Πρεμιέρα στις 5 Ιανουαρίου 2023 για το φιλμ "Operation Fortune: Η Μεγάλη Απάτη" του Γκάι Ρίτσι

Πρεμιέρα κάνει στα Ελληνικά σινεμά την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2022 η κατασκοπική κωμική περιπέτεια «Operation Fortune: Ruse de Guerre – Operation Fortune: H Μεγάλη Απάτη» σε σκηνοθεσία του 54χρονου Βρετανού δημιουργού Γκάι Ρίτσι.

Η ταινία βγαίνει σε διανομή της Odeon.

Ο υπερ-κατάσκοπος Όρσον Φόρτιουν (στο ρόλο ο σούπερ σταρ ταινιών υψηλής αδρεναλίνης, Τζέισον Στέιθαμ) πρέπει να εντοπίσει και να σταματήσει την πώληση μιας νέας θανατηφόρας τεχνολογίας από τον εκατομμυριούχο Μπρόκερ Γκρεγκ Σάιμοντς (τον υποδύεται ο Χιου Γκραντ). Αναγκασμένος να συνεργαστεί με μερικούς από τους καλύτερους μυστικούς πράκτορες (Όμπρεϊ Πλάζα, Κάρι Έλγουις, Μπάγκσι Μαλόουν), ο Φόρτιουν και η ομάδα του στρατολογούν τον μεγαλύτερο Χολιγουντιανό σταρ Ντάνι Φραντσέσκο (στο ρόλο ο Τζος Χάρτνετ του «Περλ Χάρμπορ» και της «Μαύρης Ντάλιας») για να τους βοηθήσει να σώσουν τον κόσμο.

Τα γυρίσματα της νέας αυτής ταινίας του Γκάι Ρίτσι είχε ξεκινήσει στις 14 Ιανουαρίου 2021, και πραγματοποιήθηκαν στην Antalya, της γειτονικής Τουρκίας, στο Farnborough στο βορειοανατολικό Hampshire της Αγγλίας καθώς και στο Qatar.

Ο Guy Ritchie είναι κυρίως γνωστός στους σινεφίλ από τα Βρετανικά gangster φιλμ όπως τα «Lock, Stock and Two Smoking Barrels» (1998) που ήταν και το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, και «Snatch» (2000), αλλά και από τις ταινίες του Sherlock Holmes με τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και τον Τζουντ Λο που ήσαν ιδιαίτερα επιτυχημένες. Ακόμα έχει σκηνοθετήσει το «The Man From U.N.C.L.E.» (2015) με τους Χένρι Βαβίλ και Άρμι Χάμερ, το «King Arthur: Legend of the Sword» (2017) με τον Τσάρλι Χάναμ καθώς και το live-action ριμέικ του ανιμέισον της Disney, «Aladdin» το 2019 όπου έπαιζε και ο Γουίλ Σμιθ και εισπρακτικά ξεπέρασε το 1 δις δολάρια παγκοσμίως. Η ταινία «Operation Fortune: H Μεγάλη Απάτη» διάρκειας 114 λεπτών αναμένεται να διανεμηθεί και στις αίθουσες της Βορείου Αμερικής από την STXfilms.

Στην ταινία παίζει & ο 32χρονος Βρετανός ράπερ και ηθοποιός Bugzy Malone.

Το φιλμ το αναμένουμε για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