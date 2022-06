Ο όμιλος Inner Wheel Patra Europea πραγματοποιεί φιλανθρωπική εκδήλωση στις 22/6

Tο Δ.Σ. του ομίλου Inner Wheel Patra Europea πραγματοποιεί εκδήλωση την ερχόμενη Τετάρτη 22/6/2022 και ώρα 20.00 στο ξενοδοχείο My Way, στην Όθωνος Αμαλίας.

Ο Όμιλoς Inner Wheel «Patra Europea» όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, αποτελεί παράρτημα της Παγκόσμιας Γυναικείας Οργάνωσης INNER WHEEL, η οποία δραστηριοποιείται από το 1984 στην Ελλάδα κυρίως σε τομείς που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, και την ενίσχυση των γυναικών μέσα από τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Στο πλαίσιο της αλλαγής ηγεσίας του, θα πραγματοποιήσει εκδήλωση την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 στις 20.00 στο ξενοδοχείο My Way (Όθωνος Αμαλίας 15), με θέμα «Η συμφιλίωση της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής στο κατώφλι της κοινωνικής επιχειρηματικότητας των γυναικών και το ρόλο αυτών στην κοινωνία της μετά από Covid εποχής. Προβληματισμοί και Προτάσεις».

Κατά την εκδήλωση έχει προσκληθεί να μιλήσει η καταξιωμένη Ψυχολόγος κ. Τένια Μακρή, παρουσιάζοντας το νέο της βιβλίο με τίτλο «Τα σημάδια μένουν» που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Κάκτος.

Μετά το πέρας της ομιλίας θα ακολουθήσει ελαφρύ δείπνο με τη συντροφιά του clarinet soloist Vasilis Zingkos & live act από τον Johnny Andriopoulos, οι οποίοι θα ταξιδέψουν τους παρευρισκόμενους μουσικά δημιουργώντας μια μαγική ατμόσφαιρα.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η Έφη Αναλυτή, Πρόεδρος Συλλόγου Νέων Καλλιτεχνών Πάτρας.

Όλα τα έσοδα θα προσφερθούν στην Κιβωτό της Αγάπης.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Είσοδος μόνο με προσκλήσεις.

Τιμή πρόσκλησης: 20 ευρώ.

Τηλ. Επικοινωνίας: 6944 213879 Ελένη Κυριακοπούλου, 6946324457 Έφη Γεωργίου.

Τον πάγκο με τα βιβλία της κ. Τένιας Μακρή έχει αναλάβει το βιβλιοπωλείο "Η Γωνιά του Βιβλίου" της οικογένειας Παπαχρίστου.