Στις 26/1 στην Αθήνα το φιλμ "Η Χώρα του Θεού" και 6 Μαρτίου στην Πάτρα από την Κινηματογραφική Λέσχη

Από την εταιρεία διανομής One from the Heart θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες η ταινία του Χλινούρ Παλμασόν (Hlynur Palmason), «Η Χώρα του Θεού – Godland». Πρόκειται για μία συμπαραγωγή Ισλανδίας και Δανίας που έκανε πρεμιέρα στο τμήμα Un Certain Regard – Ένα Κάποιο Βλέμμα του Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Καννών, και έχει κερδίσει το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Τμήμα Zabaltegi (επιλογή των καλύτερων ταινιών της χρονιάς) στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν στην Ισπανία και το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ του Σικάγο.

Η ταινία συμμετείχε στο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Λονδίνου, ενώ προβλήθηκε στα Φεστιβάλ Τέλιουραϊντ στο Κολοράντο, Μελβούρνης, Κάρλοβι Βάρι, Τορόντο, Τορίνο, Θεσσαλονίκης, Les Arcs, Ρότερνταμ. Επίσης προβλήθηκε στο AFI Fest World Cinema και ήταν Υποψήφια για Βραβείο Ερμηνείας στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου (European Film Awards).

Έχει δέκα (10) υποψηφιότητες στα Βραβεία Robert της Ακαδημίας Κινηματογράφου της Δανίας, ανάμεσα τους για Καλύτερη Ταινία και Σκηνοθεσία.

Η ταινία θα βγει στις αίθουσες της Αθήνα στις 26/1/2023 και στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη στις 2/2 ενώ απ’ όσο είδαμε στην Πάτρα θα παιχθεί στον β’ κύκλο της Κινηματογραφικής Λέσχης στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε στις 6 Μαρτίου 2023 στις 19.00 και στις 21.30.

Στο τέλος του 19ου αιώνα, ένας νεαρός Δανός ιερέας ταξιδεύει σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Ισλανδίας (μέρος τότε της Δανίας) με στόχο να χτίσει μια εκκλησία, αλλά και να απαθανατίσει φωτογραφικά τους κατοίκους της για πρώτη φορά. Ωστόσο, όσο προχωράει μέσα στο δύσβατο, αφιλόξενο τοπίο, τόσο απομακρύνεται από τον σκοπό του, την αποστολή του και τις βεβαιότητες που ως τότε ακολουθούσε.

Φωτογραφημένη έξοχα σε τετράγωνο κάδρο, η επική «Χώρα του Θεού» καταφέρνει να συνδυάσει με μοναδικό τρόπο ένα υπαρξιακό ταξίδι δοκιμασίας πνευματικής και σωματικής με μια σχεδόν σκωπτική ματιά στον εθνικισμό και πάνω από όλα με έναν βαθιά ανθρώπινο στοχασμό πάνω στην εφήμερη και εύθραυστη (όσο οι γυάλινες φωτογραφικές πλάκες) θέση μας στον αέναο, αναπόδραστο κύκλο ζωής και θανάτου της φύσης.

Ο Ισλανδός δημιουργός Χλινούρ Παλμασόν (Μια Λευκή, Λευκή Μέρα, Winter Brothers) υπογράφει την πιο ολοκληρωμένη και ώριμη δουλειά του, ξεδιπλώνοντας ένα συγκλονιστικό ταξίδι στην Ισλανδία με σπουδαίες κινηματογραφικές αναφορές (από τον Μπέργκμαν ως τον Χέρτζοκ), αλλά και εντελώς πρωτότυπη και συναρπαστική προσέγγιση του θέματος του, μπαίνοντας πλέον στην πρώτη γραμμή δημιουργών του παγκόσμιου σινεμά.

