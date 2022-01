To «Beautiful World, Where Are You» της Σάλι Ρούνεϊ καλύτερο μυθιστόρημα της χρονιάς

Το τρίτο βιβλίο της Ιρλανδής λογοτέχνιδας Σάλι Ρούνεϊ που έχουμε αγαπήσει μέσω των πολύκροτων best sellers «Συζητήσεις με φίλους» και «Normal People» τιτλοφορείται «Beautiful World, Where Are You» και σύμφωνα με δημοσιογράφους και συγγραφείς από τις εφημερίδες The Guardian και Νew York Times αλλά και χρηστών της Goodreads, συγκαταλέγεται στα καλύτερα βιβλία του 2021 αλλά είναι και το κορυφαίο μυθιστόρημα της περασμένης χρονιάς. Το «Beautiful World, Where Are You» ακολουθεί την Αλίς και την Αιλίν, φίλες από το Πανεπιστήμιο λίγο πριν τα 30 τους, η οποίες συνομιλούν μέσω mail. Συζητούν για τα πάντα: την κλιματική κρίση, τον καπιταλισμό, την οικονομική ανισότητα και τη βιομηχανία της ομορφιάς, μέχρι ζητήματα θρησκείας, έρωτα, σεξ και αισθητικής. Το μυθιστόρημα δεν το βρήκαμε στα πατρινά βιβλιοπωλεία, γιατί αναμένεται να κυκλοφορήσει στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκη τον Μάιο του 2022.