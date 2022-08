Oι περιπέτειες του Μορφέα: «Sandman» στο Netflix με πρωταγωνιστή το λονδρέζο Τομ Στάριτζ

O βρετανός ηθοποιός Τομ Στάριτζ (πρώην αγαπημένος της Σιένα Μίλερ και νυν της Αλέξα Τσανγκ) ο οποίος χρίστηκε πρωταγωνιστής, επιλέχθηκε ανάμεσα σε 150 υποψήφιους και εντασσόταν στους πρώτους δέκα ηθοποιούς που πέρασαν από οντισιόν στις αρχές του 2020. Η φυσιογνωμία του κρίθηκε πως ταιριάζει πολύ στο αιθέριο, μεγαλοπρεπές, υπερφυσικό όν με τις υπεράνθρωπες δυνάμεις. Για να πάρει το ρόλο, ξεκίνησε συστηματικό διάβασμα και τελικά έμαθε πως οριστικά θα ενσαρκώσει τον Μορφέα κατά τη διάρκεια του lockdown. Δίπλα του παίζουν οι stars του «Game of Thrones» Γκουέντολιν Κρίστι και Τσαρλς Ντανς, ο Μπόιντ Χόλμπρουκ («Narcos»), ο Ντέιβιντ Θιούλις («Χάρι Πότερ») και ο βετεράνος Στίβεν Φράι.

Η μεταφορά του δημοφιλούς graphic novel του διάσημου Νιλ Γκέιμαν στην tv έχει προαναγγελεθεί μέσα στα best off του Αυγούστου στο Netflix. Ο ίδιος ο Βρετανός συγγραφέας ανέλαβε χρέη εκτελεστικού παραγωγού και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των συντελεστών έτσι ώστε θα απολαύσουμε τον πρώτο κύκλο των έντεκα επεισοδίων με μεγάλες προσδοκίες. Όταν ρωτήθηκε για το πως θα περιέγραφε το «Sandman» με λιγότερες από 25 λέξεις, ο Νιλ Γκέιμαν αποκρίθηκε πως πρόκειται για μια ιστορία όπου "Ο Άρχοντας των Ονείρων μαθαίνει ότι όλοι πρέπει να αλλάζουμε ή να πεθαίνουμε". Η πρώτη σεζόν της σειράς βασίζεται στο πρώτο βιβλίο με τίτλο «The Sandman, Βιβλίο 1: Πρελούδια και Νυχτωδίες». Η αθανασία του ήρωα έδωσε στον Γκέιμαν τη δυνατότητα να τοποθετήσει την πλοκή σε κάθε περίοδο, από την προϊστορική έως τη σύγχρονη, ακόμη και το μακρινό μέλλον, πράγμα σπάνιο για μια σειρά υπερηρώων.