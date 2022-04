Η Νεφέλη Φασούλη για μία live μουσική εμφάνιση στην Πάτρα

Η νέα, ταλαντούχα ερμηνεύτρια Νεφέλη Φασούλη θα είναι στην Πάτρα αυτό το Σάββατο 9 Απριλίου 2022 για μία live μουσική εμφάνιση μετά τις 9 το βράδυ.

Όπως είδαμε, θα εμφανιστεί στο Frida Bar n’ Stage, στην οδό Γεροκωστοπούλου 59. Πριν λίγο καιρό η Νεφέλη Φασούλη πήρε μέρος στην μουσική εκπομπή της ΕΡΤ2 «Αυτή των χρωμάτων» στο αφιέρωμα στον στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο.

Στο live της στην Πάτρα αναμένεται να ερμηνεύσει τραγούδια της όπως «Ο Κόσμος Σου», «Βόλτα», «Για Ένα Καλοκαίρι», «Δεν Ξέρω Με Τι Μοιάζει», κ.α.

Η Nεφέλη Φασούλη έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αθήνα. Στην ηλικία των 6 μόλις χρόνων ξεκίνησε σπουδές βιολιού και θεωρητικών στο Ωδείο Μουσικός Σύνδεσμος Αθηνών ενώ το 2013 πέρασε στη Νομική Σχολή Αθηνών απ’ όπου αποφοίτησε το 2018. Από το 2014 έως και το 2016 παρακολούθησε μαθήματα jazz τραγουδιού, φωνητικού αυτοσχεδιασμού και θεωρητικών στο Ωδείο Athenaeum ενώ ολοκλήρωσε και μετεκπαιδευτικό σεμινάριο διδασκαλίας φωνητικής τεχνικής στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών.

Ως τραγουδίστρια η Νεφέλη Φασούλη έχει πλαισιώσει στην σκηνή πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες όπως οι Βασίλης Καζούλης, Νίκος Ζιώγαλας, Παναγιώτης Καλαντζόπουλος, Νίκος Πλατύρραχος, Μάκης Αμπλιανίτης, Αντώνης Απέργης, Δημήτρης Καλαντζής κ.α.

Τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια είναι μόνιμη συνεργάτιδα στις μουσικές παραστάσεις του ερμηνευτή και τραγουδοποιού Φοίβου Δεληβοριά.

Όπως διαβάσαμε στο stixos.eu, δισκογραφικά έχει συμμετάσχει μέχρι στιγμής στο δίσκο του Παναγιώτη Καλαντζόπουλου “Το τέλειο Έγκλημα”, στους δίσκους «Η Ταράτσα του Φοίβου» και «Πες μου τ’όνομα σου» του Φοίβου Δεληβοριά, στο παιδικό «Φόραγε Κίτρινο Σκουφί» της Τατιάνας Ζωγράφου και στο «Μαύρη μπογιά στο Μάρμαρο» του Νίκου Πλατύρραχου.

Το 2019 ανακάλυψε την αγάπη της για τη μουσική σύνθεση παρουσιάζοντας το πρώτο της τζαζ κομμάτι με τίτλο “The worst is yet to come” ενώ τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς κυκλοφόρησε και το πρώτο της single σε στίχους και μουσική του Φοίβου Δεληβοριά, με τίτλο “Για ένα καλοκαίρι”. Το καλοκαίρι του 2021 κυκλοφόρησε το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ σε μουσική – στίχους & παραγωγή του Φοίβου Δεληβοριά.

Είσοδος για το μουσικό live της Πάτρας: 12 ευρώ.

Προπώληση στο viva.gr