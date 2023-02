Πατρινό Καρναβάλι: Δείτε ποια πληρώματα πήραν βραβεία

Bραβεία του 58ου Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού

-Βραβείο Εύρεσης 58 ου Κρυμμένου Θησαυρού (Βραβείο «Άλκης

Στέας»): 94 (Oliver Twist)

-Βραβεία Γενικής Βαθμολογίας

1ο (Βραβείο «Θεόδωρος Άννινος»): 159 (Papatz Academy)

2ο: 72

3ο: 61 (Ακόμα δεν υπάρχει)

4ο: 17 (Μπαλονάδες)

5ο: Συνεργασία 88 (Αρχαία, Νέα Πατρινά) + 90 (Μίμου τους κύκλους τάρατε)

6ο: 60 (to bee or not to be)

7ο: 63 (Ζαμε φινι Καρναβάλι)

8ο: 106 (King size (All in Red))

9ο: Συνεργασία 207 + 51 (Epoca)

10ο: 15+31+183 (Οικολλέγιοι Καρναβαλιστές)

και 58ο : 212 (Το Φάντασμα της Όπερας)

Βραβεία «Μεγάλες Στιγμές»

1ο: 106 (King size (All in Red)

2ο: Εξ ημισείας στο 63 (Ζαμε φινι Καρναβάλι) και στη συνεργασία 88 (Αρχαία, Νέα Πατρινά) + 90 (Μίμου τους κύκλους τάρατε)

3ο : Εξ ημισείας στο 72 και στο 205 (Οι φύλακες του στέμματος)

Βραβεία «ΧΑ(λ)ΛΙστεία 2023»

1ο: 73 (Υπόγειοι Δια…συρμοί)

2ο : 159 (Papatz Academy)

3ο : 72

Βραβείο «5-10-15 Φτου και βγαίνω»

1ο: 72

2ο: 207 + 51 (Epoca)

3ο: 159 (Papatz Academy)