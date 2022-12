Πάτρα: Συναυλία την Κυριακή, "Ο Μπετόβεν στα σαλόνια της αυτοκρατορικής Βιέννης"

Η Λέσχη Φίλων Κλασσικής Μουσικής προσκαλεί το κοινό να παρακολουθήσει τη συναυλία με τίτλο «Ο Μπετόβεν στην Αυτοκρατορική Βιέννη», που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Ρίο την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 20:00.

Στο πρώτο μέρος της συναυλίας θα παρουσιαστεί από το Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών το κουαρτέτο εγχόρδων op. 18 n. 4 σε ντο ελάσσονα του Μπετόβεν, ένα από τα πιο αγαπητά έργα της πρώτης του συνθετικής περιόδου. Όπως και τα υπόλοιπα 5 κουαρτέτα εγχόρδων οp. 18 της πρώτης συνθετικής περιόδου του, είναι αφιερωμένο στον πρίγκιπα Franz Joseph Maximilian Lobkowitz, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα φιλόμουσος και ένθερμος οπαδός του Μπετόβεν.

Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστεί το σεπτέτο, op. 20 σε Μι ύφεση μείζονα για κλαρινέτο, κόρνο, φαγκότο, βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο και κοντραμπάσο, το οποίο ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του, στην διάρκεια της ζωής του. Αφιερωμένο στην Αυτοκράτειρα Μαρία Θηρεσία, αποτέλεσε το εφαλτήριο για την είσοδο της μουσικής του στα σαλόνια της υψηλής κοινωνίας της Βιέννης και συνέβαλε στην μεγάλη δημοφιλία που γνώρισε τα επόμενα χρόνια.

Στη συναυλία παίρνει μέρος ένα από τα πιο ιστορικά και δραστήρια σύνολα μουσικής δωματίου της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, το Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών, που απαρτίζεται από τους μουσικούς: Απόλλωνα Γραμματικόπουλο (βιολί), Παναγιώτη Τζιώτη (βιολί), Πάρι Αναστασιάδη (βιόλα) και Ισίδωρο Σιδέρη (βιολοντσέλο).

Το Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών στο δεύτερο μέρος συμπληρώνεται από τους μουσικούς: Άγγελο Ρεπαπή (κοντραμπάσο), Σπύρο Μουρίκη (κλαρινέτο), Αλέξανδρο Οικονόμου (φαγκότο) και Κώστα Σίσκο (κόρνο).

Τιμή εισιτηρίων:

Γενική είσοδος 12,00 €

Φοιτητές - Άνεργοι 8,00 €

H είσοδος για τα μέλη είναι δωρεάν, αλλά είναι απαραίτητο να προμηθευτούν εισιτήριο.

Προπώληση εισιτηρίων:

Βιβλιοπωλείο «Το Δόντι», Καραϊσκάκη 147 (ώρες 10:00- 18:00)

Οπτικά Καραμούζης, Μαιζώνος 92 (ώρες καταστημάτων)

*H συναυλία τελεί υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Το Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών, βραβευμένο από το διεθνές σωματείο “Gina Bachauer” για τις υψηλού επιπέδου ερμηνείες που προσφέρει, είναι ένα από τα πλέον ενεργά σύνολα μουσικής δωματίου στη χώρα μας, αποτελούμενο από εξέχοντα μέλη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Εμφανίζεται τακτικά σε συναυλίες στις σημαντικότερες αίθουσες συναυλιών της Αθήνας και άλλων πόλεων αλλά και σε αρχαιολογικούς χώρους, ενώ σταθερή είναι η παρουσία του σε Φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Απόλλων Γραμματικόπουλος, βιολί

Καθοριστικοί καθοδηγητές του υπήρξαν ο Π. Δεσποτίδης και σε μεταπτυχιακό επίπεδο οι Στ.Καφαντάρης, Χρ.Πολυζωίδης, W.Rademacher και L.David.

Είναι ιδρυτικό μέλος του Κουαρτέτου Εγχόρδων Αθηνών.

