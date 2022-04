Σε λίγες μέρες ξεκινά το 7ο Horrorant Film Festival – Νύχτες Τρόμου

Μία αγαπημένη σινεφίλ διοργάνωση, οι Νύχτες Τρόμου 2022 - 7ο Διεθνές Horrorant Film Festival προετοιμάζεται και θα λάβει χώρα το χρονικό διάστημα 5-15 Μαΐου 2022.

Επιστρέφει λοιπόν το Φεστιβάλ ταινιών τρόμου, για 11 μέρες, στο δικό του σπίτι!

Μέσα στα 6 πρώτα χρόνια ζωής του, το Horrorant Film Festival αναγνωρίσθηκε ως ένα από τα πλέον ανερχόμενα genre fests της Ευρώπης, με το διψασμένο για συναρπαστικές κινηματογραφικές εμπειρίες κοινό να το τιμά κάθε χρόνο με την όλο και μαζικότερη παρουσία του.

Και κάπου εκεί ήρθε ο Covid-19 και όλα πάγωσαν. Για 2 χρόνια κάθε είδους διασκέδαση έμοιαζε απαγορευμένη, με τον κινηματογράφο να πληρώνει ακριβά αυτό το μάρμαρο.

Ναι, υπήρχε η “εύκολη λύση” των online προβολών, όμως η πεποίθησή μας πως οι ταινίες ανήκουν στη μεγάλη οθόνη ήταν αδιαπραγμάτευτη, αναφέρουν οι διοργανωτές.

Επιτέλους όμως αυτός ο εφιάλτης μοιάζει να βρίσκεται στο τέλος του, και προσεκτικά αλλά με αυτοπεποίθηση, οι Νύχτες Τρόμου επιστρέφουν το φετινό Μάιο για να προσφέρουν στους πιστούς θεατές 11 ημέρες αγνής διασκέδασης.

Αυτό το διετές διάλειμμα, αποτέλεσε ευκαιρία αποφάσεων και αλλαγών για το φεστιβάλ, τις οποίες θα δείτε να υλοποιούνται μέσα στα επόμενα χρόνια.

Η αρχή γίνεται φέτος, με το Horrorant Film Festival να αφήνει πίσω τη “νομαδική ζωή” και να εγκαθίσταται οριστικά στον ανακαινισμένο κινηματογράφο ΕΛΙΖΕ (Νυμφαίου 12, Ιλίσια, στην Αθήνα), αυξάνοντας τη διάρκειά του από 7 σε 11 ημέρες.

Όπως κάθε χρόνο, οι Νύχτες Τρόμου δεν πρόκειται να περιοριστούν στην Αθήνα, με τη Θεσσαλονίκη και τη Ρόδο να είναι οι πρώτοι -επιβεβαιωμένοι- προορισμοί του, αλλά όχι και οι τελευταίοι.

Να δούμε αν προβολές του Φεστιβάλ θα γίνουν και στην Πάτρα.

Πιο συγκεκριμένα, στη Θεσσαλονίκη, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αυτούσιο ολόκληρο το πρόγραμμα του φεστιβάλ ταυτόχρονα με την Αθήνα, 5-15 Μαΐου, στον κινηματογράφο ΒΑΚΟΥΡΑ, ενώ λίγο αργότερα, στις 12-18 Μαΐου, το Φεστιβάλ θα ξεκινήσει στη Ρόδο και στον κινηματογράφο PALLAS.

Φέτος οι Νύχτες Τρόμου έχουν τη χαρά να φιλοξενούν 62 συνολικά ταινίες, 25 εκ των οποίων μεγάλου μήκους, όλες τους σε αποκλειστική πανελλήνια πρεμιέρα.

Οι ταινίες (με αλφαβητική σειρά) είναι οι εξής:

AL TERCER DÍA (ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΜΕΡΑ) του Daniel de la Vega (Αργεντινή)

APPS (ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ) των Lucio A. Rojas, Sandra Arriagada, José Miguel Zúñiga, Camilo León & Samot Márquez (Χιλή, Αργεντινή)

DARK CLOUD (ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ) του Jay Ness (Η.Π.Α.)

EMBOSCADA (ΕΝΕΔΡΑ) του René Herrera (Μεξικό)

THE EX (Η ΠΡΩΗΝ) του Evgeniy Puzyrevskiy (Ρωσία)

GLASSHOUSE (ΤΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΣΠΙΤΙ) της Kelsey Egan (Νότια Αφρική)

HAMBRE (ΠΕΙΝΑ) του Manu Herrera (Ισπανία)

LA FORMA DEL BOSQUE (Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ) του Gonzalo Mellid (Αργεντινή, Ουρουγουάη)

LAS NOCHES SON DE LOS MONSTRUOS (Η ΝΥΧΤΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΑ ΘΗΡΙΑ) του Sebastian Perillo (Αργεντινή)

LLANTO MALDITO (ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟ ΚΛΑΜΑ) του Andres Beltrán (Κολομβία)

LUZ: THE FLOWER OF EVIL (ΤΟ ΑΝΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ) του Juan Diego Escobar Alzate (Κολομβία)

MÉANDRE (ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΗ) του Mathieu Turi (Γαλλία)

MOSQUITO STATE του Filip Jan Rymsza (Πολωνία, Η.Π.Α.)