Έγραψαν για την ταινία:

«Μια συναρπαστική αφήγηση ενός ταξιδιού στη σκοτεινή πλευρά του μόνιμου φωτός της μέρας. Ένα φιλόδοξο και ολοκληρωμένο έργο που έχει πάθος όπως ο Χέρτζογκ με τα απέραντα, δύσκολα τοπία, την τρέλα και την ύβρη». SCREEN

«Οπτικά εντυπωσιακό. Ένα είδος αρκτικού Θα χυθεί αίμα. Ο Παλμασόν έχει τη δική του αυθεντική φωνή που γίνεται όλο και πιο δυνατή σε κάθε ταινία». VARIETY

«Εξαιρετικά απολαυστική». THE PLAYLIST

«Πλούσιο έπος που θυμίζει τους μεγάλους σκηνοθέτες της ιστορίας του κινηματογράφου». ICS FILMS

«Η ταινία τοποθετήθηκε για κάποιο παράξενο λόγο στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα αντί για το Διαγωνιστικό όπου ξεκάθαρα ανήκει. Η Εξουσία του Σκύλου συναντά τον Τέρενς Μάλικ και τον Βέρνερ Χέρτζογκ» Jay Weissberg, Film Verdict

«Η μεγάλη ανακάλυψη της 75ης διοργάνωσης. Είναι όλα όσα περιμένει κάποιος από μια ταινία: ένα ταξίδι στο χρόνο, ένα σύμπαν με τους δικούς του κανόνες, γοητευτικές εικόνες, χαρακτήρες με πολλαπλές αντιφάσεις και αποχρώσεις, και το συναίσθημα ότι ανακαλύπτουμε το σινεμά για πρώτη φορά» OLTRO CINES

«Αυτό το συγκλονιστικό δράμα δηλώνει ένα σημαντικό άλμα ωριμότητας και φιλοδοξίας του σκηνοθέτη και αξίζει ανάλογης προσοχής. Ένα έργο ζοφερής μεγαλοπρέπειας που ασκεί ισχυρή έλξη. Ένα εντυπωσιακό και αξέχαστο έπος». David Rooney, Hollywood Reporter

«Μια ταινία εξαιρετικής τέχνης και δύναμης. Οι σημαντικές αρετές της ταινίας, που κυμαίνονται από την συναρπαστική φωτογραφία των τοπίων, έως τις αυθεντικές ερμηνείες ενός αλάνθαστου καστ, δείχνουν ότι ο Παλμασόν εργάζεται στο απόγειο των δυνάμεων του. Μέσα από απίστευτα όμορφες, τετράγωνες εικόνες που μιμούνται τις πρώτες φωτογραφίες, ο σκηνοθέτης μετουσιώνει την πραγματικότητα. Μια μικρή μύγα που στέκεται στις βλεφαρίδες του Λούκας καθώς κοιμάται. Σταγόνες της βροχής που σκοτεινιάζουν έναν γκρίζο βράχο. Τα βότσαλα στην άκρη ενός ποταμού. Ένα μπουκετάκι σε ένα μικρό δοχείο στο περβάζι ενός παραθύρου. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα παρουσιάζονται ως μικρά θαύματα στην ταινία, εξαιτίας του χαρίσματος του Παλμασόν για τη σύνθεση, τον τρόπο του με τα χρώματα και την ισορροπία του μοντάζ του, κρατώντας μια εικόνα για τόσο χρόνο όσο χρειάζεται για να μας απορροφήσει». Caspar Salmon, Sight and Sound.

«Η Χώρα του Θεού αφηγείται μια ιστορία για τα θαύματα της φύσης, την ομορφιά των στοιχείων και την ανθρώπινη τρέλα». Justin Chang Los Angeles Times

«Μια υπέροχη οδύσσεια γύρω από την πίστη, την φύση και την συνάντηση με το διαφορετικό, μέσα στα συναρπαστικά τοπία της Ισλανδίας» Libération

«Οι Κάννες θα πρέπει να βγουν από την προσέγγιση “βάζω μόνο τους ίδιους σκηνοθέτες στο Διαγωνιστικό πρόγραμμα ξανά και ξανά”, γιατί η συγκλονιστική ταινία Η Χώρα του Θεού κερδίζει τις άλλες ταινίες σε ό,τι αφορά στην φιλοδοξία της φόρμας και στην εκλεπτυσμένη εικονογραφία. Απροσδόκητες εικόνες η μία μετά την άλλη, ιδέες και πάθος, ακόμα και χιούμορ» Guy Lodge (Variety) on Twitter.

