Top Gun: Maverick - Πέρασε στο box office το «Avengers Infinity War»

‘Top Gun: Maverick’ Takes Down ‘Avengers: Infinity War’ as Sixth-Highest Grossing Movie in Domestic Box Office History https://t.co/ii0LbPYETX

Το «Top Gun: Maverick» είναι η πρώτη ταινία δισεκατομμυρίων δολαρίων στην καριέρα του Τομ Κρουζ

Παρά την επιτυχημένη κινηματογραφική πορεία του ηθοποιού με ταινίες που άφησαν εποχή με τις εισπράξεις τους όπως το «Mission: Impossible» και το «War of the Worlds» του 2005, το «Top Gun: Maverick» είναι η πρώτη ταινία στην 40χρονη καριέρα του Κρουζ με εισπράξεις πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως.

Οι 10 ταινίες του Τομ Κρουζ με τις περισσότερες εισπράξεις

Top Gun: Maverick (1,28 δισ. δολάριααπό τις 25 Ιουλίου 2022)

Mission: Impossible – Fallout (791,6 εκατομμύρια δολάρια)

Mission: Impossible – Ghost Protocol (694,7 εκατομμύρια δολάρια)

Mission: Impossible – Rogue Nation (682,7 εκατομμύρια δολάρια)

War of the Worlds (603,8 εκατομμύρια δολάρια)

Mission: Impossible II (546,3 εκατομμύρια δολάρια)

Mission: Impossible (457,6 εκατομμύρια δολάρια)

The Last Samurai (454,6 εκατομμύρια δολάρια)

The Mummy (409,2 εκατομμύρια δολάρια)

Mission: Impossible III (398,5 εκατομμύρια δολάρια)