Η βραβευμένη στις Κάννες, ταινία «Φτερά και Πούπουλα – Feathers» από την Πέμπτη 22/9/2022 στις Ελληνικές αίθουσες

Η ταινία «Φτερά και Πούπουλα – Feathers» που διακρίθηκε με το Βραβείο Fipresci της Εβδομάδας Κριτικής στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Καννών 2021, θ’ αρχίσει να προβάλλεται από την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022 στους Ελληνικούς κινηματογράφους και σύντομα αποκλειστικά στην πλατφόρμα του cinobo.com.

Η ταινία σε σκηνοθεσία Ομάρ Ελ Ζοχάιρι είχε προβληθεί και στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2021.

Έλαβε το Βραβείο Ταινίας Ελληνικής Μειοψηφικής Συμπαραγωγής στα Βραβεία Ίρις Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου 2022.

O Ελ Ζοχάιρι είναι πραγματικά ασυμβίβαστος - Cineuropa

Αριστοτεχνικά σχεδιασμένο ντεμπούτο - Variety

Χιούμορ που ξεβολεύει και προβληματίζει - Screen Daily.

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, πρόκειται για ένα αντισυμβατικό δράμα με στοιχεία σουρεαλιστικού χιούμορ, που συγγενεύει με το σινεμά του Άκι Καουρισμάκι και του Ρόι Άντερσον, μιλώντας για μια γυναίκα, ένα πουλερικό, και την ανατροπή της πατριαρχίας στη σύγχρονη αιγυπτιακή κοινωνία.

Σύνοψη

Όταν σ’ ένα παιδικό πάρτι ένα μαγικό κόλπο πάει στραβά, ο αυστηρός πατέρας της οικογένειας μεταμορφώνεται σε κοτόπουλο. Μια χιονοστιβάδα από περίεργες συμπτώσεις παρασέρνει τους πάντες, και κυρίως τη μητέρα, η οποία ζούσε μια μονότονη ζωή αφιερωμένη στον σύζυγο και στα παιδιά της. Τώρα, αναγκάζεται να βρεθεί στην πρώτη γραμμή και να αναλάβει τη φροντίδα της οικογένειας.

Σημείωμα του σκηνοθέτη Ομάρ Ελ Ζοχάιρι

Το Φτερά και Πούπουλα ξεκίνησε από μια απλή ιδέα που είχα πριν χρόνια. Είναι η ιστορία ενός άντρα που μεταμορφώνεται σε κοτόπουλο και πρόκειται για κάτι σοβαρό και αποδεδειγμένο, δεν είναι αστείο ή συνωμοσία. Μέσα από αυτή την παραβολή, ήθελα να αποτυπώσω ένα μέρος των δυσκολιών που βιώνει μια συνηθισμένη οικογένεια Αιγυπτίων.

Αντιμετωπίζοντας αυτή την παράλογη κατάσταση, τα μέλη της οικογένειας αντιδρούν χωρίς να σκέφτονται. Αλλά στην πραγματικότητα έχουν παγιδευτεί. Ακριβώς επειδή είναι αντιήρωες, κανείς δεν νοιάζεται για αυτούς και για τα προβλήματά τους. Ταυτίζομαι πολύ με αυτή την κατάσταση, και γι' αυτό η ιδέα για την ταινία μού έγινε εμμονή.

Επηρεάστηκα από πολλά πράγματα, έχω βαθιά σύνδεση με την αιγυπτιακή κουλτούρα, ειδικά με την κινηματογραφική και μουσική κληρονομιά της Αιγύπτου. Με ενέπνευσαν δημιουργοί όπως οι Γιούσεφ Χανίν, Μοχάμεντ Καν, Καΐρι Μπεσάρα, Γιουσρί Νασράλα, Ουσάμα Φάζι, αλλά και οι Ρομπέρ Μπρεσόν, Άκι Καουρισμάκι και Ζακ Τατί. Η ταινία χτίστηκε σαν ένα ποίημα, μέσα από το οποίο προσπάθησα να κάνω το κοινό να νιώσει την ουσία της ζωής μας. Προσπάθησα να χτίσω μια γέφυρα ανάμεσα στους πρωταγωνιστές και στον θεατή, ώστε να νιώσει όπως εκείνοι. Θέλησα να είμαι ειλικρινής απέναντι στους ήρωες και τους φόβους τους, χωρίς να τους βάζω ταμπέλες ή να τους κρίνω.

*Ο Ομάρ Ελ Ζοχάιρι σπούδασε σκηνοθεσία στο High Institute of Cinema του Καΐρου και δούλεψε ως βοηθός σκηνοθέτη για ταινίες μεγάλου μήκους, στο πλευρό καταξιωμένων Αιγυπτίων σκηνοθετών, όπως ο Γιουσρί Νασράλα. Η πρώτη ταινία μικρού μήκους του, Breathe Out (Zafir), έκανε πρεμιέρα στο 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ντουμπάι και κέρδισε το βραβείο Muhr Special Jury Prize. Η δεύτερη μικρού μήκους ταινία του, The Aftermath of the Inauguration of the Public Toilet at Kilometre 375, ήταν η πρώτη αιγυπτιακή ταινία που επιλέχθηκε για το Διαγωνιστικό τμήμα Cinéfondation στο Φεστιβάλ Καννών του 2014, ενώ στη συνέχεια απέσπασε διάφορα βραβεία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Φτερά και Πούπουλα, η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, έκανε πρεμιέρα στην Εβδομάδα Κριτικής των Καννών του 2021.

Σκηνοθεσία: Ομάρ Ελ Ζοχάιρι

Σενάριο: Ομάρ Ελ Ζοχάιρι, Αχμέντ Αμέρ

Παραγωγή: Still Moving (Γαλλία)

Συμπαραγωγή: Film Clinic (Αίγυπτος), Lagoonie Film Production (Αίγυπτος), Kepler Film (Ολλανδία), Heretic (Ελλάδα)

Παραγωγός: Ζουλιέτ Λεπούτρ

Συμπαραγωγοί: Μοχάμεντ Χέφζι, Σαϊνάζ Αλ Ακάντ, Ντερκ-Γιαν Γουόρνικ, Κόχι Νέλισεν, Γιώργος Καρναβάς, Κωνσταντίνος Κοντοβράκης, Βερόνα Μάιερ, Πιέρ Μεναχέμ

Φωτογραφία: Καμάλ Σαμί

Μοντάζ: Χισάμ Σακρ

Κοστούμια: Χέμπα Χόσνι

Μακιγιάζ: Εσλάμ Άλεξ, Ντόνια Σέντκι

Ήχος: Αχμέντ Αντνάν.

Πρωταγωνιστούν οι: Σάμι Μπασούνι, Μοχάμεντ Αμπντ Ελ Χαντί, Φαντί Μινά Φαουζί, Ντεμιάνα Νασάρ.

Διάρκεια: 112 λεπτά.