Διάρκεια: 143 λεπτά.

Σημείωμα του σκηνοθέτη:

Η Χώρα του Θεού εξερευνά τους οικογενειακούς δεσμούς, την αποδοχή των μύθων και του μαγικού ρεαλισμού. Είναι μια ταινία για ένα ταξίδι στην φιλοδοξία, την αγάπη, την πίστη και τον φόβο του Θεού. Επίσης, μιλάει για την ανάγκη και την επιθυμία να βρει κάποιος τη θέση του μέσα σε όλα αυτά, να είναι ορατός, να συμμετέχει σε κάτι. Ξεχωριστό ρόλο παίζει η ιδέα της επικοινωνίας, ο διάλογος ανάμεσα σε διαφορετικές γλώσσες, και ο τρόπος που επικοινωνούμε ή μάλλον δεν καταφέρνουμε να επικοινωνήσουμε.

Επίσης, οι εσωτερικές αλλά και εξωτερικές διαμάχες μας. Διαπραγματεύεται θέματα όπως η ανθρωπότητα και η φύση και πώς αυτά συγκρούονται μέσω των ανθρώπων, των ζώων και του κόσμου που μας περιβάλλει. Στο τέλος, ανακάλυψα ότι αυτή η ταινία εξερευνά κυρίως τι μας διχάζει και τι μας ενώνει. Και ήταν μια έκπληξη για μένα όταν στο τέλος, κατάλαβα ότι ο θάνατος μπορεί να είναι το μόνο πράγμα που μας ενώνει. Αυτός είναι ο πυρήνας της ταινίας, η παλλόμενη καρδιά της.

Η Χώρα του Θεού λαμβάνει χώρα όταν η Ισλανδία ήταν υπό την κυριαρχία της Δανίας. Η ζωή μου έχει χωριστεί μεταξύ αυτών των δύο πολύ διαφορετικών χωρών που με έχουν διαμορφώσει με πολλούς τρόπους. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός που η Ισλανδία ήταν υπό το Δανέζικο στέμμα και δεν έχω δει αυτό το θέμα να θίγεται στον κινηματογράφο. Ήθελα να εξερευνήσω τις αντιθέσεις στο περιβάλλον, την ιδιοσυγκρασία και τη γλώσσα ή την πηγή των παρεξηγήσεων, επιπλέον τα αντίθετα στη φόρμα και το συναίσθημα και πώς αυτά αποκαλύπτονται όταν βάζεις αυτές τις δύο χώρες τη μία ενάντια στην άλλη.

Πιστεύω ότι αυτή η περίοδος αντανακλάται στο σήμερα γιατί με ένα τρόπο δεν έχουμε αλλάξει και πολύ ως ανθρώπινα όντα. Έχουμε ακόμα όλα αυτά τα βασικά πρωτόγονα συναισθήματα, τις επιθυμίες και τις ανάγκες και όλοι μοιραζόμαστε την ίδια μοίρα της θνητότητας, όπου γινόμαστε ένα με τη γη. Είναι υπέροχο να διαβάζει κανείς ημερολόγια ή επιστολές από εκείνη την περίοδο κι ακόμα πιο παλιά και να βλέπει ότι και τότε τους ανθρώπους τους απασχολούσαν τα ίδια πράγματα όπως σήμερα. Πόσα χρήματα έχω για ψωμί και κρασί; Είδα μια όμορφη γυναίκα στον δρόμο. Ο καιρός ήταν χάλια σήμερα. Γιατί βρίσκομαι εδώ;

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