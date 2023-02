Zεντάγια: Με ονειρεμένα ροζ τριαντάφυλλα Valentino και κοσμήματα Bulgari χρίστηκε icon των φετινών SAG

Η διεθνής couture σε ένδοξες στιγμές στο ξενοδοχείο Fairmont Century Plaza του Λος Άντζελες με αφορμή την απονομή των καθιερωμένων βραβείων SAG.

Ηταν το πιο αγαπημένο μας κόκκινο χαλί πριν από τα πολυαναμενόμενα Οσκαρ! Το σωματείο ηθοποιών αποθέωσε την σουρεαλιστική κωμωδία «Everything Everywhere All at Once-Τα πάντα όλα» για το συνολικό καστ και τους πρωταγωνιστές Μισέλ Γιεό, Τζέιμι Λι Κέρτις, Κε Χιου Κουάν, ο Μπρένταν Φρέιζερ πρώτευσε για τις υποκριτικές του επιδόσεις στη «Φάλαινα» ενώ η μοναδική «περσόνα» Τζένιφερ Κούλιτζ ξαναβραβεύτηκε «The White Lotus».

Στυλιστικά πάντως η νεαρή Ζεντάγια επικράτησε των νικητών. Εφερε την άνοιξη στο event με μια bustier τουαλέτα Valentino σε old Hollywwod style, σε σατινέ ροζ με τρισδιάστατα τριαντάφυλλα! Ηταν μια δημιουργία απίστευτης εφαρμογής του οίκου Valentino, του οποίου η ηθοποιός είναι ambassador. Τα Bulgari κοσμήματά της επίσης έκαναν πάταγο. Επί σκηνής μάλιστα, φόρεσε ένα άλλο εντυπωσιακό φόρεμα με cut off ανοίγματα και ετικέτα Armani.