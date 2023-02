"Emily" από την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας

EMILY

· Σκηνοθεσία-Σενάριο: Φράνσις Ο’ Κόνορ

· Ηθοποιοί: Έμα Μακί, Φιον Γουάιτχεντ, Όλιβερ Τζάκσον-Κόεν.

· Φωτογραφία: Νανού Σίγκαλ

· Μοντάζ: Σαμ Σνιντ

· Μουσική: Έϊμπελ Κορζενιόφσκι

· Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ (Έγχρωμη)

· Διάρκεια: 130΄

Πρώτη προβολή: 7.00 μμ.

Δεύτερη προβολή: 9.30 μμ.



Διακρίσεις: 4 Βραβεία και 8 Υποψηφιότητες.

British Independent Film Awards 2022, Υποψηφιότητες

Dinard British Film Festival 2022, 3 Βραβεία, Καλύτερης ταινίας, Καλύτερης γυναικείας ερμηνείας και Βραβείο Golden Hitchcock.

Stockholm Film Festival 2022, Βραβείο Σκηνοθεσίας.

Τυπική περίπτωση τυπικού βρετανικού biopic (καλοστημένη παραγωγή, στιβαρή αφήγηση, ερμηνευτική επάρκεια) με μυθοπλαστική προσθήκη ερωτικού ρομάντζου και άρωμα φεμινιστικής ατζέντας.

Η Φράνσις Ο' Κόνορ αφιερώνει στην Εμιλι Μπροντέ (και όλα τα ελεύθερα γυναικεία πνεύματα), με την Εμα Μάκι του «Sex Education».

Το «Emily» είναι μια έκπληξη: λίγο σαν την έκπληξη που έφερε στον κόσμο των γραμμάτων, στον κόσμο γενικότερα, τόσο στη διανόηση, όσο και στην κοινωνική, ταξική και φυλετική δομή, η ηρωίδα της ταινίας, Εμιλι Μπροντέ.

Η ηθοποιός Φράνσις Ο' Κόνορ (γνωστή κι αγαπημένη από το «Mansfield Park» ως το... «Conjuring»), σεναριογραφεί και σκηνοθετεί για πρώτη φορά, παίρνοντας δημιουργικές ελευθερίες που, κάπως, καταφέρνει να συνθέσει υπέρ του αποτελέσματος. Ηρωίδα η μυστηριώδης Εμιλι, συγγραφέας του «Ανεμοδαρμένα Υψη», μια συγγραφέας με ανεξίτηλη σφραγίδα στη λογοτεχνία, παρότι δεν έγραψε άλλο από αυτό, το θρυλικό ρομαντικό μυθιστόρημα, παρότι μεγάλωσε περιορισμένη στον κλοιό της οικογένειάς της, στις επιταγές του αυστηρού ιερωμένου πατέρα της και της συντηρητικής αδελφής της Σάρλοτ (που, κατ' αναλογία, υπέγραψε το άλλο αριστούργημα, «Τζέιν Εϊρ»), μέχρι τον πρόωρο θάνατό της, στα 30 της χρόνια.

Σ' αυτή τη διάσημη Εμιλι, για τη ζωή της οποίας και τη σκέψη της λίγα είναι γνωστά και εκατοντάδες έρευνες έχουν γίνει, η Ο' Κόνορ χαρίζει ένα μεγάλο έρωτα, απαγορευμένο, σαρωτικό. Οχημα για να αναπτύξει μια ηρωίδα ανατρεπτική, θαρραλέα, ελαφρώς απόκοσμη, ενστικτώδη - και να μιλήσει για τη γυναικεία καταπίεση και την άρνηση της διαφορετικότητας στο χτες και στο σήμερα.

