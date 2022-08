MTV Video Music Awards: «Σάρωσε» τα πάντα η Τέιλορ Σουίφτ, ο Τζόνι Ντεπ εμφανίστηκε ως... αστροναύτης

Η Taylor Swift πήρε το μεγαλύτερο βραβείο της βραδιάς - και ανακοίνωσε ένα νέο άλμπουμ - κατά τη διάρκεια των MTV Video Music Awards του 2022, ενός γεμάτου σόου και είχε μια εμφάνιση -έκπληξη από τον Johnny Depp.

Η Swift, η οποία κέρδισε το καλύτερο βίντεο μακράς διάρκειας και το βίντεο της χρονιάς για το All Too Well (10 Minute Version) για το επανεκτελεσθέν άλμπουμ Red που κυκλοφόρησε το 2021, ήταν η μόνη καλλιτέχνης που διπλασίασε τα τηλεοπτικά βραβεία.



Μέσα σε τρεις ώρες, τα αγαλματίδια των MTV πήγαν σε βετεράνους της βιομηχανίας, όπως η Nicki Minaj (καλύτερο χιπ-χοπ) και οι Red Hot Chili Peppers (καλύτερο ροκ), σε μη αγγλόφωνους σούπερ σταρ, όπως η Πορτορικανή τραγουδίστρια Bad Bunny (καλλιτέχνης της χρονιάς) και η Lisa των Blackpink (καλύτερο K-pop), και σε νεότερα πρόσωπα, τον Jack Harlow (τραγούδι του καλοκαιριού), τον Lil Nas X (καλύτερη συνεργασία, με τον Harlow, για το Industry Baby) και τον Dove Cameron, πρώην παιδικό αστέρι της Disney που έγινε ηθοποιός, ο οποίος εξέπληξε κάποιους κερδίζοντας το βραβείο του καλύτερου νέου καλλιτέχνη.

Η Swift σημείωσε ότι η τελευταία κατηγορία της βραδιάς, το βίντεο της χρονιάς, ήταν ιστορική, καθώς "για πρώτη φορά στην ιστορία των VMA, τέσσερις από τους σκηνοθέτες που είναι υποψήφιοι στην κατηγορία βίντεο της χρονιάς είναι γυναίκες".



Η ποπ σταρ δήλωσε ότι οι θαυμαστές της την "ενθάρρυναν" να ηχογραφήσει εκ νέου τα πέντε πρώτα άλμπουμ της, στο πλαίσιο μιας διαμάχης με την προηγούμενη δισκογραφική της εταιρεία, και χρησιμοποίησε την ομιλία της για να ανακοινώσει ένα "ολοκαίνουργιο άλμπουμ" που θα κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου.

Η Swift είναι η μόνη καλλιτέχνης που κερδίζει το τρίτο βραβείο για το βίντεο της χρονιάς και η πρώτη που κερδίζει για ένα βίντεο που σκηνοθέτησε η ίδια. Είχε κερδίσει στο παρελθόν το 2015 για το Bad Blood και το 2019 για το You Need to Calm Down

Σαν αστροναύτης ο Τζόνι Ντεπ

Στην πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση τρεις μήνες μετά την δίκη για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον της πρώην συζύγου του Άμπερ Χερντ, ο Τζόνι Ντεπ «εμφανίστηκε» στην σκηνή με το πρόσωπό του ψηφιακά τοποθετημένο μέσα σε κράνος αστροναύτη, ως το εμβληματικό λογότυπο Moonman του μουσικού καναλιού.



«Θέλω απλώς να ξέρετε ότι είμαι διαθέσιμος για γενέθλια, Bar Mitzvahs, Bat Mitzvahs, γάμους, αγρυπνίες, ό,τι χρειαστείτε» λέει αστειευόμενος ο Τζόνι Ντεπ προσθέτοντας: «Ξέρετε κάτι; Χρειαζόμουν τη δουλειά!». Ο διάσημος ηθοποιός μοιράστηκε ένα σύντομο βίντεο από την εμφάνισή του και στο λογαριασμό του στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα: «Μαντέψτε ποιος; VMA».