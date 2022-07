Ο Πατρινός καραγκιοζοπαίκτης Κώστας Μακρής παρουσιάζει το «Γαμήλιο Ταξίδι… στην Κύθνο!»

Η πολιτιστική πρωτοβουλία kythniale στο πλαίσιο του ετήσιου Φεστιβάλ των «Κυθνίων 2022» του όμορφου νησιού της Κύθνου και σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Κύθνου, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, παρουσιάζει μία διαπολιτισμική Συνάντηση Καραγκιόζη από Ελλάδα και Κύπρο.

Ο Πατρινός Καραγκιοζοπαίχτης Κώστας Μακρής, ιδρυτής του Μαύρου Θεάτρου Σκιών της Πάτρας και κάτοχος του βραβείου «Ιπεκτσί» που είχε δάσκαλο τον αξέχαστο καραγκιοζοπαίκτη Γιάνναρο, και ο συνάδελφός του Κύπριος Καραγκιοζοπαίχτης Πάμπος Χαραλάμπους, ιδρυτής του Κυπριακού Θεάτρου Σκιών Χαράλαμπου, Έλενας και Αντρέα Χαραλάμπους γράφουν, σκηνοθετούν και παρουσιάζουν σε παγκόσμια πρώτη μια διπλή παράσταση, ένα έργο αποκλειστικά εμπνευσμένο… για την Κύθνο!

Τι γίνεται όταν ο γείτονας Καραγκιόζης από την Κύπρο παντρεύεται και επιθυμία της γυναίκας του είναι να έρθουν για Γαμήλιο Ταξίδι… στην Ελλάδα με πρώτο σταθμό το νησί της Κύθνου;

Με την άφιξή του στο νησί, τον υποδέχεται ο δικός μας Έλληνας Καραγκιόζης. Όλοι ξαφνιάζονται με την ομοιότητά τους και αναστατώνονται από το χάος των παρεξηγήσεων που δημιουργούνται!

Γρήγορα όμως όλα γίνονται τραγούδι και γιορτή και όλοι μαζί, Έλληνες και Κύπριοι, απολαμβάνουν τη συνύπαρξη και τα κοινά πολιτισμικά στοιχεία που μας ενώνουν στη μουσική, στα τραγούδια, τις παραδόσεις, αλλά και… στον Καραγκιόζη!

Οι τέσσερεις εξέχοντες μουσικοί που πλαισιώνουν την παράσταση είναι: Πέννυ Γεωργοπούλου: σαντούρι, Σωτήρης Παπατραγιάννης: μπαγλαμάς, τραγούδι, Αργύρης Νικολάου: κιθάρα, Δημήτρης Κρανίδας: μπουζούκι.

*H kythniale είναι μια πολυσχιδής πολιτιστική πρωτοβουλία που σχεδιάζει και υλοποιεί καλλιτεχνικά δρώμενα, πολιτιστικές & μουσικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, workshops, art residencies και εναλλακτικές δράσεις πολιτισμικού διαλόγου ανάμεσα στην Κύθνο και τον κόσμο. Οι πολιτιστικές & καλλιτεχνικές αυτές εκδηλώσεις, ανοιχτές στο κοινό, διοργανώνονται στο νησί της Κύθνου, διατηρώντας τη δική τους ταυτότητα, και εντάσσονται στα «Κύθνια», το ετήσιο Φεστιβάλ του νησιού, δημιουργώντας «Γέφυρες Πολιτισμού» με τους λαούς του κόσμου.

Ο Κώστας Μακρής είναι από τους νεότερους και σημαντικότερους συνεχιστές της λαϊκής τέχνης του Θεάτρου Σκιών.

Γεννήθηκε το 1961 στην Πάτρα, στην ίδια γειτονιά όπου έχει γεννηθεί ο γεννήτορας του Έλληνα Καραγκιόζη, Δημήτρη Σαρδούνης.

Από παιδί βρέθηκε στο στενό κύκλο των μαθητών του καραγκιοζοπαίχτη Σωτήρη Ασπιώτη, ενώ ο ίδιος πρωτοπαρουσιάστηκε ως καραγκιοζοπαίχτης στο θέατρο «Ρεκόρ» της Πάτρας. Στη συνέχεια, μαθήτευσε και εργάστηκε στο πλευρό των τελευταίων μεγάλων του Μωραΐτικου Καραγκιόζη: Μητσάκη, Κώσταρο και Γιάνναρο.