MUERTO CON GLORIA (Ο ΝΕΚΡΟΣ ΕΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΓΚΛΟΡΙΑ) των Mauro Sarser & Marcela Matta (Ουρουγουάη)

NIKOLINA (ΝΙΚΟΛΙΝΑ) των Nuria Muñoz & Eva Libertad (Ισπανία)

OFFSEASON του Mickey Keating (Η.Π.Α.)

POST MORTEM του Péter Bergendy (Ουγγαρία)

SHAKESPEARE'S SHITSTORM του Lloyd Kaufman (Η.Π.Α.)

SLUMBER PARTY MASSACRE της Danishka Esterhazy (Νότια Αφρική)

THE 100 CANDLES GAME (ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ 100 ΚΕΡΙΩΝ) των Nicolás Onetti, Guillermo Lockhart, Víctor Català, Daniel Ruebesam, Tony Morales, Nicholas Peterson, Oliver Garland, Brian Deane, Christopher West (Νέα Ζηλανδία, Αργεντινή)

THE DEVIL'S TAIL (Η ΟΥΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ) των Taz Pereyra, Carlota Martínez Pereda, Samantha Timms, Nicole Goode, Erica Scoggins, Laurel Vail (Νέα Ζηλανδία, Αργεντινή)

THE LAST THING MARY SAW (Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ) του Edoardo Vitaletti (Η.Π.Α.)

THE RED BOOK RITUAL (Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ) των Ariel Luque, Dean Puckett, Chris Beyrooty, Dean Law, Daniel J. Phillips, Jiwon Moon (Νέα Ζηλανδία, Αργεντινή)

THE SADNESS (Η ΘΛΙΨΗ) του Rob Jabbaz (Ταϊβάν)

URUBÚ (ΟΥΡΟΥΜΠΟΎ) του Alejandro Ibáñez Nauta (Ισπανία).

*Τα 37 μικρού μήκους αλλά μεγάλης αξίας «διαμαντάκια» που έχουν επιλεγεί, είναι χωρισμένα σε τρεις κατηγορίες, τα Ελληνικά με 5 συμμετοχές, τα διεθνή με 25, τα οποία θα προβάλλονται παραδοσιακά πριν τις Μ.μ ταινίες, και τα animated που φέτος θα έχουν την ολόδική τους προβολή για να μπορέσουν να τα απολαύσουν συγκεντρωμένα οι αποδεδειγμένα φανατικοί οπαδοί του είδους.

Περισσότερες πληροφορίες για όλες τις ταινίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.horrorantfilmfestival.com/

Φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι καλεσμένοι, και είναι μεγάλη μας χαρά που φέτος θα υποδεχτούμε τον πολυβραβευμένο Filip Jan Rymsza, σκηνοθέτη του Οργουελικού The Other Side Of The Wind, που θα έρθει στην Αθήνα για να μας παρουσιάσει το νέο του πόνημα, Mosquito State.

Για να απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και να παρουσιάσουν τις μικρού μήκους δημιουργίες τους, στο ΕΛΙΖΕ θα βρεθούν και οι σκηνοθέτες των Βίβιαν Παπαγεωργίου, Srdjan Milosavljevic, Κωνσταντίνος Γουργιώτης και Βαχάγκν Καραπετιάν, αναφέρουν οι διοργανωτές.

Όσον αφορά στα εισιτήρια, αυτά θα κοστίζουν 7€, ενώ με επίδειξη του αντίστοιχου πιστοποιητικού, για τους άνεργους, φοιτητές, ΑΜΕΑ και άνω των 65, το κόστος θα πέφτει στα 5€.

Όπως πάντα, θα υπάρχει ημερήσια κάρτα, κόστους 10€ με την οποία μπορείτε να δείτε και τις τρεις προβολές μιας ημέρα, καθώς και full pass με 40€ για να δουν οι σινεφίλ… όσες αντέχουν!

Εισιτήρια και full passes θα μπορεί το κοινό να προαγοράσει ηλεκτρονικά μέσω του Viva.gr, ενώ οι ημερήσιες κάρτες θα είναι διαθέσιμες μόνο από το ταμείο του κινηματογράφου.

https://www.viva.gr/tickets/cinema/elize/

* Οι θέσεις είναι μη-αριθμημένες

Το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών θα ανακοινωθεί μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Ποτέ ένας εφιάλτης δεν ήταν τόσο συναρπαστικός!

Κινηματογράφος ΕΛΙΖΕ (Νυμφαίου 12, Ιλίσια)

https://www.facebook.com/elize.ilisia

https://www.instagram.com/elize.ilisia/

Τηλ: 2107488144 (ώρες λειτουργίας κινηματογράφου).

https://www.facebook.com/HorrorantFilmFestival/