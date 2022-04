Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Στο Broadway με το σύζυγο, έλαμψε με χιτώνιο «κουφετάκι» στην πρεμιέρα

Ως πρωταγωνιστές και παραγωγοί εμφανίζονται στο Broadway η 56χρονη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο 59χρονος σύζυγός της Μάθιου Μπρόντερικ. Παντρεμένοι από το 1997, υποδύονται τρία διαφορετικά ζευγάρια στο έργο του Νιλ Σάιμον Plaza Suite και καταχειροκροτούνται από ένθερμο κοινό νεουορκέζων θεατρόφιλων και επισκεπτών της αγαπημένης μεγαλούπολης της δημοφιλούς tv star και style icon. Συγκεκριμένα τους συναντάμε στο Hudson Theatre, μετά από δυο χρόνια αναβολών της παράστασης λόγω της πανδημίας. Oι ήρωες που υποδύονται σε αυτή την απολαυστική κομεντί μιλούν για τις ανθρπώπινες σχέσεις και το γάμο σε δωμάτια του ξενοδοχείου Plaza. H σκηνοθεσία είναι του βραβευμένου με Tony, John Benjamin Hickey. Στην εναρκτήρια βραδιά η Σάρα Τζέσικα έλαμψε με ροζ «χιτώνιο» Prabal Gurung Atelier και τα μαλλιά της σε μεγάλο κότσο. Το φόρεμα ήταν από λευκό τούλι με ασημένια κεντήματα και ροζ εσωτερικό, αντιπροσωπεύοντας υποδειγματικά τη σχέση της ηθοποιού με την εξέλιξη της μόδας και τον ρομαντισμό. Στα μαλλιά της συνεχίζουν να συνυπάρχουν οι γκρίζες τούφες με τις ξανθιές ανταύγειες έστω κι αν χάρη στο σήριαλ And just like that, χρειάστηκε να κάνει δηλώσεις για την τωρινή εικόνα της με τα σημάδια της ώριμης ηλικίας.