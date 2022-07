Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Anubis το βιβλίο «Ο Γκρίζος Άνθρωπος» στο οποίο βασίζεται η ταινία με τον Ryan Gosling

Με αφορμή την έξοδο στις κινηματογραφικές αίθουσες την Πέμπτη 14/7, του πολυαναμενόμενου θρίλερ δράσης «The Gray Man» με τον Ράιαν Γκόσλινγκ, οι εκδόσεις Anubis κυκλοφορούν με ανανεωμένο εξώφυλλο το ομώνυμο κατασκοπευτικό θρίλερ «Ο Γκρίζος Άνθρωπος» του best selling συγγραφέα Mark Greaney, στο οποίο & βασίστηκε η πιο ακριβή όπως λέγεται, κινηματογραφική ταινία του Netflix, σε σκηνοθεσία Τζο και Άντονι Ρούσο.

Ο Κόρτλαντ Τζέντρι είναι ένας καλός άνθρωπος. Αλλά και ένας εξαιρετικός δολοφόνος…

Για εκείνους που παραμονεύουν στις σκιές, είναι γνωστός ως ο Γκρίζος Άνθρωπος. Στο μυστικό κόσμο, είναι ένας θρύλος που ολοκληρώνει σιωπηλά τη μια δουλειά μετά την άλλη, κατορθώνοντας το αδύνατο, προτού χαθεί ξανά στο σκοτάδι. Και πάντα πετυχαίνει το στόχο του. Πάντα.

Όμως, στον κόσμο υπάρχουν δυνάμεις πιο θανάσιμες από τον Τζέντρι. Δυνάμεις όπως τα χρήματα. Η εξουσία. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι είναι τα μοναδικά πράγματα για τα οποία αξίζει να πολεμήσεις. Και στα μάτια τους, ο Τζέντρι έχει ξεπεράσει τη χρησιμότητά του.

Αλλά ο Κορτ Τζέντρι θα αποδείξει ότι για εκείνον, δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη ανάμεσα στο να σκοτώνεις για το χρήμα και να σκοτώνεις για την επιβίωση…

Από το συγγραφέα που συνέχισε το έργο του Tom Clancy και δημιούργησε νέες περιπέτειες με πρωταγωνιστή τον υπερκατάσκοπο Jack Ryan.

Με περισσότερα από 3 εκατομμύρια πωληθέντα αντίτυπα παγκοσμίως, «Ο Γκρίζος Άνθρωπος» είναι το πρώτο μυθιστόρημα της σειράς «Gray Man» από τον best selling συγγραφέα Mark Greaney. Η σειρά αποτελείται μέχρι στιγμής από 11 βιβλία.

Λίγα λόγια για την ταινία «The Gray Man»:

Σε σκηνοθεσία των Anthony και Joe Russo («Captain America: Civil War», «Avengers: Infinity War», «Avengers: Endgame», «Captain America, O Στρατιώτης του Χειμώνα»), στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Ryan Gosling («Blade Runner 2049», «La La Land»), Chris Evans («Captain America», «Knives Out») και Ana de Armas («Blonde», «Knives Out»).

Την περίοδο που οι αδερφοί Ρούσο δούλευαν ως σκηνοθέτες σε βραβευμένες τηλεοπτικές κωμωδίες, όπως οι σειρές «Community» και «Arrested Development», τους προσέγγισε ένας παραγωγός και τους πρότεινε το βιβλίο «Ο Γκρίζος Άνθρωπος», γνωρίζοντας την αγάπη τους για τα θρίλερ δράσης. Το βιβλίο δεν άργησε να τους γοητεύσει. Η εκτεταμένη έρευνα του συγγραφέα Mark Greaney δημιουργούσε έναν κόσμο ζωντανό, με εντυπωσιακές λεπτομέρειες, ενώ η γραφή του οδηγούσε τον πρωταγωνιστή σε ενδιαφέροντα σημεία, δημιουργώντας του τα κατάλληλα προβλήματα. Επιπλέον, ο Γκρίζος Άνθρωπος είχε όλα τα γνώριμα χαρακτηριστικά των κατασκόπων που δρουν στα άκρα. Κρυψίνους, ζούσε στην ανωνυμία και κινούνταν δίχως να τον αντιλαμβάνεται κανείς.

