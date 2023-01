Ο Χ. Μπόγκαρτ είχε υμνήσει την Τζίνα Λολομπριτζίτα λέγοντας: κάνει τη Μέριλιν Μονρόε να μοιάζει με την Σίρλει Τεμπλ

H Τζίνα Λολομπριτζίτα - Gina Lollobrigida που έφυγε στα 95 της χρόνια από τη ζωή (ήταν γεννημένη τον Ιούλιο του 1927 και στα 20 της είχε έρθει 3η σε καλλιστεία στην Ιταλία) μπορεί να μην κατάφερε να έχει τιμηθεί με βραβείο Όσκαρ όπως η μεγάλη «αντίζηλος» της, Σοφία Λόρεν, ωστόσο η σέξι αυτή ηθοποιός, μεγάλη σταρ των δεκαετιών ’50 και ’60, κατάφερε να γίνει γνωστή παγκοσμίως, να συνεργαστεί με σημαντικούς σταρ και να απασχολεί τα μίντια έως και το τέλος. Μην ξεχνάμε πως πριν από μερικούς μήνες είχαμε δει δημοσιεύματα και στον Ελληνικό Τύπο για την απόφαση της στην ηλικία που βρισκόταν, να κατέβει ως υποψήφια γερουσιαστής στις ιταλικές εκλογές με το κόμμα «Κυρίαρχη και Λαϊκή Ιταλία» (ISP), μια νέα ευρωσκεπτικιστική πολιτική συμμαχία κατά του Μάριο Ντράγκι, που αντιτίθετο στην αποστολή όπλων στην Ουκρανία και τον «πολεμοκάπηλη Ατλαντική Συμμαχία», το ΝΑΤΟ.

Η Λολομπριτζίτα πάντα κατάφερνε να απασχολεί τους δημοσιογράφους, πότε με τις ταινίες της, με την εξυπνάδα της και φυσικά με την ομορφιά, την πληθωρική αυτή μεσογειακή ομορφιά της και ταμπεραμέντο που έως και ο θρυλικός Χάμφρει Μπόγκαρτ που συμπρωταγωνίστησε μαζί της το 1953 στην ταινία του Τζον Χιούστον «Beat the Devil», είχε υμνήσει με τον τρόπο του. Λέγεται πως ο Μπόγκαρτ είχε πει το «μνημειώδες» πως "η Λολομπριτζίτα κάνει τη Μέριλιν Μονρόε να μοιάζει με την Σίρλει Τεμπλ!".

Η Λολομπροτζίτα και η Σοφία Λόρεν που είναι μικρότερη, γεννημένη το 1934, ήταν η απάντηση του Ευρωπαικού σινεμά μαζί και με την Μπριζίτ Μπαρντό από τη Γαλλία στα γυναικεία κινηματογραφικά είδωλα του Χόλιγουντ. Ωστόσο παρότι αξιοποιήθηκαν και οι δύο ιδιαίτερα από τους παραγωγούς του Χόλιγουντ, οι περισσότερες ταινίες τους δεν είχαν την προσδοκώμενη επιτυχία όπως έχουν γράψει θεωρητικοί του κινηματογράφου. Η Λολομπριτζίτα όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ του BBC είχε σπουδάσει καλές τέχνες και γλυπτική και αφοσιώθηκε σ’ αυτήν τις τελευταίες δεκαετίες ενώ είχε ασχοληθεί με επιτυχία και ως φωτορεπόρτερ κάνοντας μάλιστα και ένα ενδιαφέρον φωτορεπορτάζ στην Κούβα του Φιντέλ Κάστρο.

