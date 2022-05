Σε 7 μήνες στις κινηματογραφικές αίθουσες το πολυαναμενόμενο φιλμ “Avatar: The Way Of Water”

Το ολοκαίνουριο διαφημιστικό trailer από το πολυαναμενόμενο φιλμ “Avatar: The Way Of Water” του 67χρονου, βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη για τον "Τιτανικό", Τζέιμς Κάμερον δόθηκε στη δημοσιότητα. Το φιλμ που είναι η πρώτη follow-up ταινία της πλέον επιτυχημένης κινηματογραφικής δημιουργίας όλων των εποχών, του τρισδιάστατου «Avatar» του 2009 με εισπράξεις 2 δις, 847 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, προγραμματίζεται να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 15 Δεκεμβρίου του 2022, ταυτόχρονα με την πρεμιέρα του στις ΗΠΑ.

Μια δεκαετία σχεδόν μετά από τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, η νέα ταινία “Avatar: The Way of Water” ξεκινά να μας αφηγείται την ιστορία της οικογένειας Sully (του Jake, της Neytiri και των παιδιών τους), τα προβλήματά τους, τους αγώνες που κάνουν να παραμείνουν ζωντανοί και τις τραγωδίες που βιώνουν.

Σκηνοθεσία: James Cameron

Παραγωγή: James Cameron & Jon Landau

Πρωταγωνιστούν: Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement και η Kate Winslet.

Ο προϋπολογισμός της νέας ταινίας φτάνει, όπως έχει γραφτεί τα 250 εκατ. δολάρια.

Το φιλμ αναμένεται να το δούμε και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