Η μετάφραση είναι του Βασίλη Αθανασιάδη.

Σειρά: Gray Man, Βιβλίο 1

Κατηγορία: Μυστηρίου, Μεταφρασμένη Λογοτεχνία.

*Στο μεταξύ η δουλειά γίνεται προσωπική στο δεύτερο βιβλίο της σειράς «Gray Man» από τον συγγραφέα Mark Greaney!

Πριν από τέσσερα χρόνια, ο επαγγελματίας δολοφόνος Κορτ Τζέντρι προδόθηκε από τους χειριστές του στη CIA. Για να επιβιώσει, έπρεπε να σκοτώσει τους παλιούς του συμπολεμιστές. Τώρα, ως δολοφόνος με το κωδικό όνομα Γκρίζος Άνθρωπος, είναι ο καλύτερος επαγγελματίας δολοφόνος της αγοράς. Αλλά όταν ένας παλιός σύντροφός του -που ο Κορτ νόμιζε ότι ήταν νεκρός- επιστρέφει για να τον στοιχειώσει, η ίδια του η ζωή μπαίνει στο στόχαστρο.

Ο άντρας ζητάει από τον Κορτ να αναλάβει μια αποστολή διαφορετική από αυτές που έχει συνηθίσει: αντί για μια δύσκολη δολοφονία, η δουλειά αφορά μια σχεδόν αδύνατη απαγωγή. Και ο Κορτ πρέπει να επιστρέψει το στόχο του στην ίδια ομάδα της CIA που τον είχε προδώσει.

Με τους αδίστακτους εργοδότες του από τη μια πλευρά, τους πρώην φίλους του από την άλλη και μια καταδικασμένη αποστολή στη μέση, ο Κορτ Τζέντρι, κυριολεκτικά, θα σκότωνε για να βγει ζωντανός από αυτή την κατάσταση.

Έγραψαν για το μυθιστόρημα «Ο Επόμενος Στόχος»:

«Ένα θρίλερ υψηλής ταχύτητας, που δε σταματάει ούτε για ένα δευτερόλεπτο!» – Chicago Sun-Times

«Ο Jason Bourne της νέας χιλιετίας.» – James Rollins, best selling συγγραφέας της σειράς βιβλίων Sigma Force

«Εξαιρετικοί χαρακτήρες, έξυπνοι διάλογοι, συναρπαστικές σκηνές καταδίωξης και δράσης και τόσες απρόβλεπτες ανατροπές όσες και στα βιβλία των αγαπημένων Robert Ludlum και Vince Flynn.» – Keith Thomson, best selling συγγραφέας των The New York Times.

*Ο Mark Greaney είναι Αμερικανός συγγραφέας. Έχει σπουδάσει Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές Επιστήμες. Κατά τις έρευνές του για τα μυθιστορήματα της σειράς Gray Man, ταξίδεψε σε περισσότερες από δεκαπέντε χώρες κι εκπαιδεύτηκε με άντρες του στρατού και της αστυνομίας στη χρήση πυροβόλων όπλων, στις πρώτες βοήθειες στο πεδίο της μάχης και στις τακτικές μάχης εκ του σύνεγγυς.

Αποτελεί μία από τις πιο επιδραστικές φωνές στο σύγχρονο αστυνομικό μυθιστόρημα.

Το έργο του «Ο Γκρίζος Άνθρωπος» ενέπνευσε όπως προαναφέραμε, την ομώνυμη υπερπαραγωγή του Netflix.

Εκτός από τη σειρά Gray Man, έχει συνεργαστεί με τον Tom Clancy σε τρία βιβλία, ενώ μετά το θάνατο του συγγραφέα, έγραψε άλλα τέσσερα, συνεχίζοντας το δημοφιλές έργο του με πρωταγωνιστή τον Jack Ryan. Όλα έχουν βρεθεί στις λίστες best seller των New York Times.