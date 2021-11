BTS: Ποιοι είναι οι κορεάτες των ρεκόρ που «έσκισαν» στα American Music Awards

Το Time τους έχει κάνει εξώφυλλο με τίτλο «Ηγέτες της επόμενης γενιάς» ενώ το Twitter έχει φτιάξει το δικό τους emoji και το Forbes έχει υμνήσει την ισχύ τους. Στην πατρίδα τους στέφθηκαν οι νεότεροι αποδέκτες του Τάγματος Πολιτιστικής Τιμής της Νοτιοκορεατικής Κυβέρνησης. Το γκρουπ BTS στην χθεσινή απονομή των American Music Awards κατέκτησαν το κορυφαίο βραβείο Artist of the Year (σε μια λίστα με υποψηφίους τους Αριάνα Γκράντε, Τέιλορ Σουίφτ, Ντρ’έικ,The Weeknd) ενώ αναδείψχθηκαν επίσης δημοφιλέστερο συγκρότημα. Τα fashion media έσπευσαν επίσης να εγκωμιάσουν την πολύ σοφιστικέ εμφάνισή τους στο red carpet καθώς μετά από έξαλλες εποχές με Gucci και περάσματα από πιο απέριττο style τύπου Bottega Veneta και Celine, μεταμορφώθηκαν και πάλι με καταπληκτικά κοστούμια Louis Vuitton σε τόνους του γκρι και μαύρου ειδικά για την τελετή. Η Vogue υπογράμμισε πως δείχνουν έτσι περήφανοι για την καταγωγή τους καθώς η Louis Vuitton εμπνεύστηκε από τις φορεσιές της ασιατικής παράδοσης και κουλτούρας.

Η πορεία των ρεκόρ

Πρώτη τους επιτυχία το τραγούδι "No More Dream" από το παρθενικό άλμπουμ 2 Cool 4 Skool[2] Το δεύτερο πλήρες άλμπουμ τους, Wings (2016)[5], έφτασε τον αριθμό 26 στο Billboard 200, το οποίο σημείωσε την υψηλότερη κατάταξη ποτέ για ένα K-pop άλμπουμ[6].Το Love Yourself: Her (2017)[10], έκανε ντεμπούτο στον αριθμό επτά στο Billboard 200[11], σημειώνοντας την υψηλότερη θέση για έναν ασιάτη καλλιτέχνη στην ιστορία. Το «DNA» το οποίο εισήχθη στον αριθμό 85 της ίδιας λίστας και έφτασε στον αριθμό 67 ενώ το «Mic Drop", έγινε remix από τον σχεδιαστή Steve Aoki πετώντας στον αριθμό 28 στο Billboard Hot 100. Και τα δύο hits στη συνέχεια πιστοποιήθηκαν ως Χρυσά από την Ένωση Βιομηχανίας Δισκογραφίας της Αμερικής, πρωτίόφαντο επίτετυγμα για Κορεάτη μουσικό. .Το τρίτο τους πήρες άλμπουμ, Love Yourself: Tear(2018), τοποθετήθηκε αμέσως στον αριθμό 1 στο Billboard 200 καθιστώντας τους τον μοναδικό K-Pop καλλιτέχνη που έχει το πετύχει ever.To επόμενο άλμπουμ τους 'Love Yourself: Answer' έκανε επίσης το ντεμπούτο του στο αριθμό 1 στο Billboard 200. Το άλμπουμ πούλησε πάνω από 1.9 εκατομμύρια αντίτυπα σύμφωνα με το Gaon Album Chart τον Αύγουστο του 2018, σπάζοντας και πάλι το ρεκόρ που κατείχαν οι ίδιοι. Στις 9 Νοεμβρίου του 2018 το 'Love Yourself: Answer' έγινε το πρώτο κορεατικό άλμπουμ που πιστοποιήθηκε χρυσό και οι BTS το πρώτο κορεατικό συγκρότημα που πιστοποιήθηκε πλατινένιο με το τραγούδι 'MIC Drop' στις ΗΠΑ.

Tαυτόχρονα προκαλούν πανδιαμόνιο στο διαδίκτυο. Στις 20 Νοεμβρίου 2017, τα Ρεκόρ Γκίνες αποκάλυψαν ότι οι BTS είχε κερδίσει μια θέση στην έκδοση του 2018 για "έχοντας τις περισσότερες συναλλαγές στο Twitter στον κόσμο για μια μουσική ομάδα"[22]. Εκείνο το Δεκέμβριο αποκαλύφθηκε ότι ήταν οι διασημότητες με τα περισσότερα τουίτ αφού έλαβαν like ή retweet πάνω από μισό δισεκατομμύριο φορές (502 εκατομμύρια)» παγκοσμίως[23], ξεπερνώντας τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζάστιν Μπίμπερ μαζί. Λόγο μετά μίλησαν στα Ηνωμένα Έθνη ως πρέσβεις των UNICEF. Στις 12 Απριλίου, κυκλοφόρησε το ‘αλμπουμ Map Of The Soul: Persona και το single "Boy With Luv", με την Αμερικανή τραγουδίστρια Halsey. Την ίδια ημέρα, το Spotify ανακοίνωσε ότι οι BTS έγινε οι πρώτοι Ασιάτες που ξεπέρασαν τα 5 δισεκατομμύρια streams στην πλατφόρμα. Έπαιξαν στο ''Saturday Night Live" ως το πλέον πολυαναμενόμενο γκρουπ στο show. Tην επόμενη μέρα επιβεβαιώθηκε πω ςτρο "Boy With Luv" έγινε το πιο δημοφιλές διαδικτυακό βίντεο μέσα στις πρώτες 24 ώρες, συγκεντρώνοντας πάνω από 74,6 εκατομμύρια προβολές.