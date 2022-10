Έως 14/10 η προθεσμία για το 5ο εργαστήρι Olympia “Creative Ideas” Pitching Lab

Πλησιάζει η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο 5ο Olympia “Creative Ideas” Pitching Lab, μια ενέργεια του του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά & Νέους με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών για παιδιά και νέους στην Ελλάδα.

Στόχος του εργαστηρίου όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, είναι:

1. Να γνωρίσουν καλύτερα οι δημιουργοί τον χώρο του Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους, με εισηγήσεις ειδικών και παρακολουθώντας ταινίες,

2. Να διασαφηνίσουν τις ιδέες τους και να αποκτήσουν εφόδια για την παρουσίασή τους.

3. Να τις παρουσιάσουν σε κοινό επαγγελματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ζητούμενο της όλης ενέργειας είναι εν τέλει να παραχθούν αξιόλογες ταινίες, οι οποίες θα καλύπτουν τα διεθνή κριτήρια των ταινιών για παιδιά και νέους, αποφεύγοντας τις παγίδες των απλοποιήσεων και της κακώς εννοούμενης εμπορικότητας, και θα μπορούν να προωθηθούν στο διεθνές κύκλωμα των φεστιβάλ ταινιών για παιδιά και νέους.

Η Μαρίνα Σιώτου είναι μία απ’ τις σεναριογράφους του πρότζεκτ “Το Θηρίο που περπατά σαν άνθρωπος” (σκηνοθεσία Νίκος Κολιούκος, σενάριο Μαρίνα Σιώτου-Ζωή Σιγαλού), το οποίο, αφού βραβεύτηκε το 2020, έλαβε χρηματοδότηση 30.000 ευρώ απ’ το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και σήμερα βρίσκεται στο στάδιο της προπαραγωγής απ’ την Open Borders Productions, με τα γυρίσματα να είναι προγραμματισμένα για τον Ιούνιο του 2023. Όπως λέει για την εμπειρία της ομάδας στο εργαστήριο, “και μόνο η επιλογή του σεναρίου στο Olympia "Creative Ideas" Pitching Lab ήταν μια μικρή νίκη για εμάς. Η ιδέα της ταινίας έγινε πιο ξεκάθαρη από το feedback που παίρναμε από συντονιστές και συμμετέχοντες μαζί. Είδαμε καθαρά για τι θέμα θέλουμε να μιλήσουμε. Βοήθησε έκτοτε στην εύρεση παραγωγού. Μαζί με αυτόν βρήκαμε τους φυσικούς χώρους για την κινηματογράφηση της ταινίας και ένα σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης.”

Η Ίρις Μπαγλανέα, με το πρότζεκτ “Zange”, που συμμετείχε επίσης στη διοργάνωση του 2020, χρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΚ με 25.000 ευρώ, και θα γυρίσει την ταινία την Άνοιξη του 2023 ως ελληνοσουηδική συμπαραγωγή, λέει για την εμπειρία της στο εργαστήριο: “Είναι μία εμπειρία που σε φέρνει αντιμέτωπο με τον εαυτό σου και σε κάνει πιο δυνατό για να μπορέσεις να εκφράσεις αυτό που πραγματικά θέλεις. Η πραγματική «πληρωμή» του Pitching Lab δεν είναι το βραβείο -αν και καλό θα ήταν να το πάρει κανείς- αλλά η ίδια η συμμετοχή και γνωριμία με τις τρεις υπέροχες γυναικάρες Αγάθη Δαρλάση, Τζωρτζίνα Κακουδάκη, Λίνα Γιαννοπούλου.”

Ο Σταύρος Μαρκουλάκης, με το πρότζεκτ “Μελανιά”, που συμμετείχε κι αυτός την ίδια χρονιά, έλαβε χρηματοδότηση 20.000 ευρώ απ’ το πρόγραμμα Μικροφίλμ της ΕΡΤ ΑΕ και βρίσκεται κι αυτός στη φάση της προπαραγωγής: “Το Olympia "Creative Ideas" Pitching Lab ήρθε την στιγμή που είχα μόλις ολοκληρώσει το πρώτο σχέδιο του σεναρίου και είχα την ανάγκη να το επικοινωνήσω με μια ομάδα ανθρώπων που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Τόσο η ομάδα των συμμετεχόντων, αλλά και των εκπαιδευτών, με βοήθησε να ξεφύγω από τα αδιέξοδα που ορισμένες φορές οδηγείσαι λόγω της πολυπλοκότητας του "βιώματος", και εντέλει να "συνδεθώ" με την ιστορία που αναπτυσσόταν μπροστά μου. Μια απόσταση που πιστεύω χρειάζεται να παίρνουμε την κατάλληλη στιγμή και για ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο από οποιοδήποτε έργο αναπτύσσουμε.”

*Από το εργαστήριο πέρασαν και άλλα πετυχημένα πρότζεκτ, που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, όπως “Το βανκούβερ” της Άρτεμης Αναστασιάδου που συμμετείχε στο πρόγραμμα Generation της Berlinale στις αρχές του 2022, αλλά και το “Love you more than peanut butter” της Αριάδνης Αγγελικής Θυφρονίτου Λήτου, το οποίο βραβεύτηκε το 2021, γυρίστηκε στις αρχές του 2022 και βραβεύτηκε ήδη στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Το Olympia “Creative Ideas” Pitching Lab διευθύνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ολυμπίας σκηνοθέτης Δημήτρης Σπύρου. Το σχεδιασμό του εργαστηρίου έχουν εκπονήσει και θα υλοποιήσουν οι Λίνα Γιαννοπούλου (παραγωγός, μέλος οργανωτικής επιτροπής Φεστιβάλ Ολυμπίας), Αγάθη Δαρλάση (σύμβουλος storytelling, σκηνοθέτιδα, σεναριογράφος), και Τζωρτζίνα Κακουδάκη (σκηνοθέτιδα, θεατρολόγος, θεατροπαιδαγωγός).

Οι παρουσιάσεις κρίνονται από κριτικές επιτροπές που θα ορίσουν θεσμικοί φορείς (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, ΕΡΤ ΑΕ) και δύο προτάσεις βραβεύονται με χρηματικό βραβείο 3.000 ευρώ έκαστη.

Τα βραβευμένα σχέδια λαμβάνουν επίσης παροχές σε είδος από την Authorwave, τη STEFILM και τη Massive Productions, ενώ το Νεανικό Πλάνο προσφέρει υποστήριξη στις ενέργειες προώθησης της παραγωγής (φάκελος, μεταφράσεις, διεθνής επικοινωνία) καθώς και τον υποτιτλισμό της ταινίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες δημιουργοί που επιθυμούν να υποβάλλουν προτάσεις για το 5o Olympia Creative Ideas Pitching Lab παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό και κατόπιν να υποβάλουν την πρότασή τους στην ηλεκτρονική φόρμα που θα βρουν στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ:

https://olympiafestival.gr/news/5o-olympia-creative-ideas-pitching/

Προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι η 14η Οκτωβρίου 2022.