Detox διήμερο στην Ιθάκη: Αγγελος Μπράτης στην Perantzada, πατρινή πνοή στο Φιλατρό

Και βέβαια συναντήσαμε συμπατριώτες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Ιθάκη, ακολουθώντας όμως την κουλτούρα του νησιού, η οποία δεν υποκύπτει σε περιστασιακά trends. Στο αγαπημένο Κιόνι, θαλασσινοί μεζέδες, καφές και παγωτό σε Καλυψώ και Piccolo από «δικά μας» παιδιά. Στην αγορά στο Βαθύ, οπτικά του πατρινού φίλου Δημήτρη Γεωργιάδη. Στο κολπάκι του Φιλατρού ένα άκρως επιτυχημένο beach bar ονόματι «Κίρκη» του γνωστού πατρινού της εστίασης Μιχάλη Ρέγκλη με ξαπλώστρες, κοκτέιλ και «ψαγμένο» εστιατόριο για all day ανάπαυλα. (Στο πρόγραμμα συναυλίες, γάμοι και άλλα πολλά) Και βέβαια στην Ιθάκη πρωταγωνιστεί ακόμα το πάντα ποιητικό, one of a kind, art hotel Perantzada της πατρινής οικογένειας Τσιμάρα. Το γαλάζιο αρχοντικό με τους εικαστικούς θησαυρούς και τους στίχους στους τοίχους, που πάντα συγκινεί εκλεκτικούς ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Ο hotelier Χάρης Τσιμάρας το διατηρεί υπέροχα, ενώ πλέον σε υποδέχεται η κ. Σπυριδούλα, ευγενική, εκλεπτυσμένη, εξυπηρετική. Παρασκευή και Σάββατο συμπέσαμε με το γνωστού σχεδιαστή Αγγελο Μπράτη και το τηλεοπτικό συνεργείο του Star που ετοιμάζει ένα οδοιπορικό στα νησιά του Ιονίου με «ξεναγούς» επώνυμα πρόσωπα. Πολύ πιο γλυκός και νέος από κοντά, ο πρώην κριτής του GNTM απόλαυσε το φημισμένο πρωινό με τις χειροποίητες λιχουδιές και εγκωμίασε τον όλο διάκοσμο. Mάλιστα στόχευε να κατασκηνώσει για ένα βράδυ στο έρημο Γιδάκι ενώ δείπνησε στο παντοπωλείο –ταβέρνα της Ανωγής που είναι ένα από τα νέα «μυστικά» εναλλακτικού, παραδοσιακού dining!