Τι προβάλλει το Odeon Veso Mare από 22 έως και 28 Σεπτεμβρίου 2022

Οι καινούριες ταινίες είναι το κοινωνικό ψυχολογικό θρίλερ "Μην Ανησυχείς Αγάπη μου", η περιπέτεια "Το Συνδικάτο" με τον Αντόνιο Μπαντέρας, το "Avatar" του 2009 & το παιδικό ανιμέισον φιλμ "Ο Ντογκτανιάν και οι τρεις σωματοφύλακες"

Τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 22 έως και την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 θα προβάλλονται στο Odeon Veso Mare, στην Ακτή Δυμαίων σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, οι εξής ταινίες: Αίθουσα 3 στις 20.20 καθημερινά, Αίθουσα 5 στις 21.30 καθημερινά, Αίθουσα 6 στις 22.30 "Don't Worry Darling - Μην Ανησυχείς Αγάπη μου" Σκηνοθεσία: Olivia Wilde Σενάριο: Katie Silberman, Carey Van Dyke & Shane Van Dyke Παίζουν οι ηθοποιοί: Olivia Wilde, Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine, Timothy Simons, Gemma Chan, Sydney Chandler, Douglas Smith, Kate Berlant, Dita Von Teese, Asif Ali, KiKi Layne. Διάρκεια: 122 λεπτά Είδος ταινίας: ΘΡΙΛΕΡ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ Χώρα παραγωγής: ΗΠΑ Καταλληλότητα ταινίας: ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αμερική δεκαετία 1950: Η Άλις (Φλόρενς Πιου) και ο Τζακ (Χάρι Στάιλς) έχουν την τύχη να ζουν σε μία ονειρική κλειστή κοινότητα, που φιλοξενεί τις οικογένειες όσων εργάζονται για ένα πειραματικό και άκρως απόρρητο εγχείρημα. Όσο οι σύζυγοι απασχολούνται με το μυστικό σχέδιο «ανάπτυξης προοδευτικών υλικών», οι γυναίκες περνάνε τον χρόνο τους απολαμβάνοντας μία πολυτελή ζωή χωρίς έγνοιες. Μόνη απαίτηση είναι η διακριτικότητα και η αφοσίωση όλων στο σχέδιο. Όταν η Άλις αντιλαμβάνεται τη νοσηρή φύση της κοινότητας, αρχίζει να απαιτεί εξηγήσεις. Πόσο μακριά είναι διατεθειμένη να φτάσει για να ανακαλύψει τι συμβαίνει σε αυτόν τον παράδεισο; Σημείωμα της σκηνοθέτιδος Olivia Wilde Αυτό το ψυχολογικό θρίλερ είναι μία ερωτική επιστολή για τις ταινίες που ωθούν τα όρια της φαντασίας μας. Φανταστείτε μία ζωή που σας προσφέρει όλα όσα θέλετε. Όχι μόνο υλικά αγαθά, όπως ένα όμορφο σπίτι, ακριβά αυτοκίνητα, νόστιμο φαγητό, ατελείωτα πάρτι… αλλά και σημαντικά πράγματα. Όπως αληθινή αγάπη με τον τέλειο σύντροφο, καλούς φίλους και ό,τι άλλο έχει σημασία. Τι θα σήμαινε για εσάς να τα αφήσετε πίσω σας; Τι είστε διατεθειμένοι να θυσιάσετε για να κάνετε το σωστό; Είστε πρόθυμοι να διαλύσετε το σύστημα που είναι σχεδιασμένο για να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες σας; Κι αν δεν έχετε άλλη επιλογή; Αυτός είναι ο κόσμος και το ερώτημα που εκθέτει η ταινία. Διανομή από την Tanweer. H ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 79ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας.

Αίθουσα 7 στις 20.00 καθημερινά, Αίθουσα 3 στις 22.50 καθημερινά "Το Συνδικάτο - The Enforcer" Η χολιγουντιανή ταινία "The Enforcer – Το Συνδικάτο" με πρωταγωνιστή τον Ισπανό σταρ Αντόνιο Μπαντέρας γυρίστηκε σε διάφορα μέρη της Θεσσαλονίκης το καλοκαίρι του 2021. Πρόκειται για Αμερικάνικη παραγωγή σε σκηνοθεσία Richard Hughes. Είδος: Περιπέτεια δράσης με στοιχεία θρίλερ Παίζουν οι ηθοποιοί: Antonio Banderas, Kate Bosworth, Kostas Sommer, Christos Vassilopoulos, Kika Georgiou, Manos Gavras. Ένας εκτελεστής στρέφεται ενάντια στην οργάνωση του για να σώσει ένα νεαρό κορίτσι από το αφεντικό του που δρα ως επικεφαλής ενός διεθνούς κυκλώματος trafficking. Διανομή: Spentzos.

