«She Said- Κάποια μίλησε»: Από 1/12 στα σινεμά η ταινία για το σκάνδαλο Weinstein

Το περιμέναμε με τεράστιο ενδιαφέρον το δραματικό φιλμ που καταγράφει τη δημοσιογραφική έρευνα που οδήγησε στην αποκάλυψη σοκ για το σκάνδαλο Weinstein πυροδοτώντας το οικουμενικό κίνημα me#too. Η δυο φορές υποψήφια για Όσκαρ Κάρεϊ Μάλιγκαν και η Ζόι Καζάν συμπρωταγωνιστούν στους ρόλους των δυο μαχητικών ρεπόρτερ των New York Times που μαζί πετυχαίνουν να φέρουν στο φως μια από τις πιο σημαντικές αποκαλύψεις αυτής της γενιάς. Διαβάσαμε ήδη στο The Guardian μια επαινετική κριτική με βαθμό «τέσσερα αστέρια» οπότε είναι δεδομένο πως η ιστορία δεν αποδίδεται διεκπεραιωτικά. Όπως γράφει συγκεκριμένα, αν και δύσκολα μπορείς να τραβήξεις την προσοχή παρακολουθώντας μια καθημερινή δημοσιογραφική δουλειά, η ταινία αυτή διαθέτει «αξιοθαύμαστη ευθύτητα» ώσπου οι δυο δημοσιογράφοι να διαρρήξουν στο οχυρό του αλώβητου μεγαλοπαραγωγού.

Οι γυναίκες αυτές με πολύ κόπο και προσπάθεια κατάφεραν να κάνουν ένα ιστορικό πλέον θέμα που έσπασε δεκαετίες σιωπής γύρω από το θέμα της σεξουαλικής επίθεσης στο Χόλυγουντ, αλλάζοντας μια για πάντα τη σύγχρονη κοινωνία. Η ταινία βασίζεται στη βραβευμένη με Pulitzer έρευνα και στο ομώνυμο best-seller βιβλίο «She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement». Τη σκηνοθεσία του «Κάποια Μίλησε» έχει αναλάβει η βραβευμένη με Εμμυ, Μαρία Σρέιντερ (του Unorthodox στο Netflix) και το σενάριο έχει επιμεληθεί η Ρεμπέκα Λινκιεβιτζ. Παράλληλα, ανάμεσα στους παραγωγούς είναι και ο Μπραντ Πιτ.