Madwalk: Δικαίως ο «ντόρος» για τα 8 looks της καλλονής Δούκισσας Νομικού

Πρόκειται για το αγαπημένο μας φαντασμαγορικό event επί ελληνικού εδάφους, το οποίο σμίγει μουσική και μόδα και φέτος ήταν μια ισχυρή ένεση αισιοδοξίας εν μέσω πανδημίας. Το λαμπερό MadWalk 2021 by Serkova Crystal Pure - The Fashion Music Project έγινε στο γήπεδο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά στις 16 Δεκεμβρίου στο Mega εν όψει Χριστουγέννων. Από την πρώτη στιγμή του αποήχου της εκδήλωσης, η πραγματική καλλονή Δούκισσα Νομικού ως παρουσιάστρια του show κέρδισε τη μερίδα του λέοντος στις αναφορές και τα δημοσιεύματα. Μάλιστα, ήταν τόσο εντυπωσιακή που κέρδισε θυελλώδη χειροκροτήματα και επιφωνήματα από το κοινό. Το γνωστό μοντέλο που είχε χτενισμένα τα κατάξανθα μακριά μαλλιά της σε «κύματα» εμφανίστηκε με 8 διαφορετικά looks που της πήγαιναν υπέροχα. Στο κόκκινο χαλί έφθασε σε vintage style με ρομαντικό fifties dress Vassilis Zoulias σε πράσινο και ροζ. Ακολούθησαν επί σκηνής επτά ακόμα outfits που επένδυσαν σε επίκαιρα trends: τολμηρά ανοίγματα cut off, προκλητικά ντεκολτέ, ολόσωμα catsuits, power suits, μεταλιζέ στοιχεία. Ετικέτες διεθνούς φήμης όπως David Koma και Peter Dundas αλλά και ελληνική μόδα Miro, Dimitris Petrou,Celia Kritharioti. Τα παπούτσια της ήταν Envie shoes.