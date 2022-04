Έριξε αυλαία για φέτος η Κινηματογραφική Λέσχη της Πάτρας

Αυλαία έριξε η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας για φέτος. Τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 προβλήθηκε η τελευταία ταινία του Β’ κύκλου της περιόδου 2021-2022 που ήταν ένα επίκαιρο κοινωνικοπολεμικό φιλμ από την Ουγγαρία, το «Φυσικό Φως», βραβευμένο με την Αργυρή Άρκτο καλύτερης σκηνοθεσίας στο 71ο Φεστιβάλ του Βερολίνου, το 2021.

Υπάρχουμε και στα δύσκολα! Με αυτά τα λόγια μας αποχαιρέτισε λοιπόν για φέτος η Κινηματογραφική Λέσχη της Πάτρας που πάντως κατάφερε να πραγματοποιήσει κανονικά όλες τις προβολές της σε μία πράγματι πολύ αμφίρροπη χρονιά με το φόβο ενός νέου lockdown λόγω της πανδημίας που εν τέλει δεν συνέβη, να πλανάται συνεχώς.

Ο Β’ κύκλος προβολών πάντα στο Odeon Veso Mare, είχε μία πιο θετική υποδοχή σε σχέση με τον Α' κύκλο, με το σινεφίλ κοινό να ξεθαρρεύει και να επιστρέφει στην κινηματογραφική αίθουσα νιώθοντας πιο ασφαλές, με τα προσήκοντα μέτρα προστασίας βέβαια όπως μάσκες και όσο το δυνατόν αποστάσεις. Έπαιξε ρόλο και η επιτυχημένη επιλογή άπαιχτων στην Πάτρα ταινιών όπως το υποψήφιο στα φετινά Bafta, “Μετά την αγάπη” με την Joanna Scanlan ή το συνταρακτικό «Quo Vadis Aida?» της Γιασμίλα Ζμπάνιτς από τη Βοσνία –Ερζεγοβίνη ή η Χρυσή Άρκτος του περσινού Φεστιβάλ Βερολίνου, το πολύ τολμηρό αλλά ιδιαίτερα ουσιώδες «Ατυχές πήδημα ή Παλαβό προνό» σε σκηνοθεσία του Ρουμάνου Ράντου Ζούντε.

Η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας είχε στο πρόγραμμα της και την περσινή ταινία του Ιάπωνα auteur Ριγουσούκε Χαμαγκούτσι, «Ιστορίες της τύχης και της φαντασίας», ενός δημιουργού που φέτος είδε το νέο του φιλμ «Drive my car» να κερδίζει το Όσκαρ της καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας για το 2021 ενώ ο ίδιος ο Χαμαγκούτσι ήταν υποψήφιος στην κατηγορία της καλύτερης σκηνοθεσίας και του διασκευασμένου σεναρίου που ήταν βασισμένο σε μία σύντομη ιστορία του Haruki Murakami. Ενδεχομένως το «Drive my car» αν δεν παιχθεί μέσα στο ερχόμενο καλοκαίρι στην Πάτρα να είναι στις επιλογές της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας για την επόμενη σαιζόν 2022-2023.

Όσο για την φετινή τελευταία ταινία, το "Φυσικό φως", σκηνοθετικό ντεμπούτο μεγάλου μήκους του Denes Nagy με «Αγγελοπουλικές» επιρροές όπως σχολίαζαν μετά σινεφίλ, ήταν πράγματι καθηλωτικό, με μία φυσικού φωτισμού διεύθυνση φωτογραφίας σε σημείο κάποια αρχικά εσωτερικά, βραδινά πλάνα να μοιάζουν όπως πρέπει να είναι, ημισκότεινα. Μία ταινία με θέμα Ούγγρους στρατιώτες που στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο ήταν με το μέρος των Γερμανών ναζί, να μπαίνουν σε χωριά και να τα λεηλατούν ψάχνοντας για ντόπιους αντάρτες και να φτάνουν δυστυχώς σε σκληρά αντίποινα. Χαρακτηριστική είναι η σκηνή όπου οι στρατιώτες έχοντας δεχτεί πριν επίθεση μέσα στο δάσος επιστρέφουν στο χωριό ψάχνοντας για τους καταδότες, βάζοντας στη συνέχεια φωτιά και καίγοντας ένα στάβλο όπου έχουν φυλακίσει δεκάδες ανθρώπους, ανάμεσα τους και γυναίκες με παιδιά!

Όπως είπε η πρόεδρος της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας Ελένη Δάσιου, όταν επιλέγαμε την συγκεκριμένη ταινία (διανομής από την One from the Heart) δεν φανταζόμαστε ότι θα ήταν τόσο επίκαιρη σήμερα λόγω των γεγονότων της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και των όσων τρομερών συμβαίνουν.

Ραντεβού λοιπόν με την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας ξανά σε κλειστή αίθουσα τον Οκτώβριο χωρίς ωστόσο ν’ αποκλείονται κάποια σινεφίλ ραντεβού της Λέσχης και μέσα στο καλοκαίρι που μας έρχεται.

Κείμενο: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