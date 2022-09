Στις 13 Οκτωβρίου στη χώρα μας η κωμική περιπέτεια μυστηρίου "Κοίτα τους πως τρέχουν"

Η κωμική περιπέτεια μυστηρίου «Κοίτα τους πως τρέχουν - See How They Run» με φόντο το West End του Λονδίνου της δεκαετίας του 1950, προβάλλεται ήδη εδώ και σχεδόν 2 εβδομάδες στις ΗΠΑ σε διανομή από την Walt Disney Studios Motion Pictures και τα έχει πάει συμπαθητικά με περίπου 6,4 εκατ. δολάρια εισπράξεις συν ακόμη 6,3 εκατ. από τον υπόλοιπο κόσμο.

Στο West End του Λονδίνου της δεκαετίας του 1950, τα σχέδια για την κινηματογραφική μεταφορά ενός επιτυχημένου θεατρικού έργου διακόπτονται απότομα όταν ένα βασικό μέλος του συνεργείου δολοφονείται. Όταν ο αποτραβηγμένος από τον κόσμο επιθεωρητής Stoppard (στο ρόλο ο βραβευμένος με Όσκαρ β’ ανδρικού Sam Rockwell) και η πρόθυμη αρχάρια Constable Stalker (η πάντα καλή Saoirse Ronan) αναλαμβάνουν την υπόθεση, βρίσκονται μπλεγμένοι σε ένα αινιγματικό παιχνίδι υπόπτων, ερευνώντας τη μυστηριώδη ανθρωποκτονία με δικό τους κίνδυνο.

Σκηνοθεσία: Tom George.

Πρωταγωνιστούν ακόμα εκτός των Sam Rockwell και Saoirse Ronan, ο επίσης τιμημένος με Όσκαρ Adrien Brody (είχε πάρει το Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου για τον «Πιανίστα» του Ρομάν Πολάνσκι), και οι David Oyelowo, Ruth Wilson, Harris Dickinson (τον οποίο μόλις τον είδαμε στο «Τρίγωνο της θλίψης» και στο «Εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες»), Shirley Henderson, Sian Clifford, Jacob Fortune-Lloyd, Reece Shearsmith και Charlie Cooper.

Στη χώρα μας η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 13 Οκτωβρίου 2022 σε διανομή της Feelgood.

Το διαφημιστικό τρέιλερ ήδη παίζεται στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