Ο κόσμος πάντως την γνώρισε και την αγάπησε μέσα από την παρουσία και τους ρόλους της στο σινεμά όπως στην ταινία «Η Παναγία των Παρισίων» σε σκηνοθεσία Jean Delannoy όπου υποδύθηκε την Εσμεράλδα με Κουασιμόδο τον Άντονι Κουίν το 1956 ή στο βιβλικό έπος «Ο Σολομών και η Βασίλισσα του Σαβά» του 1959 σε σκηνοθεσία Κινγκ Βίντορ με συμπρωταγωνιστές τον Γιουλ Μπρίνερ και τον Τάιρον Πάουερ, σε μία εποχή που ταινίες όπως αυτή ήταν πολύ της μόδας.

Στο «Never So Few - Η ωραία της Καλκούτας» το 1959 σε σκηνοθεσία John Sturges έπαιξε με τον Φρανκ Σινάτρα με τον οποίο είχε και ερωτικό δεσμό για ένα χρόνο, και με τον Steve McQueen ενώ η ταινία και ρόλος που της χάρισαν υποψηφιότητα για βραβείο BAFTA το 1955 ήταν αυτός της Maria De Ritis στην ρομαντική κομεντί «Bread, Love and Dreams».

Η ταινία πάλι που θεωρείται ότι έλαμψε το ταλέντο της ήταν το «Beautiful but Dangerous» ή «La donna piu bella del mondo - The World's Most Beautiful Girl» το 1956 σε σκηνοθεσία Robert Z. Leonard όπου η Gina Lollobrigida έπαιξε με τον Vittorio Gassman. Μάλιστα ο τίτλος της ταινίας έμελλε να της ταιριάξει απόλυτα και να την ακολουθεί έκτοτε ως «η πιο ωραία γυναίκα του κόσμου», τίτλο που θα λέγαμε πως η Λολομπριτζίτα «έκλεψε» κατά κάποιο τρόπο από την πιο αριστοκρατική Άβα Γκάρντνερ.

Η ταινία αυτή είχε να κάνει με την τραγουδίστρια της όπερας Lina Cavalieri. Η Λολομπριτζίτα κέρδισε γι’ αυτό το ρόλο το βραβείο Ντέιβιντ Ντι Ντονατέλο καλύτερου Α' Γυναικείου Ρόλου (τα βραβεία αυτά ίδρυσε η Ιταλική Ακαδημία Κινηματογράφου εκείνη την χρονιά).

Φυσικά από τις πιο ξεχωριστές της παρουσίες και ρόλους ήταν και το 1961 στο "Ραντεβού κάθε Σεπτέμβρη" του Robert Mulligan όπου συμπρωταγωνίστησε με τον αξέχαστο Ροκ Χάτσον ενώ πιο πριν το ’54 έπαιξε στην ταινία των Μίλτον Κριμς, Βιτόριο Βασαρότι «Crossed Swords - Διασταυρούμενα Σπαθιά» μαζί με τον σταρ τον Έρολ Φλιν.

Με τον Ροκ Χάτσον συμπρωταγωνίστησε και το 1965 στο "Strange Bedfellows - Δύο ξένοι στο ίδιο κρεβάτι» σε σκηνοθεσία Μέλβιν Φρανκ όπου μάλιστα στο σετ γυρισμάτων την είχε επισκεφθεί ο ώριμος τότε γόης του αμερικανικού σινεμά, Κάρι Γκραντ.

Τέλος να αναφέρουμε πως είχε τιμηθεί το 1961 στις Χρυσές Σφαίρες με το βραβείο Ηenrietta Award ως η πιο αγαπημένη γυναίκα ηθοποιός στον κόσμο ενώ είχε άλλες 2 υποψηφιότητες το 1969 για τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ηθοποιού σε κωμωδία/μιούζικαλ για την ταινία «Buona Sera, Mrs. Campbell» του Melvin Frank όπου Gina Lollobrigida συμπρωταγωνίστησε με την Shelley Winters και τον Ελληνοαμερικανό ηθοποιό Τέλι Σαβάλας καθώς και το 1985 για καλύτερο β’ γυναικείο ρόλο στην δημοφιλή τηλεοπτική σειρά που βλέπαμε και στην ελληνική τηλεόραση, «Falcon Crest».