Αίθουσα 1 στις 17.10 μόνο το σαββατοκύριακο και στις 19.00 καθημερινά, Αίθουσα 7 στις 18.10 μόνο το σαββατοκύριακο "Ο Ντογκτανιάν και οι τρεις Σωματοφύλακες - Dogtanian and the Three Muskehounds" Ο Ντογκτανιάν είναι ένας φιλόδοξος ξιφομάχος που ονειρεύεται να γίνει ήρωας και να γίνει μέλος των θρυλικών Σκύλων Σωματοφυλάκων. Αφού αποδείξει την ικανότητά του και κερδίζει την εμπιστοσύνη τους πρέπει να προστατέψει τον βασιλιά από τον απειλητική πλεκτάνη του Καρδινάλιου Ρισελιέ για κατάκτηση της εξουσίας. Θα καταλάβει ο Καρδινάλιος τον έλεγχο ή το κακό θα αντιμετωπιστεί από τον Ντογκτανιάν και τους νέους του φίλους προτού να είναι πολύ αργά; Σκηνοθεσία: Τόνι Γκαρσία. Πρόκειται για Ισπανικό παιδικό φιλμ ψηφιακού ανιμέισον του 2021 που έχει βασιστεί σε παλιά τηλεοπτική σειρά που με τη σειρά της είχε βασιστεί στο βιβλίο του Αλέξανδρου Δουμά. Θα προβάλλεται μεταγλωττισμένο στα ελληνικά. Διανομή από την Odeon.

Αίθουσα 7 στις 22.10 καθημερινά "Avatar" Σκηνοθεσία: Τζέιμς Κάμερον. Η επική & πρωτοποριακή περιπέτεια του 2009, και η πιο επιτυχημένη ταινία όλων των εποχών από τον βραβευμένο με Oscar James Cameron (Τιτανικός), επιστρέφει στους κινηματογράφους από τις 22 Σεπτεμβρίου σε remaster έκδοση και 4Κ προβολές σε επιλεγμένους κινηματογράφους! Σε σενάριο και σκηνοθεσία του James Cameron, και με πρωταγωνιστές τους Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Michelle Rodriguez και Sigourney Weaver, η ταινία “Avatar” ήταν υποψήφια για εννέα Βραβεία Oscar, συμπεριλαμβανομένων Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας. Κέρδισε τα βραβεία Καλύτερης Φωτογραφίας, Σχεδιασμού Παραγωγής και Οπτικών Εφέ. To διάρκειας 162 λεπτών φιλμ είχε κάνει εισπράξεις 2 δις, 847 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως. Τον ερχόμενο Δεκέμβριο θα δούμε στους κινηματογράφους το νέο φιλμ του franchise, “Avatar: The Way of Water”. Διανομή από την εταιρεία Feelgood.

Αίθουσα 6 στις 20.10 καθημερινά "Εισιτήριο για τον Παράδεισο - Ticket to Paradise" Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Τζούλια Ρόμπερτς, επανασυνδέθηκαν στη μεγάλη οθόνη για 5η φορά, υποδυόμενοι τους ρόλους δύο πρώην ερωτικών συντρόφων που καταλήγουν ανέλπιστοι σύμμαχοι, στην κομεντί με φόντο το εξωτικό Μπαλί, «Εισιτήριο Για Τον Παράδεισο». Προσπαθώντας να αποτρέψουν την κόρη τους (την ερμηνεύει η Κέιτλιν Ντέβερ) από έναν παρορμητικό γάμο, ανακαλύπτουν ότι η σπίθα μεταξύ τους, μπορεί και να μην έχει σβήσει εντελώς. Από τον σκηνοθέτη της ταινίας «Mamma Mia! Here We Go Again», Ολ Πάρκερ, λοιπόν έρχεται μια ρομαντική κομεντί για τις γλυκιές εκπλήξεις που φέρνουν οι δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή, με πρωταγωνιστές το αγαπημένο δίδυμο Κλούνεϊ-Ρόμπερτς. Σενάριο: Ολ Πάρκερ, Ντάνιελ Πίπσκι. Παραγωγή: Τιμ Μπίβαν, Έρικ Φέλνερ, Σάρα Χάρβεϊ, Ντέμπορα Μπάλντερστοουν, Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Γκραντ Χέσλοβ, Λίζα Ρόμπερτς Τζίλιαν, Μαρίζα Γιέρες Τζιλ. Διάρκεια: 104 λεπτά. Διανομή: Tulip. H ταινία προσέλκυσε το Ελληνικό κοινό κόβοντας τις 2 πρώτες εβδομάδες προβολής της κοντά στα 80.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 8 στις 19.10 καθημερινά "Triangle of Sadness - Το Τρίγωνο της Θλίψης" Κοινωνική σάτιρα με αντικαπιταλιστικό χρώμα και κωμικούς τόνους που βραβεύτηκε με τον Χρυσό Φοίνικα στο φετινό Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Σουηδός Ruben Ostlund. Παίζουν οι ηθοποιοί: Thobias Thorwid, Charlbi Dean, Jiannis Moustos, Vicki Berlin, Dolly De Leon, Alicia Eriksson, Woody Harrelson, Amanda Walker και ο Harris Dickinson. Διάρκεια: 147 λεπτά. Τα διάσημα μοντέλα Carl και Yaya είναι καλεσμένα σε μια πολυτελή κρουαζιέρα με μία παρέα από ασύλληπτα πλούσιους επιβάτες, έναν ολιγάρχη από τη Ρωσία, βρετανούς εμπόρους όπλων και έναν αλκοολικό καπετάνιο, που επικαλείται τον Μαρξ. Στην αρχή, τα πάντα είναι υλικό για αξιοζήλευτες αναρτήσεις στο Instagram. Αλλά, όταν ξεσπά μία θύελλα και όλοι παθαίνουν ναυτία κατά τη διάρκεια ενός δείπνου με τον καπετάνιο, η ειδυλλιακή κρουαζιέρα καταλήγει σε φιάσκο. Ο Carl και η Yaya βρίσκονται αποκλεισμένοι σε ένα έρημο νησί με ένα τσούρμο δισεκατομμυριούχων και μία από τις καθαρίστριες του γιοτ. Η ιεραρχία ανατρέπεται στο νησί, καθώς η καθαρίστρια είναι η μόνη που ξέρει να ψαρεύει. Η ταινία στην πρεμιέρα της στις Ελληνικές αίθουσες έκοψε κοντά στα 9.000 εισιτήρια πανελλαδικά. Διανομή από την Feelgood.

