Yπερθέαμα Μet Gala 2022: Μπλέικ, Κιμ, Σάρα Τζέσικα σε μεγαλειώδεις red carpet δόξες

Πολυσυζητημένη και η full in love Κιμ Καρντάσιαν που τόλμησε να εμφανιστεί με το θρυλικό φόρεμα Jean Louis της Μονρόε, με το οποίο τραγούδησε το «Happy Birthday» στον πρόεδρο των ΗΠΑ το 1962. Ακόμα μια φορά εντυπωσιακή η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ με καρό bustier τουαλέτα του Christopher John Rogers και κουάφ με φτερά Philipp Tracey. Με αυτό τον τρόπο μνημόνευσε την πρώτη μαύρη designer του Λευκού Οίκου και πρώην σκλάβα, Elizabeth Hobbs Beckley που έντυνε τη first lady Mary Todd Lincoln. Η βραδιά σηματοδότησε την έναρξη της έκθεσης «In America: An Antropology of Fashion» του Costume Institute του MET. «Εγκέφαλος» όλων η Αννα Γουίντουρ που κατέφθασε πρώτη στην εκδήλωση με cape dress Chanel.