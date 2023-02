Παρουσιάζεται σε εκδήλωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου το βιβλίο "Θεωρία Μετασχηματισμού"

Ομιλητές:

Steven Brookfield, part-time Antioch University Distinguished Scholar, Adjunct Professor at Teachers College, Columbia University (New York) and Emeritus Professor at the University of St. Thomas (Minneapolis-St. Paul),

Chad Hoggan, Associate Professor of Adult & Lifelong Education, North Carolina State University, USA, Co-editor Journal of Transformative Education,

Αλέξης Κόκκος, Ομότιμος Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο ΕΑΠ, Πρόεδρος της ΕΕΕΕ,

Γιώργος Κουλαουζίδης, Επίκουρος Καθηγητής Μεθοδολογίας της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο ΕΑΠ,

Έφη Κωσταρά, μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΕΑΠ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, συμπληρώνετε τη φόρμα εδώ:

https://forms.gle/AP3dL2B4Zha8TBUV9 (οι θέσεις είναι περιορισμένες).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε στο [email protected] και στο τηλέφωνο 2106012297.