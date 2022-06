Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο διηγημάτων του Γιάννη Χαριτάντη στον Άγιο Βασίλειο

Η Λέσχη Ανάγνωσης του Συλλόγου Αγ. Βασιλείου Πατρών «Η Ομάδα», το βιβλιοπωλείο «Η Γωνιά του βιβλίου» της οικογένειας Παπαχρίστου και οι εκδόσεις ΦΙΛΥΡΑ συνδιοργανώνουν την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γιάννη Χαριτάντη, ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Όνειρό μου όμορφο» και η εκδήλωση θα γίνει στον Αγ. Βασίλειο, στο χώρο του Συλλόγου απέναντι από την εκκλησία της Αγ. Κυριακής την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 στις 20.00.

Θα μιλήσει ο συμπολίτης συγγραφέας Σταύρος Ιντζεγιάννης και θα συντονίσει η Αφροδίτη Σκαλτσά – Δημητρακοπούλου.

Θα γίνει και ανάγνωση ενός διηγήματος σαν θεατρικό μονόπρακτο από την δημοσιογράφο, ραδιοφωνική παραγωγό Ελευθερία Στεργιοπούλου. Επίσης θα κάνει χαιρετισμό η πρόεδρος του Συλλόγου Τασία Μπιρλή.

*Ο Γιάννης Χαριτάντης, Πόντιος στη καταγωγή, μεγάλωσε στη Δράμα. Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και κατόπιν ειδικεύτηκε στην Ηλεκτρονική. Για πολλά χρόνια υπηρέτησε ως καθηγητής Ηλεκτρονικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Το πρώτο του λογοτεχνικό βιβλίο με τίτλο «Οδός Ευξείνου Πόντου» δημοσιεύτηκε το 2008. Στο βιβλίο αυτό αναδεικνύει τις αρετές, τον τρόπο ζωής και τον πολιτισμικό πλούτο των προσφύγων Ποντίων, μέσα από μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