Με μια, όπως θα έλεγαν οι Βρετανοί, «solid» παραγωγή και φωτογραφία, η Ο' Κόνορ παρουσιάζει το πορτρέτο της Εμιλι ιμπρεσιονιστικά, με παρατακτικά αποσπάσματα από την πραγματική και μυθοπλαστική ζωή της. Το κάνει με έμπνευση και μια γοητευτική εσωτερική δύναμη: κι αν, ξεκάθαρα, παρασύρεται κάθε τόσο σε μια φλυαρία της λεπτομέρειεας ή σε κάποια επαναλαμβανόμενα μοτίβα, η Γαλλο-Αγγλίδα Εμα Μάκι, μια από τις πιο γρήγορα ανερχόμενες νεότερες ηθοποιούς που ακόμα (μετά τα «Sex Education», «Εγκλημα στον Νείλο» και «Αϊφελ») ξεδιπλώνει τα χαρίσματά της, γεμίζει την οθόνη με τέτοιο μαγνητισμό που συμπυκνώνει, λες, το χρόνο.

Λήδα Γαλανού

Από τα πλέον κλασικά ρομαντικά μυθιστορήματα και ένα από τα κορυφαία της αγγλικής λογοτεχνίας, τα "Ανεμοδαρμένα ύψη" είναι η μοναδική καλλιτεχνική παρακαταθήκη, μαζί με μερικά ποιήματα, που πρόλαβε να αφήσει πίσω της η Έμιλι Μπροντέ (1818-48). Μοναχική και απομακρυσμένη από την κοινωνική ζωή, πέθανε ανύπαντρη στα 30 της, δημιουργώντας ένα μύθο γύρω από την προσωπικότητά της, η οποία έγινε αντικείμενο μελέτης πολλών βιογράφων – η οικογένεια Μπροντέ, άλλωστε, συνεισέφερε στη λογοτεχνία και το εμβληματικό "Τζέιν Έιρ" της αδελφής της Σαρλότ.

Η ηθοποιός Φράνσις Ο’Κόνορ ("Mansfield Park", "Α.Ι.") περνάει για πρώτη φορά στην καριέρα της πίσω από την κάμερα για να αφηγηθεί – και ως σεναριογράφος - την ιστορία της διάσημης συγγραφέως, επιστρατεύοντας ισχυρές δόσεις μυθοπλασίας. Εφευρίσκει μια φανταστική ερωτική ιστορία, σύμφωνα με την οποία η νεαρή Έμιλι γοητεύεται από τον συντηρητικών αρχών εφημέριο ο οποίος έρχεται στην ενορία τους για να συλλειτουργήσει με τον ιερωμένο πατέρα της. Η έλξη είναι αμοιβαία και όσα θα ακολουθήσουν θα διευκολύνουν την Ο’Κόνορ να παρουσιάσει την ανώριμη ακόμα, μα πάντα δυναμική Έμιλι ως μια πρώιμη φεμινίστρια η οποία, όπως ο αδελφός της Μπράνγουελ και αντίθετα από την πειθήνια Σαρλότ, αμφισβητεί θρησκευτικά και κοινωνικά δόγματα. Η λογοτεχνική ενηλικίωσή της θα ακολουθήσει (και θα προέλθει από) την ερωτική ωρίμανση και επακόλουθη απογοήτευσή της, στην τυπική περίπτωση ενός… τυπικού βρετανικού biopic με καλοστημένη παραγωγή, στιβαρή αφήγηση και ερμηνευτική επάρκεια. Δεν παραδίδεται πλήρως στην οκνηρία της προσεγμένης τηλεταινίας, αλλά οι ηθελημένες σεναριακές αυθαιρεσίες και ιστορικές ανακρίβειές του περισσότερο εξυπηρετούν μια μοδάτη ταινία φεμινιστικής ατζέντας παρά μια δημιουργική προσέγγιση – "ερμηνεία" μιας αινιγματικής προσωπικότητας και μιας πολύπαθης εποχής.

Χρήστος Μήτσης



Frances O'Connor: Βρετανο-Αυστραλή ηθοποιός και σκηνοθέτης. Έγινε γνωστή ως ηθοποιός (Mansfield Park 1999, Bedazzled 2000, A.I. Artificial Intelligence 2001, The Importance of Being Earnest 2002, και Timeline (2003). Έχει κερδίσει Βραβείο AACTA Καλύτερης Ηθοποιού για την ταινία Blessed 2009, και ακόμη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ηθοποιού στη μίνι τηλεοπτική σειρά Mada. Η ταινία Emily είναι η πρώτη σκηνοθετική της δουλειά.