας

Άκουσε με, της Μαρίας Ντούζα

Εκεί που Ζούμε, του Σωτήρη Γκορίτσα

Ησυχία 6-9, του Χρήστου Πασσαλή

Καθαρτήριο, του Βασίλη Μαζωμένου

Με Αξιοπρέπεια, του Δημήτρη Κατσιμίρη

Μια μέρα στη Σαγκάη, του Βασίλη Ξηρού

Μια νύχτα στο Θέατρο, του Σωτήρη Σταμάτη

Μπάσταρδα, του Νίκου Πάστρα

Πίσω από τις Θημωνιές, της Ασημίνας Προέδρου

Φαντάσματα της Επανάστασης, του Θάνου Αναστόπουλου

Black Stone, του Σπύρου Ιακωβίδη

Broadway, του Χρήστου Μασσαλά

Dodo του Πάνου, Χ. Κούτρα.

Αρκετές από τις παραπάνω ταινίες προβλήθηκαν και στην Πάτρα.

Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ

Αποχαιρετισμός: Η μνήμη του τόπου, του Σταύρου Ψυλλάκη

Οι Γάμοι της Τήλου του Παναγιώτη Ευαγγελίδη

Θόδωρος Αγγελόπουλος - Νίκος Παναγιωτόπουλος: Ο καθένας και η μουσική του, των Αντώνη Κόκκινου και Γιάννη Σολδάτου

Ο Καραγκιοζοπαίχτης της Νιόν, της Ιρίνα Μπόικο

Λιτή Αφθονία, των Φραντζέσκας Ρωμάνου και Γιώργου και Σαβόγλου

Οι Μαθητές του Ουμπέρτο Πρίμο, της Αλεξάνδρας Μαϊολέτι

Μαλάνας: Η ανείπωτη ιστορία του Αλέξανδρου, της Ελένης Βλάσση

Ο Παππούς μου ο Παπαφλέσσας, της Κλεώνης Φλέσσα

Η Πόλη και η Πόλη, των Χρήστου Πασσαλή και Σύλλα Τζουμέρκα

Τα Ρόδια του Ναγκόρνο Καραμπάχ, του Θωμά Σιδέρη

Το Στοίχημα, της Μαρίας Λεωνίδα

Τέλος Χρόνου, του Λουκά Παλαιοκρασά

Χειροπαλαιστής, του Γιώργου Γούση

Arcadia 1900, Champagne D'Orient, του Κώστα Σπυρόπουλου

Into the Land of Ice and Fire, της Δήμητρας Ζήρου

The Greek Bar Jacket, της Μαριάννας Οικονόμου

The Other Half, του Γιώργου Μουτάφη.

Ελληνικής Μειοψηφικής Συμπαραγωγής

Προς τον Βορρά, του Mihai Mincan (Studio Bauhaus)

Μέρες Ξηρασίας, του Εμίν Αλπέρ (Horsefly)

Kerr, του Tayfun Pirsemoglou (Bad Crowd).