Σήμερα έχει θέση καθηγητή βιολιού στο Ωδείο Αθηνών ενώ είναι μέλος επιτροπής σε γνωστούς μουσικούς διαγωνισμούς(Ταλέντα Φίλωνα, ακροάσεις της ορχήστρας νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.α.)

Έχει βραβευτεί στον διεθνή διαγωνισμό βιολιού Άλπε-Αντρια στη Γκορίτσια της Ιταλίας

Από το 2003 είναι Κορυφαίος Α’ της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.

Παναγιώτης Τζιώτης, βιολί

Απόφοιτος της τάξης βιολιού του Ι. Τζουμάνη στο Ωδείο Αθηνών με Άριστα Παμψηφεί κ Ά βραβείο. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία, στα Trinity College, Royal Welsh και Royal Northern, όπου φοίτησε στις τάξεις διάσημων παιδαγωγών, οπως οι Mayumi Futzikawa και Yuri Torchinsky.

Είναι κάτοχος Master of Music in Performance (Distincrion) και έχει εργαστεί ως έκτακτος μουσικός στις LSO και BBC NOW

Μόνιμος μουσικός της ΚΟΑ από το 2001, ιδρυτικό μέλος του Κουαρτέτου Εγχόρδων Αθηνών (ΚΕΑ) και μέλος του συνόλου νέας μουσικής Ergon Ensemble.

Πάρις Αναστασιάδης, βιόλα

Δίπλωμα Βιόλας (1984) και Βιολιού (1985), με Άριστα Παμψηφεί και Α΄Βραβείο από το Ελληνικό Ωδείο Αθηνών. Μεταπτυχικές σπουδές στο Βασιλικό Κολλέγιο του Λονδίνου με τον Γιαροσλάβ Βάνετσεκ (1985) και Master (1988) στο Πανεπιστήμιο του Michighan, με τον Yitzhak Shoten. Το 1987 διακρίθηκε στο Διεθνή Διαγωνισμό William Primrose των ΗΠΑ. Ιδρυτικό Μέλος του «Νέου Ελληνικού Κουαρτέτου».

Υπήρξε κορυφαίος στις βιόλες στην Εθνική Λυρική Σκηνή και σήμερα κατέχει την θέση της Α βιόλας στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

Ισίδωρος Σιδέρης, βιολοντσέλο

Είναι μέλος του Κουαρτέτου Εγχόρδων Αθηνών.

Ξεκίνησε βιολοντσέλο με δάσκαλο τον Νίκο Κοτζιά και συνέχισε στο Ωδείο Αθηνών κοντά στους καθηγητές Ελευθέριο Παπασταύρου και Βύρωνα Φιδετζή, από το οποίο αποφοίτησε με Δίπλωμα με Άριστα και Πρώτο Βραβείο παμψηφεί. Μεταπτυχιακό στην Ανώτατη Ακαδημία Μουσικής του Detmold/Dortmund, με τον καθηγητή Gotthard Popp.

Από το 2001 είναι μόνιμο μέλος της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, στην οποία εκτελεί χρέη αναπληρωτή κορυφαίου.

Άγγελος Ρεπαπής, κοντραμπάσο

Ξεκίνησε τις σπουδές του στο κοντραμπάσο το 1981 στο Ωδείο Αθηνών, στην τάξη του κ. Αλέκου Τζουμάνη. Το 1986 συνέχισε τις σπουδές του στην Ακαδημία του Ρότερνταμ, με Καθηγητή τον κ. Hans Roelofsen, απ΄ όπου και αποφοίτησε το 1990 με τα διπλώματα του Καθηγητή και εκτελεστή του οργάνου. Παράλληλα με το κοντραμπάσο, σπούδασε βιόλα ντα γκάμπα στην Ακαδημία Παλαιάς Μουσικής της Ουτρέχτης, στην τάξη της κας Anneke Pols. Αποφοίτησε το 1992 με το δίπλωμα Καθηγητή του οργάνου.

Από το 1990 έως το 1993 υπήρξε έκτακτο μέλος της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, καθώς και μέλος της «Ορχήστρας των Χρωμάτων».

Από το 1993 έως το 2008 ήταν μέλος της «Καμεράτα, Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής».

