Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 7 και την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026

Κηδεύουμε την Τετάρτη 7-1-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.

Τον πολυαγαπημένο μας

Η σύζυγος: Μαρίνα Κωστοπούλου

Τα παιδιά του: Ευφραίμ, Νικολέτα, Νεκταρία, Νικόλαος, Ειρήνη, Νικόλαος

Η μητέρα του: Βασιλική

Τα αδέλφια του: Παναγιώτα, Σταυρούλα, Μαρία

Οι λοιποί συγγενείς

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΘΕΟΥ

ΕΤΩΝ 82

Κηδεύουμε την Τετάρτη 7-1-2026 και ώρα 13 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγγέλων Α΄ Κοιμητηρίου Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : Απόστολος & Αθανασία, Δημήτρης

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΘΕΟΔΩΡΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΜΠΕΛΕΖΑΚΗ

ΕΤΩΝ 75

Κηδεύουμε την Τετάρτη 7-1-2026 και ώρα 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξωτίσσης Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : Φίλιππος Μπελεζάκης

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : Γεώργιος-Αναστάσιος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : Σταύρος & Αγγελική Μπελεζάκη

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 87)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7/1/2026 & ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΡΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΛΑΜΠΡΙΝΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΜΕΝΥΧΤΑ

(ΕΤΩΝ 92)

Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 7/1/2026 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημ. Κοιμητήριο Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

Νανά, Μιμίκα, Νάντια, Νικόλαος, Βασίλειος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:

Δημήτριος & Ελευθερία Κοτσή

Νικόλαος & Νικολίτσα Κοτσή

Νίκη (χήρα) Βασιλ. Κοτσή

Ευαγγελία (χήρα) Διον. Κοτσή

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΘΕΟΦ. ΚΑΒΟΥΡΑ

ΕΤΩΝ 80

Κηδεύουμε την Πέμπτη 8 -1-2026 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΑΘΗΝΑ ΚΑΒΒΟΥΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΥΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΖΩΗ & ΑΔΑΜ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

---------------

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,παππού,αδελφό & θείο

ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ:71

Θανόντα κηδεύουμε Πέμπτη 8-1-2026 και ώρα 11.00π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στα Ζαρουχλέικα Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο στην Εφύρα Ηλείας}

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Γιαννούλα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανασία & Αθανάσιος Μακρής,

Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου,

Βασιλική Παπαδοπούλου

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ:Μάριος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Αθανάσιος & Χριστίνα Παπαδοπούλου,Γιαννούλα & Κωνσταντίνος Τσαπικούνης,Γεωργία Παπαδοπούλου,Διονύσιος & Γιολάντα Μπαλάση,Ανδρέας Μπαλάσης,Δημήτριος & Φωτεινή Μπαλάση, Νικόλαος & Αδαμαντία Μπαλάση

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝΑΓ.

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 95

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 - 1 - 2026 & ΩΡΑ 12.00 ΜΕΣΗΜ.

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ KAI ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ KAI ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ KAI ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ KAI ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ KAI ΧΡΥΣΟΥΛΑ , ΒΑΡΒΑΡΑ , ΝΙΚΟΛΑΟΣ KAI ΕΛΕΝΑ ,

ΓΙΑΝΝΗΣ KAI ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ , ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ KAI ΓΙΩΡΓΟΣ , ΧΡΙΣΤΙΝΑ KAI

ΣΩΤΗΡΗΣ , ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ KAI ΓΙΑΝΝΗΣ , ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

---------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 75

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟ ΣΟΥΛΙ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΘΥΜΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΜΙΝΤΖΑΣ,ΙΩΑΝΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ

Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ : ΣΟΦΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΚΑΡΑΛΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΕΤΡΟΣ & ΜΕΤΑΞΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΤΖΕΛΗ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΟΣ,ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

{ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ }

~•ΕΤΩΝ 57•~

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 / 1 / 2026 & ΩΡΑ 2 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΙΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΝ. ΤΑΜΠΑΞΗ

ΕΤΩΝ 60



Κηδεύουμε την Πέμπτη 8-1-26 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Ανθουπόλεως.Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Συχαινών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΣΗΜΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΝΝΑ ( χήρα ) ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΤΑΜΠΑΞΗ & ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΠΟΛΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

