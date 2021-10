My Way Hotel: Όταν κοιτάς από ψηλά και χαίρεσαι ένα εξαιρετικό band trio

Αφεθείτε στο live πρόγραμμα του Roof Piano Bar Restaurant στο καινούριο ξενοδοχείο My Way στην παραλιακή της Πάτρας, πολύ κοντά στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο. Με άπλετη θέα στον Πατραικό κόλπο θα δοκιμάσετε δημιουργικά μεσογειακά πιάτα, υπέροχα κοκτέιλ και ποιοτικά ποτά με live μουσική υπόκρουση για πρώτη φορά. Είναι μια νέα πρόταση που εγκαινιάζει το My Way Hotel στον πλέον προνομιακό χώρο του για τις βραδινές ώρες, έτσι ώστε να ευχαριστηθούμε το εκλεπτυσμένο μενού «πετώντας» πάνω από την πόλη.

Εμφανίζονται ως band trio οι μουσικοί Βασίλης Ακριβός (πιάνο), Εύη Γκιώνη (βιολί), Νίκος Βεντούρα (σαξόφωνο) που επιπλέον τραγουδούν. Λόγω των εορταστικών ημερών της εθνικής επετείου, θα μας διασκεδάσουν από 27/10 και όλο το τετραήμερο αλλά μπορείτε να τους δείτε και το επόμενο διάστημα κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 9.30 μ.μ.

Τηλ. Κρατήσεων: 6947663411

My Way Hotel & Events

Όθωνος Αμαλίας 15, Πάτρα

www.mywayhotel.gr