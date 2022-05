Στα ύψη στο box office το «Top Gun: Maverick»

Το «Top Gun: Maverick» ξεπέρασε κάθε προσδοκία στο παγκόσμιο box office, συγκεντρώνοντας 248 εκατ. δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του.

Πέρα από την υψηλού προφίλ καμπάνια προώθησης και την εντυπωσιακή πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών (με την πτήση των μαχητικών τζετ πάνω από τη Γαλλική Ριβιέρα), η ταινία με την οποία ο Τομ Κρουζ επιστρέφει στον ρόλο του πιλότου Πιτ «Μάβερικ» Μίτσελ έχει επαινεθεί από την κριτική, καθώς κατά γενική ομολογία είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που το σίκουελ είναι καλύτερο από το ορίτζιναλ φιλμ.



Είναι η πρώτη φορά που ταινία με πρωταγωνιστή τον Κρουζ σπάει το φράγμα των 100 εκατ. το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής -σε μία καριέρα τεσσάρων δεκαετιών- και σηματοδοτεί το καλύτερο άνοιγμα ταινίας χωρίς υπερήρωες από την αρχή της πανδημίας, μετά το «Spider-Man: No Way Home» (260 εκατ.), το «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» (187 εκατ.) και το The «Batman» (134 εκατ.).

Η ταινία προσέλκυσε και κοινό μεγαλύτερης ηλικίας σε σχέση με το κοινό των ταινιών της Marvel και της DC, καθώς σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 55% των θετών ήταν άνω των 35 ετών. Άλλωστε, όταν έκανε πρεμιέρα το πρώτο Top Gun, πριν από 36 χρόνια, οι νεότεροι δεν είχαν καν γεννηθεί.