Το βασικότερο χαρακτηριστικό του Κώστα Μακρή είναι η εκφραστικότητα των φιγούρων, των σκηνικών και των αφισών που κατασκευάζει, όπου είναι ορατές οι επιρροές που δέχτηκε κυρίως από το Θεόφιλο, αλλά και τον Μπόστ, χωρίς ωστόσο να παύει να πειραματίζεται και με πιο μοντέρνες μορφές της εικαστικής τέχνης. Χάρη στην ιδιαίτερη εικαστική του αισθητική, βραβεύθηκε το 1989 στην Κωνσταντινούπολη με το βραβείο «Ιπεκτσί», στα πλαίσια καλλιτεχνικού διαγωνισμού με στόχο την προβολή της ειρηνικής συνύπαρξης των δύο λαών.

Το 1990 βραβεύτηκε για το έργο του, που αφορούσε στην αδελφοποίηση του Ρεθύμνου Κρήτης με το Καστενάζο της Ιταλίας. Εκτός από τις περιοδείες του σε όλη την Ελλάδα, έγινε ευρύτερα γνωστός από την παρουσία του στην τηλεόραση, καθώς και από την κατασκευή των φιγούρων και των σκηνικών στην τηλεοπτική μεταφορά του Αριστοφανικού «Πλούτου».

Το 2004 παρουσίασε παραστάσεις του στην Αθήνα, στα πλαίσια της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας. Ταυτόχρονα, του ανατέθηκε η επιμέλεια για την έκθεση Καραγκιόζη που οργανώθηκε στο Γκάζι, καθώς και για την έκδοση λευκώματος, αφιερωμένο στο Θέατρο Σκιών. Συνεργάστηκε με την Πάτρα Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2006 για τις εκδηλώσεις που ήταν αφιερωμένες στο Θέατρο Σκιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έργα του Μακρή, φιλοξενούνται στο Μουσείο του Ανθρώπου (Γαλλία) και σε ιδιωτικές συλλογές του εξωτερικού (Ιταλία, Η.Π.Α. κλπ).

*Ο καραγκιοζοπαίκτης Χαράλαμπος Χαραλάμπους κατάγεται από την κατεχόμενη Αμμόχωστο και είναι παντρεμένος με δύο παιδιά τα οποία τον ακολουθούν στις παραστάσεις του. Είναι δάσκαλος στη Δημοτική Εκπαίδευση και κατέχει πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών από την Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση – Εκπαίδευση Ενηλίκων από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Με το Θέατρο Σκιών ασχολείται επαγγελματικά από το 2004. Παίζει Καραγκιόζη σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλη την Κύπρο, με στόχο να διατηρηθεί αυτό το ιστορικό είδος θεάτρου. Συνεργάζεται με το ΡΙΚ κάνοντας παραστάσεις Καραγκιόζη για την τηλεόραση. Τον Οκτώβρη του 2010 και 2011 έχει εκπροσωπήσει την Κύπρο με τον γιο του Αντρέα στην Ουάσιγκτον στο «Kids Euro Festival» με τις παραστάσεις «Karagiozis and the magic tree» και «Alexander the Great and the Cursed Snake». Το 2014 και το 2015, εκπροσώπησε την Κύπρο με την κόρη του Έλενα, στη Ρώμη στο Φεστιβάλ Σκιών που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Κυπρίων Ιταλίας ΝΗΜΑ, όπου πήραν το δεύτερο βραβείο.

Τα καλοκαίρια του 2014 και 2015 συμμετείχε στις Πολιτιστικές Διαδρομές του ΡΙΚ στο Αιγαίο κάνοντας παραστάσεις στο πλοίο και στο Δήμο Μυκόνου. Τον Ιούνιο του 2017 παρουσίασε την παράσταση «Alexander the Great and the Cursed Snake» στο Puppetry Arts Museum στην Ατλάντα μαζί με την Έλενα. Στο συγκεκριμένο μουσείο εκτίθενται φιγούρες του. Από το 2015 συνεργάζεται με το Global University κάνοντας διαλέξεις σε εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο μεταπτυχιακού προγράμματος για το θέατρο σκιών στην εκπαίδευση.

Τα έργα Θεάτρου Σκιών που παίζει είναι παρμένα τόσο από παραδοσιακές παραστάσεις με σύγχρονους προβληματισμούς, όσο και από προβλήματα και καταστάσεις της σημερινής κοινωνίας όπως το περιβάλλον, η οικονομική και κοινωνική κρίση, η υγιεινή διατροφή, το εθνικό θέμα της Κύπρου, το σχολείο και θρησκευτικές γιορτές.