Η ταινία «She Said – Κάποια Μίλησε» από την Πέμπτη1/12 στη 2η αίθουσα του Πάνθεον

Τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη1/12 έως και την Τετάρτη 7/12/2022 στη 2η αίθουσα του Πάνθεον στη Γούναρη και Κανακάρη, θα προβάλλεται η ταινία «She Said – Κάποια Μίλησε» σε σκηνοθεσία της Μαρίας Σρέιντερ, στις 19:00 και στις 21:30.

Σκηνοθεσία: Μαρία Σρέιντερ

Παίζουν οι ηθοποιοί: Κάρεϊ Μάλιγκαν, Ζόι Καζάν, Σαμάνθα Μόρτον, Πατρίτσια Κλάρκσον, Jennifer Ehle, Andre Braugher, κ.α.

Διάρκεια: 129 λεπτά

Είδος ταινίας: Δράμα.

Το «She Said» προβάλλεται ήδη από τις 18 Νοεμβρίου 2022 στις ΗΠΑ έχοντας λάβει ιδιαίτερα καλές κριτικές (87% στο Rotten Tomatoes). Οι έως τώρα εισπράξεις είναι στα 4,4 εκατ. δολάρια συν ακόμη 2,2 εκατ. από τον υπόλοιπο κόσμο.

Μάλιστα σε αρκετές κριτικές του «Κάποια Μίλησε» γίνεται μνεία στις εξαιρετικές ταινίες δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος, «Spotlight, Όλα στο φως» του 2015, σε σκηνοθεσίαTom McCarthy που τιμήθηκε και με το Όσκαρ καλύτερης ταινίας και «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» του Άλαν Τζέι Πάκουλα, το 1976 με τους Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Ντάστιν Χόφμαν.

Η ταινία «She Said» παρουσιάζει την έρευνα των μάχιμων ρεπόρτερ των New York Times, Megan Twohey και Jodi Kantor προκειμένου να αποκαλύψουν και να δημοσιοποιήσουν μία ιδιαίτερα σημαντική ιστορία σεξουαλικής παρενόχλησης που συντάραξε το Χόλιγουντ, σπάζοντας τη σιωπή δεκαετιών. Η ιστορία αναφέρεται στον μεγαλοπαραγωγό του κινηματογράφου Harvey Weinstein. Όπως διαβάσαμε στην Wikipedia, η Κάντορ (την υποδύεται η Zoe Kazan) ξεκίνησε την έρευνα της από την καταγγελία της γνωστής ηθοποιού Rose McGowan. Κατόπιν η Kantor μίλησε με τις διάσημες ηθοποιούς Ashley Judd και Gwyneth Paltrow, οι οποίες και περιέγραψαν τις δικές τους επαφές και «ενοχλήσεις» όσον αφορά στον Weinstein, ωστόσο και οι δύο ζήτησαν να μην συμπεριληφθούν τα ονόματα τους στο άρθρο. Στη συνέχεια η δημοσιογράφος βλέποντας τη δημοσιογραφική έρευνα της να οδηγείται σε αδιέξοδο, ζήτησε τη συνδρομή της Megan Twohey (στο ρόλο η Κάρει Μάλιγκαν του «Promising Young Woman») ώστε να προχωρήσει και να καταφέρει να βγάλει το άρθρο.

Περίληψη

Οι δύο γυναίκες ρεπόρτερ με πολύ κόπο και προσπάθεια κατάφεραν να κάνουν ένα ιστορικό πλέον ρεπορτάζ που γέννησε το κίνημα του #Metoo και που έσπασε δεκαετίες σιωπής γύρω από το θέμα της σεξουαλικής επίθεσης στο Χόλυγουντ, αλλάζοντας μια για πάντα τη σύγχρονη κοινωνία.

Η ταινία βασίζεται στο bestseller των New York Times, με τίτλο «She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement».

H ταινία κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2022 σε διανομή της εταιρείας Τulip.