Καμίλ Καριέρ: Παντρευτείτε με αστραφτερή «μπλούζα- φούστα» (εκείνη πάντως επέλεξε Celine)

Προέρχεται από οικογένεια τελείως άσχετη με τη μόδα και έχει σπουδάσει νομική αλλά από τη στιγμή που ανακάλυψε τη δύναμη των social media και ξεκίνησε να γράφει για το matches fashion εξελίχθηκε σε influencer εξαιρετικά δημοφιλή. Η Καμίλ Καριέρ έχει ενταχθεί στη λίστα Business of Fashion 500 και έγινε γνωστή με το Camille Over the Rainbow blog. Μετέπειτα δημιούργησε το podcast No Filter. Γρήγορα κατάλαβε ότι τα luxury brands έκαναν χώρο στο marketing budget τους για επιδραστικά άτομα όπως εκείνη. Ο γάμος της στο Παρίσι το περασμένο σαββατοκύριακο έδειξε στις σύγχρονες νύφες πως μπορούν να παντρευτούν ακόμα και με βραδινή μπλούζα- φούστα. Εκείνη είπε το «ναι» στο σκηνοθέτη François Larpin και μοιράστηκε φωτογραφίες του γάμου στο Instagram. Η διάσημη Λονδρέζα με το γαλλικό style επέλεξε ένα ιδιαίτερο χτένισμα με μικροσκοπικά λευκά πέταλα ενώ ντύθηκε με μια ημιδιάφανη λαμπερή μπλούζα και ασορτί φούστα σε long midi από τη συλλογή Φθινόπωρο – Χειμώνας 2021 του οίκου Celine.