Πέθανε Ανίτα Πόιντερ των Pointer Sisters

Η Ανίτα Πόιντερ, μέλος -μαζί με τις αδελφές της- του βραβευμένου με Grammy συγκροτήματος Pointer Sisters, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.

Το συγκρότημα αποτελούνταν (σ.σ. κατά το μεγαλύτερο διάστημα) από τρεις αδελφές, την Ραθ, την Ανίτα και την Μπόνι και έγιναν παγκοσμίως γνωστές κυρίως από το τραγούδι « I’m So Excited» καθώς και άλλες επιτυχίες στα 80s, όπως το Jump (For My Love) και Fire.

Η Πόιντερ, η οποία έπασχε από καρκίνο, ήταν μαζί με την οικογένειά της στο σπίτι της στο Μπέβερλι Χιλς όταν έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, δήλωσε εκπρόσωπος της οικογένειας.

Η οικογένεια ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Ενώ είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την απώλεια της Ανίτα, μας παρηγορεί το γεγονός ότι τώρα είναι με την κόρη της Τζάντα και τις αδελφές της Τζουν και Μπόνι. Ήταν αυτή που μας κράτησε όλους κοντά και μαζί για τόσο πολύ καιρό. Η αγάπη της για την οικογένειά μας θα συνεχίσει να ζει μέσα στον καθένα μας».



Σημειώνεται πως η Ανίτα ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη από τις τέσσερις αδελφές της οικογένειας. Οι Pointer Sisters στην αρχή αποτελούνταν μόνο από την Τζουν και την Μπόνι . Αργότερα εντάχθηκε και η Ανίτα, ενώ λίγα χρόνια μετά μέλος έγινε και η τέταρτη αδελφή της οικογένειας, η Ρουθ, η οποία είναι η μόνη από τις αδελφές που ζει ακόμα.