Από τον Νοέμβριο του 2008 εργάζεται στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και διδάσκει κοντραμπάσο στο Ωδείο «Atheneum», στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Σπύρος Μουρίκης, κλαρινέτο

Το Πρώτο Βραβείο που κατέκτησε στον Διεθνή Διαγωνισμό "Carl Nielsen" στην Δανία το 1997 στάθηκε για τον Σπύρο Μουρίκη ουσιαστικό βήμα προς την καταξίωση, τόσο εντός όσο κι εκτός Ελλάδος.

Έκτοτε ακολούθησαν συνεργασίες με σπουδαίες ορχήστρες κι αρχιμουσικούς, αλλά και εμφανίσεις στις σημαντικότερες Αίθουσες Συναυλιών του κόσμου.

Ο Σπύρος Μουρίκης, μετά τα πρώτα χρόνια του στην Κέρκυρα, σπούδασε κλαρινέτο στο «Ωδείο Αθηνών» στην τάξη του Χαρ. Φαραντάτου και στο Παρίσι με τον Michel Arrignon στο Conservatoire de Paris.

Διετέλεσε σόλο κλαρινέτο της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, της Ορχήστρας των Χρωμάτων και της Mahler Chamber Orchestra.

Είναι μέλος του συνόλου πνευστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διδάσκει κλαρινέτο στο «Ωδείο Αθηνών».

Είναι Κορυφαίος Α΄ στα Κλαρινέτα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.

Αλέξανδρος Οικονόμου, φαγκότο

Το 1992 παίρνει δίπλωμά του με άριστα παμψηφεί και Α΄ βραβείο από το Ωδείο Φ. Νάκας, ενώ το 1993 και το 1997 δίπλωμα του σολίστ και καθηγητή Μουσικής με άριστα και ολοκληρώνει τις σπουδές του τον Ιούνιο του 1999 με το Meisterklass Diplom από την Ανώτατη Ακαδημία Μουσικής του Μονάχου.

Έχει συμπράξει ως σολίστ με όλες τις ελληνικές Συμφωνικές Ορχήστρες, ενώ έχει εμφανιστεί σε Κύπρο, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Αγγλία, Ταλάνδη, Μεξικό, Ιταλία κ.α.

Έχει λάβει μέρος σε διεθνείς διαγωνισμούς αποσπώντας βραβεία ή διακρίσεις (Concert Artist Guild, Pacem im Terris, Helexpo ).

Από το 1995 είναι σόλο φαγκότο στην Κ.Ο.Α.

Κώστας Σίσκος, κόρνο

Τα πρώτα του βήματα στη μουσική τα έκανε στη Φιλαρμονική «Καποδίστριας» της Κέρκυρας. Εκεί γνώρισε και το κόρνο. Συνέχισε τις σπουδές του στην Αθήνα, πρώτα στο Ωδείο Ραϋμόνδη, και έπειτα στο Oρφείο Ωδείο, από όπου και πήρε δίπλωμα το 1994, με καθηγητές τους Σπύρο Καίσαρη και Βαγγέλη Σκούρα. Το 2000 εισήχθη στην Ακαδημία του Gratz για μεταπτυχιακές σπουδές με τον Hector MacDonald, όπου, εκτός από το σύγχρονο γαλλικό κόρνο, μελέτησε το βιεννέζικο και το φυσικό κόρνο.

Ως σολίστ, έχει εμφανιστεί στην Ελλάδα (με την Ορχήστρα Δωματίου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, την Ορχήστρα Πατρών, την Καμεράτα και την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, στην Αυστρία κά).

Διδάσκει στα Ωδεία Atenaeum, Ωδείο Φίλιππος Νάκας στην Ιπποκράτους, Ιόνιο Ωδείο (Κέρκυρα) και το Διεθνές Ωδείο Αθήνας.

Από το 2000 κατέχει τη μόνιμη θέση του 1ου κόρνου στην Ε.Λ.Σ. και από το 2003 είναι μόνιμο μέλος της Κ.Ο.Α, και κατέχει τη θέση του 1ου κόρνου.