Αίθουσα 1 στις 21.00 και στις 23.00 καθημερινά, Αίθουσα 8 στις 22.00 καθημερινά "Orphan: First Kill - Το Ορφανό: Πρώτος Φόνος" Η νέα ανατριχιαστική ταινία τρόμου είναι ουσιαστικά prequel της ταινίας «Orphan» του 2009. ΥΠΟΘΕΣΗ Η Έστερ, το ανατριχιαστικό «Ορφανό» που αγαπήθηκε από τους φαν του τρόμου το 2009, επιστρέφει με την εξαιρετική 25χρονη Ίζαμπελ Φέρμαν να αναλαμβάνει και πάλι τον ρόλο, παρ’ όλο που καλείται να υποδυθεί τον χαρακτήρα στην παιδική του ηλικία. Στο πολυαναμενόμενο πρίκουελ, οι δημιουργοί τιμούν την παράδοση της πρώτης ταινίας και παραδίδουν ένα ανατρεπτικό origin story με αυθεντικότητα, καθώς η Φέρμαν δίνει μία συναρπαστική και πειστική ερμηνεία χάρη σε εφέ παλαιάς κοπής και στην υποκριτική εμπειρία που απέκτησε η πρωταγωνίστρια εντωμεταξύ. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γουίλιαμ Μπρεντ Μπελ (Ο Διάβολος μέσα της), ενώ πλάι στην Ίζαμπελ Φέρμαν εμφανίζονται οι Τζούλια Στάιλς (10 πράγματα που μισώ σε σένα) και Ροσίφ Σάδερλαντ (Ο δρόμος της ύαινας). Σύνοψη Αφού ενορχηστρώνει μια ευφυέστατη απόδραση από ένα ψυχιατρείο της Εσθονίας, η Έστερ ταξιδεύει στην Αμερική υποδυόμενη την εξαφανισμένη κόρη μιας πλούσιας οικογένειας. Ωστόσο, μια απροσδόκητη ανατροπή τη φέρνει αντιμέτωπη με μια μητέρα που θα προστατεύσει με κάθε κόστος την οικογένειά της από το δολοφονικό “παιδί”. Διάρκεια: 99 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Η ταινία στο ξεκίνημα της στις Ελληνικές αίθουσες έκοψε 11.312 εισιτήρια.

Αίθουσα 8 στις 17.00 μόνο το σαββατοκύριακο, Αίθουσα 6 στις 18.00 μόνο το σαββατοκύριακο «DC League of Super-Pets - Η DC Λεγεώνα από τα Σούπερ-Κατοικίδια» Σκηνοθεσία: Jared Stern. Χαριτωμένη ταινία Animation που έχει μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό. Ο Κρύπτο, ο Σούπερ-Σκύλος και ο Σούπερμαν είναι αχώριστοι φίλοι, μοιράζονται τις ίδιες υπερδυνάμεις και μάχονται πλάι-πλάι το έγκλημα στο Metropolis. Ωστόσο, ο Κρύπτο θα πρέπει να σταθεί στις δικές του δυνάμεις για μια αποστολή διάσωσης, όταν το θύμα απαγωγής είναι ο ίδιος ο Σούπερμαν. Στην πρωτότυπη αγγλόφωνη κόπια ακούγονται οι ηθοποιοί: Dwayne Johnson, Alfred Molina, Keanu Reeves, Ben Schwartz, Kate McKinnon, Diego Luna, Kevin Hart, Olivia Wilde, Dascha Polanco, Keith David, Thomas Middleditch, John Krasinski, κ.α. Διάρκεια: 105 λεπτά. Η ταινία στη χώρα μας σε 2 εβδομάδες προβολής έχει πλησιάσει τα 15.000 εισιτήρια. Στο Αμερικάνικο box office σε 8 εβδομάδες προβολής έχει φτάσει τα 88 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις συν ακόμα 90,1 εκατ. από τον υπόλοιπο κόσμο.